إجراءات مناصرة للمناخ؟ إيطاليا وفرنسا الأقل انقسامًا؛ ألمانيا والمملكة المتحدة الأكثر انقسامًا؛ ولكن الرسائل مهمة في كل مكان

بعد قمة مجموعة السبع، أصدرت شركة Potential Energy ومؤسسة Rockefeller Foundation دراسة لأكثر من 83000 شخص بالغ في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا ، تكشف عن دعم قوي لحلول المناخ عبر الطيف الأيديولوجي

لكن الرسالة مهمة: الصحة تتصدر الاهتمام في فرنسا؛ الصحة وحماية الطبيعة يتصدران الاهتمام في المملكة المتحدة؛ الأطر المتعلقة بتكلفة المعيشة تفوز في إيطاليا؛ واحترار الكوكب، والتكاليف غير العادلة، والصحة كلها اهتمامات تحرك ألمانيا

الدليل الإرشادي الجديد لاتصالات المناخ يُظهر كيف يمكن للبلدان توسيع نطاق الدعم من خلال التركيز على التلوث، والصحة، وتكاليف الأسرة، واستقلال الطاقة، وحماية العائلات

نيويورك، 20 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- في أعقاب قمة مجموعة السبع (G7) لعام 2026 في فرنسا، أطلقت اليوم شركة "بوتنشيال إنرجي كوليشن" (Potential Energy Coalition)، بدعم مالي من مؤسسة "روكفلر فاونديشن" (Rockefeller Foundation)، "إصلاح اتصالات المناخ"، وهو دليل إرشادي جديد قائم على الأدلة للتواصل بشأن المناخ بشكل أكثر فعالية في ستة من دول مجموعة السبع. استنادًا إلى الأبحاث التي أجريت مع أكثر من 83000 شخص بالغ في جميع أنحاء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، وهي دول تمثل مجتمعة أكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تحدد الدراسة الرسائل التي توسع نطاق الدعم عبر الانقسامات الأيديولوجية واللغة التي يمكن أن تقوضه ، وتقدم توجيهات عملية في وقت تتبنى فيه العديد من المؤسسات اتجاهًا متزايدًا نحو التعتيم المناخي. زادت الاهتمامات المشتركة، وهي التلوث ، والصحة ، والقدرة على تحمل التكاليف ، وأمن الطاقة ، وحماية الأجيال القادمة، الدعم بأكثر من 10 نقاط مئوية في جميع البلدان الستة ، وعلى النقيض من ذلك ، فإن الرسائل التي تؤكد على الحظر، أو الولايات، أو الاضطراب، أو "صافي الصفر" أظهرت أداءً أقل من المفترض في كل مكان بصورة ثابتة.

قال الدكتور "راجيف جي شاه"، رئيس مؤسسة "روكفلر فاونديشن": "إن أزمة المناخ تجعل من الصعب بالفعل على الناس في جميع أنحاء العالم إطعام أسرهم، والحصول على وظائف وأداء العمل بنجاح، والسعي إلى حياة كريمة. تستلزم تلبية هذا التحدي بالضرورة الملحة التي يتطلبها التحدث عنه بطرق تحدث صدى وتحفز اتخاذ إجراءات. يُظهر هذا البحث كيف يمكن للاتصالات القائمة على البيانات أن تشكل محادثة أفضل حول كيفية معالجة أزمة المناخ وبناء مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا."

وفقًا للبنك الدولي ، يمكن أن يموت 14.5 إلى 15.6 مليون شخص إضافي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب الأسباب المرتبطة بالمناخ بحلول عام 2050 إذا استمر المسار الحالي. على الصعيد العالمي ، تقتل الحرارة الشديدة في المتوسط شخصًا واحدًا كل دقيقة ، وخسر العمال في جميع أنحاء العالم 640 مليار ساعة من العمل المحتمل، أي ما يقرب من ضعف ما كان نموذجيًا في التسعينيات، وفقًا لتقرير Lancet Countdown للعام الماضي.

