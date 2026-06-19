Maßnahmen zum Klimaschutz? Italien und Frankreich sind am wenigsten gespalten; Deutschland und Großbritannien sind stärker gespalten - doch die Kommunikation spielt überall eine Rolle

Im Anschluss an den G7-Gipfel veröffentlichten „Post-G7 Summit", „Potential Energy" und die Rockefeller-Stiftung eine Studie, an der mehr als 83.000 Erwachsene aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, den Vereinigten Staaten und Kanada teilnahmen. Die Studie zeigte eine starke Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen über das gesamte ideologische Spektrum hinweg.

Aber die Botschaft ist entscheidend: In Frankreich stehen Gesundheitsthemen im Vordergrund; im Vereinigten Königreich sind Gesundheit und Naturschutz die wichtigsten Themen; in Italien setzen sich Argumente zur Lebenshaltungskostenkrise durch; und in Deutschland spielen die Überhitzung des Planeten, ungerechte Kosten und Gesundheit eine wichtige Rolle

Ein neuer Leitfaden zur Klimakommunikation zeigt auf, wie Länder ihre Unterstützung ausbauen können, indem sie den Fokus auf Umweltverschmutzung, Gesundheit, Haushaltskosten, Energieunabhängigkeit und den Schutz von Familien legen

NEW YORK, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Im Anschluss an den G7-Gipfel 2026 in Frankreich hat die „Potential Energy Coalition" heute mit finanzieller Unterstützung der Rockefeller Foundation Fixing Climate Communications (Die Klimakommunikation verbessern) veröffentlicht – einen neuen, evidenzbasierten Leitfaden für eine effektivere Kommunikation zum Thema Klima in sechs der G7-Länder. Auf der Grundlage einer Untersuchung unter mehr als 83.000 Erwachsenen in Frankreich, Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Kanada – Ländern, die zusammen mehr als 40 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen – ermittelt die Studie, welche Botschaften die Unterstützung über ideologische Grenzen hinweg stärken und welche Formulierungen diese untergraben können. Sie bietet praktische Orientierungshilfen in einer Zeit, in der viele Institutionen einem zunehmenden Trend zum „Klimaschweigen" folgen. Gemeinsame Anliegen – Umweltverschmutzung, Gesundheit, Erschwinglichkeit, Energiesicherheit und der Schutz künftiger Generationen – führten in allen sechs Ländern zu einem Anstieg der Zustimmung um mehr als 10 Prozentpunkte; im Gegensatz dazu erzielten Botschaften, die Verbote, Vorschriften, Umbrüche oder „Netto-Null" in den Vordergrund stellten, durchweg schlechtere Ergebnisse.

„Die Klimakrise erschwert es den Menschen weltweit bereits jetzt, ihre Familien zu ernähren, Arbeit zu finden und auszuüben sowie ein Leben in Würde zu führen. Um dieser Herausforderung mit der gebotenen Dringlichkeit zu begegnen, muss man auf eine Weise darüber sprechen, die die Menschen anspricht und motiviert. Diese Studie zeigt, wie datengestützte Kommunikation zu einem besseren Dialog darüber beitragen kann, wie wir die Klimakrise bewältigen und eine sicherere und wohlhabendere Zukunft gestalten können", sagte Dr. Rajiv J. Shah, President der Rockefeller Foundation.

Nach Angaben der Weltbank könnten bis 2050 in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zusätzlich 14,5–15,6 Millionen Menschen an klimabedingten Ursachen sterben, sollte sich der derzeitige Trend fortsetzen. Weltweit sterben aufgrund extremer Hitze durchschnittlich jede Minute ein Mensch, und Arbeitnehmer auf der ganzen Welt haben laut dem „Lancet Countdown Report" des vergangenen Jahres 640 Milliarden Stunden an potenzieller Arbeitszeit verloren – fast doppelt so viel wie in den 1990er Jahren üblich.

Trotz der Bedeutung für das Wohlergehen der Menschheit ist in der öffentlichen Debatte über das Klima ein weitreichender und anhaltender Rückzug zu beobachten. Eine aktuelle Studie von GlobeScan unterstreicht die zunehmende Tendenz, das Thema Klima zu verschweigen: In 31 Märkten sank der Anteil der Verbraucher, die Nachhaltigkeitsbotschaften wahrnehmen, von 49 % im Jahr 2023 auf 36 % im Jahr 2025, während das Vertrauen in diese Botschaften von 79 % auf 65 % zurückging. Die weltweite Berichterstattung über den Klimawandel ging bis Ende 2025 gegenüber dem Höchststand im Jahr 2021 um 38 % zurück, und die Erwähnungen von Klima- und ESG-Themen bei den Ergebniskonferenzen der S&P-500-Unternehmen sind in diesem Zeitraum um rund drei Viertel gesunken.

