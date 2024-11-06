إبرام شركة Jereh Lands عقدًا مع ADNOC بقيمة 920 مليون دولار أمريكي لبرنامج رقمنة آبار قائم على الذكاء الاصطناعي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- وقّعت Jereh عقد هندسة ومشتريات وتمويل (EPC) بقيمة 920 مليون دولار مع ADNOC Onshore، شركة تابعة لشركة أبو ظبي الوطنية للنفط (ADNOC)، من أجل الاضطلاع بمشروع تحويلي لرقمنة الآبار. تتضمن هذه المبادرة تركيب أجهزة استشعار وتشغيل عن بُعد متطورة في حقول ADNOC البرية في باب وبوحصا والجنوب الشرقي، ما يمثل خطوة مهمة نحو التكامل الرقمي المعزز وإدارة حقول النفط الأكثر ذكاءً.

وقّع Li Weibin، رئيس مجموعة Jereh Group التنفيذي، وعبد المنعم سيف الكندي، مدير شركة ADNOC Upstream التنفيذي، خطاب الترسية نيابة عن الطرفين.

Signing Ceremony ADNOC team visited Jereh booth at ADIPEC

يغطي المشروع أكثر من 2000 بئر، حيث سيتيح نقل البيانات ومراقبتها وتحليلها في الوقت الفعلي عبر مواقع الآبار هذه. سيساعد هذا التحول ADNOC على الانتقال من أساليب التفتيش التقليدية إلى نموذج إدارة متقدم رقمي بالكامل ومستقل إلى حد كبير يعزز السلامة التشغيلية والكفاءة والاستدامة تعزيزًا كبيرًا.

وقال Li Weibin "تتشرف شركة Jereh بلعب دور في دفع أهداف ADNOC الاستراتيجية نحو العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي. فشراكتنا لا تعكس التزامنا بطرح حلول متقدمة فحسب، بل تعكس أيضًا احترامنا العميق لرؤية ADNOC لمستقبل الطاقة. حيث ستلعب استجابة Jereh ونهجها المبتكر وتركيزها على التنفيذ الفائق الأداء دورًا كبيرًا في دعم ADNOC من خلال إرساء معيار جديد لحقول النفط الرقمية."

ولقد أظهرت Jereh في رحلة إبرامها هذا العقد خبرتها التقنية الواسعة وقدراتها المثبتة في المشروعات الدولية العالية المخاطر في أثناء خوضها إجراءات التأهيل الصارمة. حيث تلتزم Jereh بتجاوز توقعات ADNOC من خلال تنفيذ مخصص ومتقدم تقنيًا مع ما تتمتع به من نهج مرتكز على العميل وتفانيها في الابتكار المستمر.

فمن خلال هذا التعاون، لا تؤكد Jereh على مكانتها كشريك رئيس في رقمنة الطاقة فحسب، بل تسهم أيضًا في تشكيل مستقبل عمليات النفط والغاز الذكية والمستدامة في المنطقة.

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