على الرغم من المخاطر التي تواجه رفاهية البشرية ، إلا أنه كان هناك تراجع واسع ومستمر في اللغة العامة حول المناخ. يُبرز بحث حديث صادر عن شركة "جلوب سكان" (GlobeScan) ارتفاع التعتيم المناخي؛ حيث في 31 سوقًا، انخفضت حصة المستهلكين الذين يرون رسائل الاستدامة من 49٪ في 2023 إلى 36٪ في 2025 ، في حين انخفضت الثقة في تلك الرسائل من 79٪ إلى 65٪. انخفضت التغطية الإخبارية العالمية لتغير المناخ بنسبة 38٪ بحلول نهاية عام 2025 من الذروة في عام 2021 ، وانخفضت الإشارات إلى قضايا "المعايير البيئية، والاجتماعية، ومعايير الاستدامة" في مكالمات أرباح مؤشر S&P 500 بنحو ثلاثة أرباع خلال هذه الفترة.

قال "جون مارشال"، الرئيس التنفيذي بشركة "بوتنشيال إنرجي كوليشن": "يصبح المناخ قضية فائزة عند إيصال رسائله بشكل فعال. إن التعتيم المناخية قصير النظر وغير فعال؛ حيث تدحض البيانات الحكمة التقليدية المتزايدة التي تنص على أنه يجب على القادة تجنب التحدث عن المناخ والاعتماد فقط على الباب الجانبي للطاقة النظيفة أو الفوائد الاقتصادية. لا يتعلق ذلك بشأن ما إذا كان يجب التحدث عن المناخ ، ولكن كيف؛ من خلال تجاوز الأطر الضيقة والسياسية بسهولة وربط الأمر بدلاً من ذلك مع التكاليف المادية الحقيقية، والتأثيرات، والمخاوف اليومية التي يمكن أن توسع بشكل كبير نطاق الدعم العام."

النتائج الرئيسية:

وجد البحث أن حلول المناخ لا تزال تحظى بدعم واسع النطاق عبر الأيديولوجيات في جميع البلدان الستة ، وأن الطريقة التي يتم بها توصيل القضية مهمة.

تستند النتائج إلى جولتين من الأبحاث الدولية التي أجرتها شركة "بوتنشيال إنرجي كوليشن" ، بتكليف من مؤسسة "روكفلر فاونديشن" ، مع العمل الميداني من شركتيّ "إكيلون إنسايتس" (Echelon Insights) و"ميرلن استراتيجي" (Merlin Strategy) ، بالإضافة إلى ست سنوات من البيانات التاريخية لشركة "بوتنشيال إنرجي كوليشن". من سبتمبر إلى ديسمبر 2025 ، تم إجراء استبيانات شملت 83,971 من البالغين عبر مختلف الفئات العمرية والجنسين والمناطق ومستويات التعليم والعرق والمنظورات السياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا. يحدد البحث ثلاثة مبادئ قائمة على الأدلة من أجل التواصل المناخي الأكثر فعالية ، وتظهر البيانات أن هذه المبادئ فعالة. بعد التعرض لرسالة فعالة واحدة مبنية على هذه المبادئ ، زاد الدعم بمقدار 9 نقاط على الأقل في كل بلد تم اختباره:

تصدّر مع عواقب يومية. إن التأكيد على الآثار البشرية الحقيقية - من الطقس المتطرف إلى ارتفاع تكاليف الأسرة - هو الطريقة الأكثر فعالية لتحديد أولويات المناخ كمشكلة وجعله يبدو ذي صلة شخصية بالبشر.

اجعل السبب ملموسًا. إن تذكير الناس بالسبب الجذري لتغير المناخ هو ببساطة "التلوث" الذي يمكننا تقليله يجعل المشكلة تبدو أكثر قابلية للحل بنسبة 10-20٪ مع تقليل الاستقطاب.

اعمل على تأطير الطاقة كإضافة ، وليست كقيد. تؤكد أقوى رسائل الطاقة على ما تقدمه الطاقة النظيفة؛ وهي التوافر المحلي ، والتكلفة المنخفضة ، والطريق إلى استقلال الطاقة. كانت الرسائل التي ركزت على الحظر والولايات أقل أداءً باستمرار ، مما أدى إلى تقليل الدعم للعمل المناخي على مستوى البلدان والجماهير.