„Das Thema Klima ist ein Erfolgsgarant, wenn es wirkungsvoll vermittelt wird. Das Verschweigen des Klimathemas ist kurzsichtig und ineffektiv; die Daten widerlegen die zunehmend verbreitete Ansicht, dass politische Entscheidungsträger es vermeiden sollten, über das Klima zu sprechen, und sich stattdessen ausschließlich auf die Aspekte der sauberen Energie oder der wirtschaftlichen Vorteile konzentrieren sollten. Es geht nicht darum, ob man über das Klima sprechen soll, sondern wie – indem man eng gefasste, leicht politisierbare Rahmenbedingungen hinter sich lässt und stattdessen einen Bezug zu den tatsächlichen materiellen Kosten, den Auswirkungen und den alltäglichen Sorgen herstellt, wodurch die Unterstützung in der Öffentlichkeit erheblich gesteigert werden kann", sagte John Marshall, Executive Chair der Potential Energy Coalition.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Klimaschutzmaßnahmen in allen sechs Ländern weiterhin breite, ideologieübergreifende Unterstützung finden und dass es eine Rolle spielt, wie über dieses Thema kommuniziert wird.

Die Ergebnisse basieren auf zwei Runden internationaler Untersuchungen, die von der Potential Energy Coalition im Auftrag der Rockefeller Foundation durchgeführt wurden, wobei die Feldforschung von Echelon Insights und Merlin Strategy übernommen wurde, sowie auf den historischen Daten der Potential Energy Coalition aus sechs Jahren. Von September bis Dezember 2025 wurden 83.971 Erwachsene verschiedener Altersgruppen, Geschlechter, Regionen, Bildungsniveaus, ethnischer Zugehörigkeiten und politischer Überzeugungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien und Kanada befragt. Die Studie identifiziert drei evidenzbasierte Grundsätze für eine effektivere Klimakommunikation – und die Daten belegen, dass sie funktionieren. Nach der Vermittlung einer einzigen wirkungsvollen Botschaft, die auf diesen Grundsätzen aufbaute, stieg die Zustimmung in jedem der untersuchten Länder um mindestens 9 Punkte:

Stellen Sie die alltäglichen Konsequenzen in den Vordergrund. Die Hervorhebung der konkreten Auswirkungen auf den Menschen – von Wetterextremen bis hin zu steigenden Lebenshaltungskosten – ist der wirksamste Weg, um dem Thema Klima eine höhere Priorität einzuräumen und es als etwas persönlich Relevantes wahrnehmbar zu machen.

Die Hervorhebung der konkreten Auswirkungen auf den Menschen – von Wetterextremen bis hin zu steigenden Lebenshaltungskosten – ist der wirksamste Weg, um dem Thema Klima eine höhere Priorität einzuräumen und es als etwas persönlich Relevantes wahrnehmbar zu machen. Machen Sie das Anliegen konkret. Wenn man die Menschen daran erinnert, dass die eigentliche Ursache des Klimawandels schlichtweg die „Umweltverschmutzung" ist, die wir verringern können, erscheint das Problem um 10–20 % lösbarer, während gleichzeitig die Polarisierung abnimmt.

Wenn man die Menschen daran erinnert, dass die eigentliche Ursache des Klimawandels schlichtweg die „Umweltverschmutzung" ist, die wir verringern können, erscheint das Problem um 10–20 % lösbarer, während gleichzeitig die Polarisierung abnimmt. Stellen Sie Energie als bereichernd und nicht als einschränkend dar. Die überzeugendsten Botschaften zum Thema Energie betonen die Vorteile sauberer Energie – lokale Verfügbarkeit, niedrige Kosten und einen Weg zur Energieunabhängigkeit. Botschaften, die sich auf Verbote und Vorschriften konzentrierten, erzielten durchweg schlechtere Ergebnisse und führten dazu, dass die Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen in allen Ländern und bei allen Zielgruppen zurückging.

Zu den weiteren Ergebnissen gehören unter anderem:

Die Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen ist sehr hoch, während die Ablehnung gering ist. Etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung befürworten sofortige staatliche Maßnahmen gegen den Klimawandel – genau so viele wie vor drei Jahren. Weltweit kommen auf jeden Gegner des Klimaschutzes mehr als fünf Befürworter.

Etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung befürworten sofortige staatliche Maßnahmen gegen den Klimawandel – genau so viele wie vor drei Jahren. Weltweit kommen auf jeden Gegner des Klimaschutzes mehr als fünf Befürworter. Klimafreundliche Botschaften überzeugen nicht nur, sie setzen sich auch durch. Im direkten Vergleich mit den stärksten Botschaften der Gegenseite setzten sich die klimafreundlichen Botschaften in den sechs Ländern in 57 % der Fälle durch.

Im direkten Vergleich mit den stärksten Botschaften der Gegenseite setzten sich die klimafreundlichen Botschaften in den sechs Ländern in 57 % der Fälle durch. Fairness ist entscheidend. Das Publikum zeigte sich beeindruckt von den Botschaften, in denen hervorgehoben wurde, dass gewöhnliche Haushalte zunehmend die Kosten für Umweltverschmutzung und Klimaschäden in Form höherer Versicherungsprämien, Energiekosten und Lebenshaltungskosten tragen müssen.

Das Publikum zeigte sich beeindruckt von den Botschaften, in denen hervorgehoben wurde, dass gewöhnliche Haushalte zunehmend die Kosten für Umweltverschmutzung und Klimaschäden in Form höherer Versicherungsprämien, Energiekosten und Lebenshaltungskosten tragen müssen. Das Thema Klima zu verschweigen, macht keinen Sinn – die besten Botschaften gehen direkt darauf ein. Die Zustimmung stieg in allen Ländern, politischen Gruppierungen und bei allen untersuchten politischen Maßnahmen an, wobei der Zuwachs bei den rechtsgerichteten Befragten mehr als doppelt so groß war wie bei den linksgerichteten (+10 gegenüber +4 Punkten), wodurch deren Zustimmung von 61 % auf 71 % stieg.

Die Zustimmung stieg in allen Ländern, politischen Gruppierungen und bei allen untersuchten politischen Maßnahmen an, wobei der Zuwachs bei den rechtsgerichteten Befragten mehr als doppelt so groß war wie bei den linksgerichteten (+10 gegenüber +4 Punkten), wodurch deren Zustimmung von 61 % auf 71 % stieg. Botschaften über Konsequenzen sind am wirkungsvollsten. Entgegen der landläufigen Meinung, man solle den „Umweg" nehmen – Botschaften zu den Folgen des Klimawandels sind etwa doppelt so wirksam wie Botschaften zu „Arbeitsplätzen und Innovation", wenn es darum geht, Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen, den Ausbau sauberer Energien und die Verringerung der durch fossile Brennstoffe verursachten Umweltverschmutzung zu gewinnen.

Entgegen der landläufigen Meinung, man solle den „Umweg" nehmen – Botschaften zu den Folgen des Klimawandels sind etwa doppelt so wirksam wie Botschaften zu „Arbeitsplätzen und Innovation", wenn es darum geht, Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen, den Ausbau sauberer Energien und die Verringerung der durch fossile Brennstoffe verursachten Umweltverschmutzung zu gewinnen. Botschaften zum Thema saubere Energie kommen gut an, aber die Art und Weise, wie sie präsentiert werden, ist entscheidend. Dieses Thema stieß auf das größte Interesse, wenn es im Zusammenhang mit Energieunabhängigkeit, innerstaatlicher Widerstandsfähigkeit und der Verringerung der Abhängigkeit von volatilen globalen Energiemärkten behandelt wurde, und nicht allein im Zusammenhang mit Emissionszielen.

Dieses Thema stieß auf das größte Interesse, wenn es im Zusammenhang mit Energieunabhängigkeit, innerstaatlicher Widerstandsfähigkeit und der Verringerung der Abhängigkeit von volatilen globalen Energiemärkten behandelt wurde, und nicht allein im Zusammenhang mit Emissionszielen. Die Netto-Null-Bilanz hat die geringste Priorität. Das „Erreichen der Netto-Null" belegt in jedem einzelnen der untersuchten Länder den letzten Platz unter neun Umweltprioritäten und liegt damit deutlich hinter einfacheren Zielen wie dem Kampf gegen den Klimawandel, dem Naturschutz oder der Verringerung der Luftverschmutzung.

Das „Erreichen der Netto-Null" belegt in jedem einzelnen der untersuchten Länder den letzten Platz unter neun Umweltprioritäten und liegt damit deutlich hinter einfacheren Zielen wie dem Kampf gegen den Klimawandel, dem Naturschutz oder der Verringerung der Luftverschmutzung. Geringe Unterstützung für „grüne Arbeitsplätze" und Wirtschaftswachstum. Diese beiden Bereiche gehörten in den historischen Daten der Potential Energy Coalition aus sechs Jahren durchweg zu den Klimabotschaften mit der geringsten Wirksamkeit.

