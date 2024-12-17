أول كتاب للخلايا الجذعية في العالم عن الحيوانات يكشف كيفية تمديد حياة الحيوانات الأليفة

كوتا كينابالو، ماليزيا ، 17 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- استعرض كتاب جديد مبتكر من قبل البروفيسور الدكتور مايك تشان بعنوان ، "STEM CELLS, PEPTIDES & IMMUNOTHERAPY: Handbook on Regenerative Medicine for Animals" (الخلايا الجذعية ، والببتيدات والعلاج المناعي: دليل الطب التجديدي للحيوانات)، علاجات ثورية للخلايا الجذعية تعد بتمديد المدى الصحي وطول العمر للخيول والإبل والكلاب والقطط.

Regenerative Medicine for Animals: Introducing the World’s 1st Stem Cell Book for Animals: “STEM CELLS, PEPTIDES & IMMUNOTHERAPY: Handbook on Regenerative Medicine for Animals” by Professor Dr. Mike Chan

لأول مرة ، يتعمق دليل شامل في علم العلاج بالخلايا الجذعية خصيصًا للحيوانات ، ويستكشف كيف يمكن للعلاجات الفردية أن تساعد الحيوانات الأليفة على العيش حياة أطول وأكثر صحة. يركز الكتاب على تطبيق علاجات خلايا السلائف الجذعية المستهدفة الخاصة بالأعضاء والخاصة بالدماغ ، وهو علاج أظهر بالفعل نتائجًا مبشرة في الطب البشري ولكنه ظل غير مستغل إلى حد كبير في مجال الطب البيطري.

وفقًا للبروفيسور تشان ، تعتبر الخلايا الجذعية ، وهي لبنات البناء الأساسية للجسم ، ضرورية لتجديد الأنسجة التالفة والحفاظ على وظيفة الأعضاء. مع تقدم العمر في الحيوانات ، يؤدي استنزاف الخلايا الجذعية إلى تسريع عملية الشيخوخة ، مما يؤدي إلى انخفاض في الصحة ووظائف الأعضاء. ويؤكد الكتاب أن هذا النقص هو أحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة.

يقول البروفيسور تشان: "بدون الخلايا الجذعية ، لا يمكن لأجسامنا وأجسام حيواناتنا الأليفة إصلاح أنفسها". "إن فقدان الخلايا الجذعية يعني أن الأعضاء لم تعد قادرة على التجدد. لهذا السبب تحدث الشيخوخة ، ولهذا تعتبر علاجات الخلايا الجذعية حاسمة للغاية في إطالة العمر وتحسين الصحة للحيوانات الأليفة."

يستكشف عمل البروفيسور تشان كيف يمكن تخصيص علاجات الخلايا الجذعية الفردية لتلبية الاحتياجات المحددة للحيوانات ، مع العلاجات التي تستهدف أعضاء محددة مثل القلب والكبد والكلى. هذا النهج الدقيق لديه القدرة على إبطاء عملية الشيخوخة وإصلاح الأنسجة التالفة وعكس آثار حالات مثل التهاب المفاصل العظمي وأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان في الحيوانات.

يشرح البروفيسور تشان: "هذا الكتاب هو دليل لكل من المتخصصين في الطب البيطري وأصحاب الحيوانات الأليفة ، حيث يقدم لهم الأمل والحلول العملية لتحسين صحة حيواناتهم الشيخوخة". "باستخدام علاجات الخلايا الجذعية ، لا يمكننا فقط تمديد حياة الخيول والإبل والكلاب والقطط ولكن أيضًا ضمان أن يعيشوا حياة أكثر حيوية وصحة في سنوات عمرهم المتقدمة".

يقدم البروفيسور تشان أيضًا مفهوم "زراعة الخلايا الخلوية بين الأنواع المختلفة"، وهي تقنية تنطوي على زرع الخلايا الجذعية من نوع إلى آخر. هذه الطريقة المبتكرة ، القائمة على مفهوم "العلاج من جنس المرض" ، لديها القدرة على تقديم علاجات آمنة وفعالة لمجموعة متنوعة من الحالات الصحية للحيوانات.

يغطي الكتاب مجموعة واسعة من الحالات القابلة للعلاج بالخلايا الجذعية ، من مشاكل المفاصل مثل التهاب المفاصل وخلل التنسّج الوركي الورك إلى أمراض القلب والأمراض المناعية الذاتية وحالات العين. كما يحدد دور الخلايا الجذعية في الحالات المرتبطة بالعمر مثل الخرف وتدهور الأعضاء ، مما يوفر الأمل في عكس الشيخوخة البيولوجية في الحيوانات الأليفة.

كانت European Wellness Biomedical Group (EWBG) "مجموعة يوروبيان ويلنس للطب الحيوي" (EWBG) [إي دابليو بي جي] التي أسسها البروفيسور تشان في طليعة الطب التجديدي لقرابة أربعة عقود ، حيث تصدرت إنجازات التقدم في علاجات الخلايا الجذعية لصحة الإنسان والحيوان على حد سواء. يعمل عمله بالفعل على إحداث نقلة نوعية في الطريقة التي يتم بها التعامل مع الرعاية البيطرية ، ومع نشر كتابه ، يأمل في إلهام المزيد من الأبحاث وتبنّي علاجات الخلايا الجذعية في مجال الرعاية الصحية للحيوانات.

مع المزيد من الدراسات والتجارب السريرية في الأفق ، يبدو مستقبل رعاية الحيوانات واعدًا. يشير أيضًا البروفيسور تشان قائلاً: "هذا لا يتعلق فقط بتمديد الحياة، بل يتعلق بتحسين نوعية حياة حيواناتنا الأليفة المحبوبة ، ومساعدتهم على العيش حياة أطول وأكثر صحة ، والسماح لنا بالاستمتاع بالمزيد من السنوات معهم".

لمزيد من المعلومات حول كتاب STEM CELLS, PEPTIDES & IMMUNOTHERAPY، يُرجى زيارة موقع الويب https://european-wellness.eu/

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