وتشمل النتائج الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر:

الدعم للعمل المناخي مرتفع للغاية والمعارضة منخفضة. يدعم ما يقرب من ثلثي سكان العالم الإجراءات الحكومية الفورية بشأن تغير المناخ - وهو نفس العدد قبل ثلاث سنوات. يتمتع العمل المناخي بأكثر من خمسة مؤيدين مقابل كل خصم على مستوى العالم.

الرسائل المناصرة للمناخ تفوز ، وليس مجرد الإقناع. في مواجهة مباشرة لأقوى رسالة معارضة ، سادت رسائل مناصرة للمناخ 57٪ من الوقت في جميع البلدان الستة.

العدالة رئيسية. استجاب الجمهور إلى الرسائل التي تسلط الضوء على كيفية تحمّل الأسر العادية بشكل متزايد تكاليف التلوث والأضرار المناخية من خلال ارتفاع أقساط التأمين وفواتير الطاقة وتكاليف المعيشة.

التعتيم المناخي لا معنى له - أفضل الرسائل تتناوله مباشرة. زاد الدعم في جميع البلدان والمجموعات السياسية والسياسات التي تم اختبارها ، وكانت المكاسب على اليمين أكثر من ضعف ما بين الجماهير التي تميل إلى اليسار (+10 مقابل +4 نقطة) ، حيث انتقلت من 61٪ إلى 71٪.

الرسائل المتعلقة بالعواقب هي الأقوى. محاربة الحكمة التقليدية التي يجب أن تمر من خلال "الباب الجانبي" - الرسائل حول عواقب المناخ تمثل حوالي ضعف فعالية رسائل "الوظائف والابتكار" في تحفيز الدعم للعمل المناخي ، وبناء الطاقة النظيفة ، والحد من تلوث الوقود الأحفوري.

رسائل الطاقة النظيفة تؤثر بشكل جيد ، لكن التأطير مهم. أظهر هذا الموضوع أداءً أقوى عندما تم تأطيره حول استقلال الطاقة والمرونة المحلية والحد من التعرض لأسواق الطاقة العالمية المتقلبة ، بدلاً من أهداف الانبعاثات وحدها.

صافي الصفر هو الأولوية الأقل إلحاحًا. يحتل "تحقيق صافي الصفر" المرتبة الأخيرة من بين تسع أولويات بيئية في كل بلد تم مسحه ، وراء إطارات أبسط مثل اتخاذ إجراءات تجاه تغير المناخ أو حماية الطبيعة أو الحد من تلوث الهواء.

دعم منخفض تجاه "الوظائف الخضراء" والنمو الاقتصادي. تم تصنيف هاتين المنطقتين باستمرار بين أضعف رسائل المناخ من حيث الأداء التي تم اختبارها على مدى ست سنوات من البيانات التاريخية لشركة "بوتنشيال إنرجي كوليشن".

تحليل الوضع في البلدان:

تمثل أكثر من 40٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي مجتمعةً:

المملكة المتحدة : يقول 90٪ أن تغير المناخ حقيقي ويحدث ، ويدعم 72٪ اتخاذ إجراءات حكومية فورية ، ويدعم 78٪ اتخاذ إجراءات فورية لبناء المزيد من قدرات الطاقة النظيفة. يدعم البالغون في المملكة المتحدة الذين يميلون إلى اليمين العمل المناخي بنسبة 77٪ - 23 نقطة أعلى من نظرائهم الأمريكيين - ومن بين المحافظين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا ، يدعم 72٪ العمل المناخي ويدعم 74٪ التوسع في الطاقة النظيفة. حدث تعادل بين "مخاطر الصحة" و "حماية الطبيعة" كأفضل الأطر المقنعة، كل منها ينتج زيادة بنسبة 9 نقاط في الدعم ، في حين أن "تعزيز الوحدة" كانت الرسالة الوحيدة في الدراسة بأكملها التي تنتج انخفاضًا في الدعم. في المنافسة المباشرة ، صدرت إطار "الطاقة النظيفة تحمي مستقبل الطاقة لدينا" بنسبة 56٪ - وهي الدولة الوحيدة التي تفوق فيها إطار أمن الطاقة على إطار الإرث العابر للأجيال.