Aufschlüsselung nach Ländern:

Zusammen machen sie mehr als 40 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus:

Vereinigtes Königreich: 90 % sind der Meinung, dass der Klimawandel real ist und tatsächlich stattfindet, 72 % befürworten sofortige Maßnahmen der Regierung, und 78 % befürworten sofortige Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien. 77 % der rechtsgerichteten Erwachsenen im Vereinigten Königreich befürworten Klimaschutzmaßnahmen – das sind 23 Prozentpunkte mehr als bei ihren amerikanischen Pendants –, und unter den jungen Konservativen im Alter von 18 bis 49 Jahren befürworten 72 % Klimaschutzmaßnahmen und 74 % den Ausbau erneuerbarer Energien. „Gesundheitsrisiken" und „Naturschutz" lagen gleichauf an der Spitze der überzeugendsten Argumente und verzeichneten jeweils einen Anstieg der Zustimmung um 9 Punkte, während „Förderung des Zusammenhalts" als einzige Botschaft in der gesamten Studie einen Rückgang der Zustimmung verzeichnete. Im direkten Vergleich lag die Aussage „Saubere Energie sichert unsere Energiezukunft" mit 56 % an der Spitze – dies war das einzige Land, in dem der Aspekt der Energiesicherheit den Aspekt des generationenübergreifenden Erbes übertrumpfte.

90 % sind der Meinung, dass der Klimawandel real ist und tatsächlich stattfindet, 72 % befürworten sofortige Maßnahmen der Regierung, und 78 % befürworten sofortige Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien. 77 % der rechtsgerichteten Erwachsenen im Vereinigten Königreich befürworten Klimaschutzmaßnahmen – das sind 23 Prozentpunkte mehr als bei ihren amerikanischen Pendants –, und unter den jungen Konservativen im Alter von 18 bis 49 Jahren befürworten 72 % Klimaschutzmaßnahmen und 74 % den Ausbau erneuerbarer Energien. „Gesundheitsrisiken" und „Naturschutz" lagen gleichauf an der Spitze der überzeugendsten Argumente und verzeichneten jeweils einen Anstieg der Zustimmung um 9 Punkte, während „Förderung des Zusammenhalts" als einzige Botschaft in der gesamten Studie einen Rückgang der Zustimmung verzeichnete. Im direkten Vergleich lag die Aussage „Saubere Energie sichert unsere Energiezukunft" mit 56 % an der Spitze – dies war das einzige Land, in dem der Aspekt der Energiesicherheit den Aspekt des generationenübergreifenden Erbes übertrumpfte. Frankreich : 89 % geben an, dass der Klimawandel real ist und tatsächlich stattfindet, 71 % befürworten sofortige Maßnahmen der Regierung und 64 % sprechen sich für sofortige Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien aus. Frankreich ist das am wenigsten polarisierte Land in der Studie – mit einem Unterschied zwischen Links und Rechts von nur 5 Punkten – und verzeichnete den stärksten Anstieg der Zustimmung aller Länder. „Gesundheitsrisiken" führte insgesamt zu einem Anstieg der Zustimmung um 15 Punkte und bei den linksgerichteten Befragten sogar zu einem bemerkenswerten Anstieg um 21 Punkte – dies war der mit Abstand höchste Anstieg der Zustimmung für eine bestimmte ideologische Gruppe in der gesamten Studie.

: 89 % geben an, dass der Klimawandel real ist und tatsächlich stattfindet, 71 % befürworten sofortige Maßnahmen der Regierung und 64 % sprechen sich für sofortige Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien aus. Frankreich ist das am wenigsten polarisierte Land in der Studie – mit einem Unterschied zwischen Links und Rechts von nur 5 Punkten – und verzeichnete den stärksten Anstieg der Zustimmung aller Länder. „Gesundheitsrisiken" führte insgesamt zu einem Anstieg der Zustimmung um 15 Punkte und bei den linksgerichteten Befragten sogar zu einem bemerkenswerten Anstieg um 21 Punkte – dies war der mit Abstand höchste Anstieg der Zustimmung für eine bestimmte ideologische Gruppe in der gesamten Studie. Deutschland : 85 % geben an, dass der Klimawandel real ist und tatsächlich stattfindet, 62 % befürworten sofortige Maßnahmen der Regierung und 62 % befürworten sofortige Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien. „Auswirkungen der Erderwärmung" führte zu einem Anstieg der Zustimmung um 11,4 Punkte und „unfaire Kosten" zu einem Anstieg um 10 Punkte; beide Werte lagen über dem weltweiten Durchschnitt. Nur 45 % der Deutschen glauben, dass der Klimawandel lösbar ist – der niedrigste Wert aller untersuchten Länder –, und bei den Befragten des Deutschen Zentrums stieg die Zustimmung zur Reduzierung der durch fossile Brennstoffe verursachten Umweltverschmutzung aus Gründen der „Gesundheitsrisiken" um 17 Prozentpunkte.

