أورجانون تطلق الدورة الثالثة من برنامج تسريع الشركات الناشئة في الرعاية الصحية الرقمية للمرأة ضمن منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة أورجانون، الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية للمرأة، عن إطلاق الدورة الثالثة من برنامج تسريع الشركات الناشئة في الرعاية الصحية الرقمية للمرأة، وتوسيع نطاقه ليشمل منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. ويأتي هذا البرنامج بالتعاون مع شركة فلات 6 لابز، ما يتيح للشركات الناشئة فرصة التواصل مع المستثمرين الإقليميين لمناقشة فرص التمويل لدعم تطوير المنتجات واختبار الأسواق وتحسين نماذج الأعمال.

Ramy Koussa, Associate Vice President, Organon Middle East, Turkey & Africa

وتأتي هذه المبادرة الرائدة في إطار مهمة أورجانون الرامية إلى تحسين حياة السيدات والفتيات، وتدعو رواد الأعمال المبتكرين في مجالات تنظيم الأسرة والخصوبة وصحة المرأة لتقديم طلبات المشاركة في دورة عام 2026 من البرنامج، والتي يستمر استقبالها حتى 12 فبراير الجاري.

وللمرة الأولى، يستقبل البرنامج طلبات المشاركين من منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، موسعاً حضوره ليشمل جميع أنحاء المنطقة وصولاً إلى أوكرانيا. ويحظى المشاركون في دورة 2025/2026 من البرنامج بفرصٍ للتواصل مع نخبة من الخبراء، بمن فيهم نخبة الأكاديميين ومزودي خدمات الرعاية الصحية ومستشاري السياسات، من خلال مجموعة من ورش العمل والجلسات الإرشادية. ويقدم الفائزون في الدورات السابقة من البرنامج التوجيهات والإرشادات للدفعة الجديدة، ما يخلق نظاماً من التمكين يتيح للمشاركين السابقين تطوير البرنامج.

ويهدف برنامج أورجانون إلى إيجاد حلول للإحتياجات الملحّة في مجال الرعاية الصحية للمرأة من خلال دعم الحلول الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها. ويحقق الاستثمار في مجال الرعاية الصحية النسائية عوائد اجتماعية واقتصادية لافتة، إذ تشير الدراسات إلى أن سد الفجوة الصحية بين الجنسين يمكن أن يضيف 1 تريليون جنيه إسترليني إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040.

وفي هذا الصدد، قال رامي قوسة، نائب الرئيس المساعد لشركة أورجانون في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "نؤكد التزام أورجانون بالاستثمار في الابتكار في مجال الرعاية الصحية للمرأة، من خلال توسيع برنامج تسريع الشركات الناشئة في الرعاية الصحية الرقمية للمرأة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وتتميز الحلول المبتكرة في مجال الصحة الرقمية بالقدرة على الكشف المبكر عن الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية المخصصة، وتوسيع نطاق الوصول إليها. وتأتي هذه الجهود في إطار مساعينا نحو إيجاد الحلول للتحديات الصحية الملحّة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة".

وتلقّى البرنامج منذ انطلاقه في عام 2022 حوالي 500 طلب مشاركة، وساهم في دعم أكثر من 20 شركة، كما منح جوائزه لست شركات فائزة. وستقيم أورجانون يوماً للعروض في مطلع الربع الثاني من عام 2026 ليتم اختيار الفائزين الثلاثة بجوائز البرنامج.

رابط التقديم: https://www.organon.com/meta-en/our-work/womens-health-accelerator/accelerator-program-sign-up

لمزيد من المعلومات: https://www.organon.com/meta-en/our-work/womens-health-accelerator

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2876830/Organon_Associate_VP_Ramy_Koussa.jpg