فرنسا : 89٪ يقولون إن تغير المناخ حقيقي ويحدث ، و71٪ يدعمون اتخاذ إجراءات حكومية فورية ، و 64٪ يدعمون اتخاذ إجراءات فورية لبناء المزيد من قدرات الطاقة النظيفة. فرنسا هي الدولة الأقل استقطابًا في الدراسة ، مع فجوة بين اليسار واليمين تبلغ 5 نقاط فقط ، وقد أنتجت أعلى زيادة في الدعم لأي بلد. أنتجت "المخاطر الصحية" زيادة بنسبة 15 نقطة في الدعم بشكل عام وزيادة ملحوظة بنسبة 21 نقطة بين المستجيبين الذين يميلون إلى اليسار - وهي أعلى زيادة في الدعم لأي مجموعة أيديولوجية في الدراسة بأكملها.

ألمانيا : يقول 85٪ أن تغير المناخ حقيقي ويحدث ، ويدعم 62٪ اتخاذ إجراءات حكومية فورية، ويدعم 62٪ اتخاذ إجراءات فورية للتوسع في الطاقة النظيفة. أنتت إطار "تأثير احترار الكوكب" إلى زيادة بنسبة 11.4 نقطة في الدعم و "التكاليف غير العادلة" إلى زيادة بنسبة 10 نقاط ، وكلاهما أعلى من المتوسطات العالمية. يعتقد 45٪ فقط من الألمان أن تغير المناخ قابل للحل - وهو أدنى درجة في أي بلد تم اختباره - وأظهر مستجيبو المركز الألماني زيادة بنسبة 17 نقطة في الدعم لخفض تلوث الوقود الأحفوري من "مخاطر الصحة."

إيطاليا : 83٪ من الإيطاليين قلقون بشأن تغير المناخ - الرقم الأعلى قلقًا من أي بلد تم اختباره - 90٪ يقولون إن تغير المناخ حقيقي ويحدث ، و77٪ يدعمون اتخاذ إجراءات حكومية فورية، و 78٪ يدعمون اتخاذ إجراءات فورية للتوسع في الطاقة النظيفة. تبلغ نسبة الدعم الأساسي للذين يميلون إلى اليمين في إيطاليا للعمل المناخي 74٪ - أعلى من متوسط الولايات المتحدة - مما يعكس واحدة من أصغر الفجوات الحزبية في الدراسة. إنها الدولة الوحيدة التي تتفوق فيها الأطر الاقتصادية والمعادية للشركات على الصحة واحترار الكوكب: أنتج إطار "ضد جشع الشركات" إلى زيادة ملحوظة بنسبة 20 نقطة في الدعم بين المستجيبين اليمينيين بشأن خفض تلوث الوقود الأحفوري - وهي أعلى استجابة لرسالة يمينية في الدراسة بأكملها - وتغلب كل رسالة المعارضة في المنافسة المباشرة.

الولايات المتحدة : 88٪ يقولون إن تغير المناخ حقيقي ويحدث ، 69٪ يدعمون اتخاذ إجراءات حكومية فورية، و 72٪ يدعمون اتخاذ إجراءات فورية لبناء المزيد من قدرات الطاقة النظيفة. ظل القلق بشأن تغير المناخ مستقرًا بشكل ملحوظ على الرغم من تغير الأولويات السياسية ، حيث يشعر 64٪ من الأمريكيين بالقلق اليوم مقارنة بـ 65٪ في عام 2023. الولايات المتحدة لديها أكبر انقسام حزبي في أي بلد تم اختباره - فجوة تبلغ 39 نقطة - ولكن الجماهير المحافظة لا تزال قابلة للإقناع بشكل مجدٍ، حيث تنتج كل رسالة تقريبًا حركة مهمة إحصائيًا بين الأمريكيين اليمينيين. في ما يخص الرسائل ، كان "تأثير احترار الكوكب" هو أقوى إطار مقنع ، مما أدى إلى زيادة بنسبة 9 نقاط في الدعم ، في حين فشل إطار "ابتكار الطاقة" في تسجيل أي زيادة كبيرة إحصائيًا في الدعم.