: 85 % geben an, dass der Klimawandel real ist und tatsächlich stattfindet, 62 % befürworten sofortige Maßnahmen der Regierung und 62 % befürworten sofortige Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien. „Auswirkungen der Erderwärmung" führte zu einem Anstieg der Zustimmung um 11,4 Punkte und „unfaire Kosten" zu einem Anstieg um 10 Punkte; beide Werte lagen über dem weltweiten Durchschnitt. Nur 45 % der Deutschen glauben, dass der Klimawandel lösbar ist – der niedrigste Wert aller untersuchten Länder –, und bei den Befragten des Deutschen Zentrums stieg die Zustimmung zur Reduzierung der durch fossile Brennstoffe verursachten Umweltverschmutzung aus Gründen der „Gesundheitsrisiken" um 17 Prozentpunkte. Italien : 83 % der Italiener sind besorgt über den Klimawandel – dies ist der höchste Wert unter allen untersuchten Ländern –, 90 % geben an, dass der Klimawandel real ist und tatsächlich stattfindet, 77 % befürworten sofortige Maßnahmen der Regierung und 78 % sprechen sich für sofortige Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien aus. In Italien liegt die grundsätzliche Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen in der rechtsgerichteten Bevölkerung bei 74 % – und damit über dem US-amerikanischen Landesdurchschnitt –, was eine der geringsten parteipolitischen Unterschiede in der Studie widerspiegelt. Es ist das einzige Land, in dem wirtschaftliche und unternehmenskritische Argumente gegenüber gesundheitlichen Bedenken und der Sorge um die Erderwärmung überwiegen: Die Botschaft „Gegen die Gier der Konzerne" führte bei den rechtsgerichteten Befragten zu einem bemerkenswerten Anstieg der Zustimmung zur Reduzierung der durch fossile Brennstoffe verursachten Umweltverschmutzung um 20 Punkte – dies war die mit Abstand höchste Resonanz auf eine rechtsgerichtete Botschaft in der gesamten Studie –, und jede Botschaft setzte sich im direkten Vergleich gegen die gegnerische Botschaft durch.

: 83 % der Italiener sind besorgt über den Klimawandel – dies ist der höchste Wert unter allen untersuchten Ländern –, 90 % geben an, dass der Klimawandel real ist und tatsächlich stattfindet, 77 % befürworten sofortige Maßnahmen der Regierung und 78 % sprechen sich für sofortige Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien aus. In Italien liegt die grundsätzliche Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen in der rechtsgerichteten Bevölkerung bei 74 % – und damit über dem US-amerikanischen Landesdurchschnitt –, was eine der geringsten parteipolitischen Unterschiede in der Studie widerspiegelt. Es ist das einzige Land, in dem wirtschaftliche und unternehmenskritische Argumente gegenüber gesundheitlichen Bedenken und der Sorge um die Erderwärmung überwiegen: Die Botschaft „Gegen die Gier der Konzerne" führte bei den rechtsgerichteten Befragten zu einem bemerkenswerten Anstieg der Zustimmung zur Reduzierung der durch fossile Brennstoffe verursachten Umweltverschmutzung um 20 Punkte – dies war die mit Abstand höchste Resonanz auf eine rechtsgerichtete Botschaft in der gesamten Studie –, und jede Botschaft setzte sich im direkten Vergleich gegen die gegnerische Botschaft durch. Vereinigte Staaten : 88 % geben an, dass der Klimawandel real ist und tatsächlich stattfindet, 69 % befürworten sofortige Maßnahmen der Regierung, und 72 % sprechen sich für sofortige Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien aus. Die Besorgnis über den Klimawandel ist trotz sich wandelnder politischer Prioritäten bemerkenswert stabil geblieben: Heute sind 64 % der Amerikaner besorgt, verglichen mit 65 % im Jahr 2023. Die Vereinigten Staaten weisen von allen untersuchten Ländern die größte parteipolitische Kluft auf – eine Differenz von 39 Punkten –, dennoch lassen sich konservative Zielgruppen nach wie vor in nennenswertem Maße überzeugen, wobei fast jede Botschaft bei rechtsgerichteten Amerikanern statistisch signifikante Veränderungen bewirkt. Was die Botschaften betrifft, so war „Auswirkungen der globalen Erwärmung" das überzeugendste Argument und führte zu einem Anstieg der Zustimmung um 9 Prozentpunkte, während „Energieinnovation" keinen statistisch signifikanten Anstieg der Zustimmung verzeichnen konnte.

