أوقاف للإدارة والخدمات العقارية تُدخِل تعاونها مع ياردي حيّز التنفيذ لتعزيز عملياتها العقارية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 22 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- بدأت أوقاف للإدارة والخدمات العقارية (ARMS) تعاونها الفعلي مع منصة ياردي المخصصة لإدارة الاستثمار والأصول والممتلكات.

Awqaf Real Estate Management & Services (ARMS) is now live with Yardi’s investment, asset and property management platform.

فقد أسهمت حلول ياردي الشاملة في أتمتة أكثر من 140 عملية تابعة لأوقاف العقارية والتي تضم خدمات متنوعة مثل التأجير والتمويل والمشتريات وإدارة المرافق. و أصبح الاتصال آلياً وقابلاً للتتبع من قبل كافة الفرق ويمكن لأوقاف العقارية الآن معرفة جميع المهتمين والعملاء المحتملين للوحدات المتاحة لديها بكل كفاءة. كما حصلت الشركة نتيجة لذلك على تحاليل وتقارير معمّقة للمقارنة، مع إمكانية استخراج فواتير الإيجار تلقائيًا وتقليل وقت إدخال البيانات من قبل وكلاء التأجير.

"وأضاف ذعار العجمي، مدير فروع الشركة وخدمات العملاء في أوقاف للإدارة والخدمات العقارية: "ساهمت تكنولوجيا ياردي لإدارة الأملاك بشكل كبير في تحسين إدارة محفظتنا العقارية، مما ساعدنا في مواصلة تحقيق أهدافنا تجاه إدارة أصولنا العقارية بالشكل الأمثل. لقد قمنا بأتمتة أكثر من 140 عملية في مجال الاستثمار وإدارة العقارات، وتمكنا من تغطية أكثر من 90٪ من متطلبات الأعمال لدينا؛ حيث مكنتنا الحلول الشاملة التي توفرها ياردي من دمج بياناتنا وإدارتها بكفاءة عالية، وتعد هذه الخطوة بداية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل لجميع عمليات الشركة مستقبلاً"

وقال سعيد حيدر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في ياردي " نلتزم في ياردي بتزويد عملائنا بحلول مبتكرة تمكنّهم من تبسيط عملياتهم وتحسين الأداء الاستثماري لديهم وزيادة القيمة المضافة والميزات التي سيحظى بها عملائهم". "إنه لمن دواعي سرورنا أن نلمس الأثر الذي حققته ياردي في تبسيط العمليات الخاصة بأوقاف للإدارة والخدمات العقارية (ARMS) ونتطلع إلى رؤية المجموعة في نمو وازدهار مستمرين."

تعرّف على كيفية تحقيق أهدافك المتعلّقة بإدارة العقارات بالتعاون مع ياردي من خلال حلول سحابية فعّالة.

نبذة عن أوقاف للإدارة والخدمات العقارية

أوقاف للإدارة والخدمات العقارية هي شركة تابعة لشركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف. تعمل على تطوير آليات الاستثمار للأوقاف التي تديرها الهيئة العامة، وزيادة التنوع في المحفظة الاستثمارية، و تطوير استراتيجية الاستثمار، من خلال إدارة وتشغيل الأوقاف التابعة للهيئة. كما تعمل على إدارة الاستثمار العقاري وتنمية الأوقاف لصالح الوقف أو الجمعية. وتقوم بالاستثمار في الأوراق المالية من خلال إدارة المحافظ والأموال. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة awqaf.com.sa.

نبذة حول ياردي

تقوم "ياردي" بتطوير ودعم برمجيات رائدة في قطاع استثمار وإدارة العقارات للشركات العقارية من كافة الأنواع والأحجام. بقوام يتجاوز الـ 9000 موظف، تُقدم ياردي خدماتها للعملاء في كافة أنحاء العالم لتعزيز الابتكارات المهمة في صناعة العقارات. للمزيد من المعلومات حول ابتكارات ياردي المستقبلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي yardi.ae.

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