كندا : 78٪ من الكنديين قلقون بشأن تغير المناخ ، 90٪ يقولون أن تغير المناخ حقيقي ويحدث ، 69٪ يدعمون اتخاذ إجراءات حكومية فورية، و 74٪ يدعمون اتخاذ إجراءات فورية لبناء المزيد من قدرات الطاقة النظيفة. على الرغم من وجود فجوة بين اليسار واليمين تبلغ 32 نقطة - واسعة ، ولكنها 18 نقطة مئوية أقل من الولايات المتحدة - يُظهر البالغون الكنديون اليمينيون زيادة بنسبة 16 نقطة في الدعم لخفض تلوث الوقود الأحفوري من رسالة فعالة واحدة ، من بين أعلى الاستجابات اليمينية في الدراسة. حقق إطار "يجب عليك حماية ما تحب للأجيال القادمة" أعلى معدل فوز لرسالة واحدة في أي بلد بنسبة 62٪ ، وتجاوزت كل رسالة 50٪ في المنافسة المباشرة.

مع خطط لتوسيع نطاق الدراسة الحالية إلى الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والصين وكولومبيا والهند وإندونيسيا والمكسيك ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتركيا في الأشهر المقبلة ، فإن إصلاح الاتصالات المناخية هو أحدث بحث يتم تكليف تنفيذه من قبل مبادرة بناء مستقبل مشترك التابعة لمؤسسة "روكفلر فاونديشن" ، والتي تهدف من خلالها المنظمة الخيرية التي تبلغ من العمر 113 عامًا إلى إلهام وإعلام التعاون العالمي وعمل التنمية الدولية الذي يتوافق مع تحديات القرن الحادي والعشرين ، بما في ذلك الجهود المبذولة للتوافق مع الحكومات في جميع أنحاء العالم - مع التركيز على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - لتحديد الحلول التي تقودها البلدان لتحقيق أقصى استفادة من كل دولار من المساعدات المتبقية وتحفيز الاستثمارات الجديدة.

بيانات الدعم:

ما يوضحه هذا البحث هو أنه للتواصل مع الجمهور حول قضايا المناخ من الضروري "التحدث بطريقة إنسانية" باستخدام لغة تتردد في التجربة الحياتية للبشر. ولكن في الوقت الذي لا تزال فيه تكلفة المعيشة قضية رئيسية للعديد من العائلات ، يجب أن يكون التوسع في الطاقة النظيفة مصحوبًا بفواتير الطاقة المنزلية المنخفضة لإظهار الفوائد المالية الملموسة للمنتخبين الذين يدعمون الطاقة النظيفة." - اللورد "آلوك شارما" مؤتمر الأطراف ( COP26 ) الرئيس والرئيس المشارك للمجلس الاستشاري للمناخ والتنمية التابع لمؤسسة "روكفلر فاونديشن"

"الدرس من هذا البحث بسيط: إذا كنت تريد توسيع الدعم لحلول المناخ ، فيجب عليك توسيع نطاق الطريقة التي تتحدث بها عنها. يستجيب الجمهور بشكل أقوى بكثير للرسائل حول الأسرة والصحة والتلوث وأمن الطاقة أكثر من المصطلحات التقنية الضيقة مثل "صفر صافي" أو "إزالة الكربون". - "باتريك روفيني"، الشريك المؤسس ، "إكيلون إنسايتس"

في الوقت الذي يصبح فيه الكثير من القادة هادئين بشأن المناخ ، يُظهر هذا العمل طريقًا أفضل إلى الأمام. يظل الدعم للعمل المناخي قويًا عندما يكون مرتبطًا بما يهتم به الناس أكثر؛ وهو صحتهم وأعمالهم وأمنهم ومستقبل أطفالهم. لا يتعلق العمل المناخي بالتضحية ؛ إنه يتعلق بالفرصة. إنها حرية تنفس الهواء النظيف والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة والعيش في مجتمعات أكثر أمانًا وبناء مستقبل أكثر أمانًا. من خلال التركيز على ما يحصل عليه الناس ، يمكن للقادة إعادة بناء الثقة ، وإعادة الإنسانية إلى الأعمال التجارية ، وإظهار أن اقتصاد "الصافي الإيجابي" يوسع نطاق الحرية والأمن والكرامة للجميع." ― "بول بولمان"، رائد الأعمال والمستثمر ورائد العمل الخيري