: 88 % geben an, dass der Klimawandel real ist und tatsächlich stattfindet, 69 % befürworten sofortige Maßnahmen der Regierung, und 72 % sprechen sich für sofortige Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien aus. Die Besorgnis über den Klimawandel ist trotz sich wandelnder politischer Prioritäten bemerkenswert stabil geblieben: Heute sind 64 % der Amerikaner besorgt, verglichen mit 65 % im Jahr 2023. Die Vereinigten Staaten weisen von allen untersuchten Ländern die größte parteipolitische Kluft auf – eine Differenz von 39 Punkten –, dennoch lassen sich konservative Zielgruppen nach wie vor in nennenswertem Maße überzeugen, wobei fast jede Botschaft bei rechtsgerichteten Amerikanern statistisch signifikante Veränderungen bewirkt. Was die Botschaften betrifft, so war „Auswirkungen der globalen Erwärmung" das überzeugendste Argument und führte zu einem Anstieg der Zustimmung um 9 Prozentpunkte, während „Energieinnovation" keinen statistisch signifikanten Anstieg der Zustimmung verzeichnen konnte. Kanada: 78 % der Kanadier sind besorgt über den Klimawandel, 90 % geben an, dass der Klimawandel real ist und tatsächlich stattfindet, 69 % befürworten sofortige Maßnahmen der Regierung und 74 % befürworten sofortige Maßnahmen zum Ausbau sauberer Energien. Trotz einer Kluft zwischen Linken und Rechten von 32 Punkten – zwar groß, aber um 18 Prozentpunkte geringer als in den Vereinigten Staaten – verzeichnen rechtsgerichtete kanadische Erwachsene aufgrund einer einzigen wirkungsvollen Botschaft einen Anstieg der Zustimmung zur Reduzierung der durch fossile Brennstoffe verursachten Umweltverschmutzung um 16 Punkte; dies gehört zu den höchsten Werten unter den rechtsgerichteten Befragten in der Studie. „Schützen Sie, was Sie lieben – für künftige Generationen" erzielte mit 62 % die höchste Zustimmungsrate aller Länder für eine einzelne Botschaft, und jede Botschaft erreichte im direkten Vergleich eine Zustimmungsrate von über 50 %.

Da geplant ist, die aktuelle Studie in den kommenden Monaten auf Argentinien, Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Indien, Indonesien, Mexiko, Nigeria, Südafrika und die Türkei auszuweiten, Fixing Climate Communications ist die jüngste Studie, die von der Initiative Build the Shared Future der Rockefeller Foundation in Auftrag gegeben wurde. Mit dieser Initiative möchte die seit 113 Jahren bestehende philanthropische Organisation die globale Zusammenarbeit und die internationale Entwicklungsarbeit inspirieren und fördern, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Dazu gehören Bemühungen um eine Abstimmung mit Regierungen weltweit – mit Schwerpunkt auf Subsahara-Afrika –, um ländergeführte Lösungen zu erarbeiten, mit denen jeder verbleibende Dollar an Entwicklungshilfe optimal genutzt und neue Investitionen angeregt werden können.

Unterstützungsbekundungen:

„Diese Untersuchung macht deutlich, dass es für den Dialog mit der Öffentlichkeit über Klimafragen entscheidend ist, ‚menschlich zu sprechen' und eine Sprache zu verwenden, die bei den Menschen Anklang findet und ihre Lebenserfahrung widerspiegelt. Doch in einer Zeit, in der die Lebenshaltungskosten für viele Familien nach wie vor ein zentrales Thema sind, muss der Ausbau sauberer Energien mit niedrigeren Energiekosten für die Haushalte einhergehen, um den Wählern die konkreten finanziellen Vorteile einer Unterstützung sauberer Energien vor Augen zu führen." ― Lord Alok Sharma, President der COP26 und Co-Chairman des Beirats für Klima und Entwicklung der Rockefeller Foundation

„Die Erkenntnis aus dieser Untersuchung ist einfach: Wenn man die Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen ausweiten möchte, muss man die Art und Weise, wie man darüber spricht, erweitern. Die Öffentlichkeit reagiert weitaus stärker auf Botschaften zu Themen wie Familie, Gesundheit, Umweltverschmutzung und Energiesicherheit als auf eng gefasste, technische Begriffe wie ‚Netto-Null' oder ‚Dekarbonisierung'." ― Patrick Ruffini, Gründungspartner, Echelon Insights

