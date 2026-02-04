Organon, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da Kadın Sağlığı'nda İnovasyonu Hızlandırma Programı'nın Üçüncü Dönemini Başlatıyor

Aile planlaması, fertilite ve kadın esenliği alanındaki dijital sağlık girişimlerini destekleyerek META bölgesindeki kritik ve karşılanmamış ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

DUBAI, BAE, 4 Şubat 2026 /PRNewswire/ -- Kadın sağlığı alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren Organon, Kadın Sağlığı'nda İnovasyonu Hızlandırma Programı'nın üçüncü dönemini Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'yı (META) kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu. Flat6Labs iş birliğiyle yürütülecek program kapsamında, girişimcilere finansman olanakları, pazar testleri ve iş modeli geliştirme süreçlerinde bölgesel yatırımcılarla buluşma imkânı sunulacak.

Ramy Koussa, Associate Vice President, Organon Middle East, Turkey & Africa

Organon'un " Her gün her kadın için sağlıklı yarınlar " yaratma misyonunun bir parçası olan bu öncü girişim; aile planlaması, fertilite ve kadın esenliği alanında yenilikçi çözümler sunan girişimcileri 2026 dönemine başvurmaya davet ediyor. Başvurular 12 Şubat'a kadar devam edecek.

Bu yıl program, ilk kez Sahra Altı Afrika'dan da başvuru alarak kapsamını daha da genişletiyor. Böylece META bölgesinin yanı sıra Ukrayna'daki kadınların sağlık ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

2025/26 dönemi boyunca katılımcılar; akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve politika danışmanlarından oluşan geniş bir uzman ağıyla atölye çalışmaları ve mentorluk oturumları aracılığıyla bir araya gelecek. Önceki dönem kazananları ise mentor olarak programa katkı sağlayarak deneyimlerini yeni girişimcilere aktaracak.

Program, kadınların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış dijital çözümlerle kadın sağlığındaki yapısal boşlukları azaltmayı hedefliyor. Araştırmalar, sağlıkta cinsiyet uçurumunun kapatılmasının 2040 yılına kadar küresel ekonomiye 1 trilyon sterlin katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Organon, bu program aracılığıyla yenilikçilere doğrudan yatırım yaparak hem sosyal hem de ekonomik etki yaratmayı amaçlıyor.

Organon Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Başkan Yardımcısı Ramy Koussa, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Programımızı META bölgesine yayarak kadın sağlığı alanındaki inovasyona olan bağlılığımızı güçlendiriyoruz. Dijital sağlık; erken teşhis, kişiselleştirilmiş bakım ve geniş ölçekte erişim açısından büyük bir potansiyel sunuyor. Afrika'ya açılımımızla birlikte, kadın sağlığındaki kritik boşlukları kapatmak için güçlü ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz."

Programın 2022'deki başlangıcından bu yana yaklaşık 500 başvuru alındı; 20'den fazla girişim desteklendi. 2026'nın ikinci çeyreğinin başında düzenlenecek Demo Günü'nde finalistler çözümlerini jüriye sunacak ve üç girişim ödüllendirilecek.

Başvuru Linki: https://www.organon.com/meta-en/our-work/womens-health-accelerator/accelerator-program-sign-up/

Detaylı bilgi için: https://www.organon.com/meta-en/our-work/womens-health-accelerator/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2876830/Organon_Associate_VP_Ramy_Koussa.jpg