"تغيّر المناخ هو في نهاية المطاف قصة بشرية. يشارك الناس عندما تتضح آثار تغير المناخ على صحتهم وسبل عيشهم وعائلاتهم وأحيائهم ، وليس عندما يتم تقديمها كتحدٍ منفصل بعيد. أظهر عملنا في "مجلس الطاقة والبيئة والمياه" ( CEEW ) أن سرد القصص والتعبير الإبداعي ذي الصلة ثقافيًا يمكن أن يجمع بين الأدلة المعقدة والخبرة المعيشية - مما يجعل العمل المناخي يبدو عاجلاً ومحليًا وممكنًا. يجب أن تتصل الاتصالات المناخية بحياة الناس اليومية وتطلعاتهم ، بما يُظهر أن الحلول القائمة على الأدلة يمكن أن تعزز المرونة وتعزز أمن الطاقة وتخلق الرخاء المشترك." ― الدكتور "آرونابها جوش"، المؤسس والرئيس التنفيذي "لمجلس الطاقة والبيئة والمياه" ( CEEW ) ، وعضو المجلس الاستشاري للمناخ والتنمية التابع لمؤسسة "روكفلر فاونديشن"

للحصول على معلومات إضافية وتحميل التقرير ومرفقه لكل بلد ، يُرجى زيارة الرابط: https://potentialenergycoalition.org/fixingclimatecomms/.

ملاحظة للمحررين:

حول البحث

يعتمد إصلاح الاتصالات المناخية على جولتين من الأبحاث الدولية التي أجرتها شركة "بوتنشيال إنرجي كوليشن" بالشراكة مع مؤسسة "روكفلر فاونديشن" ، مع العمل الميداني من قبل شركتيّ "إكيلون إنسايتس" و"ميرلن استراتيجي" بين سبتمبر وديسمبر 2025.

الجولة الأولى: البحوث النوعية (سبتمبر 2025)

أُجريت مجموعات تركيز على الإنترنت معتدلة مع 133 مشاركًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا. تم فحص المشاركين الذين يعتقدون أن تغير المناخ يحدث ولكنهم قلقون إلى حد ما بشأنه لفهم كيفية استجابة الجماهير الأقل انخراطًا في المناخ ولكن يمكن إقناعها بالرد على الرسائل المناخية البديلة. استكشف البحث المزاج الوطني الأوسع نطاقًا للمشاركين ، والأولويات الشخصية الأساسية ، والقلق من المناخ ، والحواجز المتصورة أمام العمل ، وردود الفعل على رسائل ومراسلات المناخ المحددة.

الجولة الثانية - البحوث الكمّية (نوفمبر - ديسمبر 2025)

تم إجراء دراستين كمّيتين واسعتيّ النطاق في جميع البلدان الستة:

المسح الوطني (~ 42,000 مستجيب ، ~ 7,500 لكل بلد ، ~ 4,000 في كندا): قياس المشاهد المناخية ، والمواقف الأساسية ، والتصنيفات ذات الأولوية ، وكيف يقارَن المناخ مع أطر الطاقة ، والتلوث ، والطبيعة ، وتكلفة المعيشة المجاورة. تم وزن كل عينة بلد حسب العمر والجنس والتعليم والتصويت السابق والمنطقة لضمان نتائج ممثلة على المستوى الوطني.

رسالة اختبار تجربة عشوائية خاضعة للرقابة (~ 41,100 مستجيب ، ~ 6,500 لكل بلد ، ~ 8,500 في الولايات المتحدة): تضمنت اختبار 11 سردية مناخية على مجموعة مراقبة لتحديد أي منها أكثر فعالية في تحريك الرأي العام. كانت السرديات الـ 11 التي تم اختبارها:

"تأثير احترار الكوكب" تركز على العواقب المادية المباشرة لارتفاع حرارة العالم على حياة الناس اليومية

"المخاطر الصحية" - تربط تلوث الوقود الأحفوري بأضرار صحية ملموسة بما في ذلك اعتلالات وأمراض الجهاز التنفسي