„In einer Zeit, in der sich zu viele politische Entscheidungsträger zum Thema Klima bedeckt halten, zeigt diese Arbeit einen besseren Weg in die Zukunft auf. Die Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen bleibt groß, wenn sie mit den Themen verbunden ist, die den Menschen am meisten am Herzen liegen: ihre Gesundheit, ihre Arbeitsplätze, ihre Sicherheit und die Zukunft ihrer Kinder. Beim Klimaschutz geht es nicht um Verzicht, sondern um Chancen. Es ist die Freiheit, saubere Luft zu atmen, Zugang zu bezahlbarer Energie zu haben, in sichereren Gemeinden zu leben und eine sicherere Zukunft aufzubauen. Indem sie den Fokus darauf legen, was die Menschen davon haben, können Führungskräfte Vertrauen wiederaufbauen, Menschlichkeit zurück in die Wirtschaft bringen und zeigen, dass eine netto-positive Wirtschaft Freiheit, Sicherheit und Würde für alle fördert." – Paul Polman, Unternehmer, Investor und Philanthrop

„Der Klimawandel ist letztlich eine Geschichte der Menschheit. Die Menschen engagieren sich, wenn die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Gesundheit, ihre Lebensgrundlagen, ihre Familien und ihre Nachbarschaften deutlich werden – nicht jedoch, wenn das Thema als fernes, realitätsfernes Problem dargestellt wird. Unsere Arbeit bei CEEW hat gezeigt, dass das Erzählen von Geschichten und kulturell relevante kreative Ausdrucksformen eine Brücke zwischen komplexen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gelebten Erfahrungen schlagen können – wodurch Klimaschutzmaßnahmen als dringlich, lokal relevant und umsetzbar wahrgenommen werden. Die Klimakommunikation muss einen Bezug zum Alltag und zu den Zielen der Menschen herstellen und aufzeigen, dass wissenschaftlich fundierte Lösungen die Widerstandsfähigkeit stärken, die Energiesicherheit erhöhen und gemeinsamen Wohlstand schaffen können." – Dr. Arunabha Ghosh, Gründer-CEO des Council on Energy, Environment and Water (CEEW) sowie Mitglied des Beirats für Klima und Entwicklung der Rockefeller Foundation

Weitere Informationen sowie den Bericht und den Anhang mit den länderspezifischen Daten finden Sie unter: https://potentialenergycoalition.org/fixingclimatecomms/.

Hinweis an Redakteure:

Informationen zur Forschung

Fixing Climate Communications basiert auf zwei Runden internationaler Forschungsarbeiten, die von der Potential Energy Coalition in Zusammenarbeit mit der Rockefeller Foundation durchgeführt wurden; die Feldforschung erfolgte zwischen September und Dezember 2025 durch Echelon Insights und Merlin Strategy.

Runde 1 – Qualitative Forschung (September 2025)

Es wurden moderierte Online-Fokusgruppen mit 133 Teilnehmern aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Kanada durchgeführt. Teilnehmer, die zwar davon überzeugt sind, dass der Klimawandel stattfindet, sich darüber jedoch nur in gewissem Maße Sorgen machen, wurden untersucht, um zu verstehen, wie weniger klimabewusste, aber potenziell überzeugbare Zielgruppen auf alternative Klimabotschaften reagieren. Im Rahmen der Untersuchung wurden die allgemeine gesellschaftliche Stimmung der Teilnehmer, ihre wichtigsten persönlichen Prioritäten, ihre Besorgnis hinsichtlich des Klimawandels, die von ihnen wahrgenommenen Handlungsbarrieren sowie ihre Reaktionen auf bestimmte Klimabotschaften und deren Vermittler untersucht.

Runde 2 – Quantitative Forschung (November–Dezember 2025)

In allen sechs Ländern wurden zwei groß angelegte quantitative Studien durchgeführt:

Nationale Umfrage (ca. 42.000 Befragte, ca. 7.500 pro Land, ca. 4.000 in Kanada): Es wurden die Klimalandschaft, die Grundeinstellungen, die Rangfolge der Themenprioritäten sowie die Einordnung des Themas Klima im Vergleich zu den damit verbundenen Themenbereichen Energie, Umweltverschmutzung, Natur und Lebenshaltungskosten untersucht. Jede Länderstichprobe wurde nach Alter, Geschlecht, Bildungsstand, bisherigem Wahlverhalten und Region gewichtet, um landesweit repräsentative Ergebnisse zu gewährleisten.

