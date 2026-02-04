Organon lance la troisième édition de son programme Accélérateur pour la santé des femmes lancé au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique

Soutenir les start-ups de la santé numérique dans les domaines de la planification familiale, de la fertilité et du bien-être pour répondre aux besoins dans la santé des femmes au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique.

DUBAÏ, EAU, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Organon annonce le lancement de la troisième édition de son programme Accélérateur pour la santé des femmes, étendu afin d'inclure le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique. En partenariat avec Flat6Labs, cette initiative soutient les start-ups porteuses de solutions en les connectant avec des investisseurs régionaux pour faciliter leur financement et l'optimisation de leur modèle économique.

Ramy Koussa, Associate Vice President, Organon Middle East, Turkey & Africa

Fidèle à sa vision de créer « un quotidien meilleur pour chaque femme », Organon invite les entrepreneurs de la santé numérique à soumettre leur candidatures d'ici le 12 février 2026. Le programme met l'accent sur les solutions innovantes en planification familiale, à la fertilité et au bien-être global.

La promotion 2026 bénéficiera d'un accompagnement assuré par des experts à travers des ateliers speciale. Fait marquant: d'anciens lauréats rejoindront le programme, afin de partager leur expérience.

Conçu pour combler les lacunes persistantes dans les soins de santé féminins, le programme soutient des solutions numériques qui répondent aux besoins des femmes. les études montrent, qu'en comblant l'écart de santé entre les sexes, l'économie mondiale pourrait gagner 1 000 milliards de livres sterling d'ici 2040, une preuve tangible des retombées sociales et économiques majeures d'un investissement ciblé dans la santé des femmes.

« En étendant notre programme Accélérateur à toute la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique, nous réaffirmons l'engagement d'Organon à investir dans l'innovation au service de la santé des femmes », déclare Ramy Koussa, AVP META vice–président associé, Organon Moyen-Orient, Turquie et Afrique. « Avec cette troisième édition, notre anbition est de renforcer les partenariats pour combler les lacunes critiques et faire progresser la santé des femmes».

Depuis sa création en 2022, l'Accélérateur a attiré près de 500 candidatures et accompagné plus de 20 entreprises, dont six lauréates. Une journée de démonstration est prévue au début du deuxième trimestre 2026, durant laquelle les finalistes présenteront leurs solutions devant un jury d'investisseurs et de professionnels de santé. À l'issue de cet événement, trois lauréats seront sélectionnés.

Lien pour les candidatures : https://www.organon.com/meta-en/our-work/womens-health-accelerator/accelerator-program-sign-up/

Plus d'information : https://www.organon.com/meta-en/our-work/womens-health-accelerator/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2876830/Organon_Associate_VP_Ramy_Koussa.jpg