تُبرز "التكاليف غير العادلة" كيف تتحمل الأسر العادية عبئًا ماليًا غير متناسب من التلوث والأضرار المناخية

"حماية الطبيعة" - إطار العمل المناخي حول الحفاظ على العالم الطبيعي للأجيال القادمة

"تأثير تغير المناخ" - يركز على العواقب النظامية الأوسع نطاقًا للتغير المناخي على المجتمعات والاقتصادات

"ضد جشع للشركات" - يُبرز شركات الوقود الأحفوري على أنها تحقق أرباحًا على حساب الجمهور

"التأهب والمرونة" - يؤكد على الاستعداد العملي وبناء مجتمعات قادرة على تحمّل الآثار المناخية

"انخفاض تكلفة الطاقة" - يركز على الطاقة النظيفة كطريق إلى فواتير طاقة أرخص وأكثر استقرارًا

"خلق وظائف نظيفة" - يُبرز تحول الطاقة النظيفة كفرصة اقتصادية وفرصة للتوظيف

"الابتكار في مجال الطاقة" - يُبرز العمل المناخي كمسألة تتعلق بالقدرة التنافسية الوطنية والمكانة العالمية

"تعزيز الوحدة" - يؤطّر العمل المناخي كتحدٍ مشترك يمكن أن يجمع البشر عبر الانقسامات

يعكس الاختبار التنافسي المباشر عدد المرات التي يتم فيها تفضيل كل من الرسائل الثمانية التالية المناصرة للمناخ على الرسالة المعارضة الأقوى - "قيود المناخ تعني أن الأسر تدفع فواتيرًا أعلى" - عندما يختار المستجيبون بين الرسائل المناصرة للمناخ والمعادية للمناخ في وقت واحد:

"يجب عليك حماية ما تحب للأجيال القادمة"

"الطاقة النظيفة تحمي "مستقبل الطاقة لدينا"

"تبنّي جميع خيارات الطاقة النظيفة"

"الطاقة النظيفة تجعلنا مستقلين عن الطاقة"

"الطاقة النظيفة هي طاقة رخيصة"

'الطاقة النظيفة تخدم البشر وليس الشركات"

"الوقود الأحفوري يجعلنا مرضى"

"العمل المناخي يحمي بنيتنا التحتية"

إجمالاً، يستوعب البحث آراء 83,971 شخصًا في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Potential Energy Coalition:

"بوتنشيال إنرجي كوليشن" هي قدرة الاتصالات المخصصة من فئة 501()c(3) التي تسرع بشكل كبير التقدم المناخي من خلال التحولات في السردية واستراتيجيات التسويق المثبتة. نقوم بتنفيذ حملات تغير المناخ في اللحظات الأكثر أهمية ، مدعومةً بأفكار قائمة على البيانات حول أفضل طريقة لتأطير القضايا الرئيسية. تستفيد شركة "بوتنشيال إنرجي" من الأبحاث غير الحزبية المتعمقة، وخبرة التسويق ذات المستوى العالمي، وتكتيكات الحملات التعليمية القائمة على الأدلة لتنمية الإرادة العامة حول الطاقة النظيفة وحلول المناخ. المزيد على https://potentialenergycoalition.org/.

نبذة عن مؤسسة Rockefeller Foundation:

استثمرت مؤسسة "روكفلر فاونديشن" ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي على مدار 113 عامًا لتعزيز رفاهية الإنسانية، وهي مؤسسة خيرية رائدة تقوم على الشراكات غير التقليدية والحلول المبتكرة التي تُحقق نتائج ملموسة للبشر في الولايات المتحدة وحول العالم. تستفيد المؤسسة من الإنجازات العلمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، لإطلاق استثمارات ومبادرات كبرى في مجالات الطاقة، والغذاء، والصحة، والتمويل. لمزيد من المعلومات ، يُرجى متابعة حساباتنا على لينكد إن @the-rockefeller-foundation ،وإكس @RockefellerFdn ، وإنستغرام @rockefellerfdn ، ويوتيوب @rockefellerfound ، والاشتراك في نشرتنا الإخبارية على الصفحة: www.rockefellerfoundation.org/subscribe.