Test zur Überprüfung der Meldung einer randomisierten kontrollierten Studie (RCT) (~41.100 Befragte, ~6.500 pro Land, ~8.500 in den USA): Es wurden 11 Klimanarrative anhand einer Kontrollgruppe getestet, um herauszufinden, welche die öffentliche Meinung am wirksamsten beeinflussten. Die 11 untersuchten Erzählungen waren:

„Auswirkungen der Erderwärmung" – befasst sich mit den direkten physikalischen Folgen einer sich erwärmenden Welt für den Alltag der Menschen

„Gesundheitsrisiken" – stellt einen Zusammenhang zwischen der Verschmutzung durch fossile Brennstoffe und konkreten Gesundheitsschäden her, darunter Atemwegserkrankungen und andere Krankheiten

„Unfaire Kosten" – verdeutlicht, wie normale Haushalte eine unverhältnismäßig hohe finanzielle Belastung durch Umweltverschmutzung und Klimaschäden tragen

„Naturschutz" – stellt den Klimaschutz in den Kontext der Erhaltung der Natur für künftige Generationen

„Auswirkungen des Klimawandels" – befasst sich mit den weitreichenden systemischen Folgen des Klimawandels für Gemeinden und Volkswirtschaften

„Anti-Corporate Greed" – stellt dar, dass Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie auf Kosten der Öffentlichkeit Profit machen

„Vorbereitung und Widerstandsfähigkeit" – der Schwerpunkt liegt auf praktischer Vorsorge und dem Aufbau von Gemeinschaften, die den Auswirkungen des Klimawandels standhalten können

„Niedrigere Energiekosten" – der Schwerpunkt liegt auf sauberer Energie als Weg zu günstigeren und stabileren Energiekosten

„Creating Clean Jobs" – stellt die Energiewende als Chance für Wirtschaft und Beschäftigung dar

„Energieinnovation" – stellt den Klimaschutz als eine Frage der nationalen Wettbewerbsfähigkeit und der globalen Stellung dar

„Förderung der Einheit" – stellt den Klimaschutz als gemeinsame Herausforderung dar, die Menschen über Grenzen hinweg zusammenbringen kann

Der direkte Vergleichstest zeigt, wie oft jede der folgenden acht klimafreundlichen Botschaften gegenüber der stärksten gegnerischen Botschaft – „Klimabeschränkungen bedeuten höhere Rechnungen für Familien" – bevorzugt wird, wenn die Befragten gleichzeitig zwischen klimafreundlichen und klimafeindlichen Botschaften wählen:

„Schützen Sie das, was Sie lieben, für künftige Generationen"

„Saubere Energie sichert unsere Energiezukunft"

„Alle Optionen für saubere Energie nutzen"

„Saubere Energie macht uns energieunabhängig"

„Saubere Energie ist günstige Energie"

„Saubere Energie dient den Menschen, nicht den Unternehmen"

„Fossile Brennstoffe machen uns krank"

„Klimaschutz schützt unsere Infrastruktur"

Insgesamt wurden im Rahmen der Studie die Meinungen von 83.971 Menschen weltweit erfasst.

Informationen zur Potential Energy Coalition:

Die Potential Energy Coalition ist eine eigens geschaffene Kommunikationsplattform gemäß 501(c)(3), die den Klimaschutz durch einen Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung und bewährte Marketingstrategien erheblich vorantreibt. Wir führen Kampagnen zum Klimawandel genau dann durch, wenn es darauf ankommt – gestützt auf datengestützte Erkenntnisse darüber, wie sich zentrale Themen am besten darstellen lassen. Potential Energy nutzt fundierte, überparteiliche Forschungsergebnisse, erstklassige Marketingerfahrung und evidenzbasierte Strategien für Aufklärungskampagnen, um den öffentlichen Willen für saubere Energie und Klimaschutzlösungen zu stärken. Mehr dazu unter https://potentialenergycoalition.org/.

Informationen zur Rockefeller Foundation

Die Rockefeller Foundation hat in den letzten 113 Jahren 30 Milliarden US-Dollar investiert, um das Wohlergehen der Menschheit zu fördern. Als wegweisende philanthropische Einrichtung stützt sie sich auf ungewöhnliche Partnerschaften und innovative Lösungen, die messbare Ergebnisse für Menschen in den Vereinigten Staaten und weltweit erzielen, unter anderem in Zusammenarbeit mit RF Catalytic Capital Inc. (RFCC). Wir nutzen wissenschaftliche Durchbrüche, künstliche Intelligenz und neue Technologien, um große Investitionen in den Bereichen Energie, Ernährung, Gesundheit und Finanzen zu tätigen. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf LinkedIn @the-rockefeller-foundation, X @RockefellerFdn, Instagram @rockefellerfdn sowie auf YouTube @rockefellerfound und abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.rockefellerfoundation.org/subscribe.