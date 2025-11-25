إرساء معايير الجودة الفائقة من خلال التكنولوجيا: سيارة JETOUR G700 تفتتح فصلاً عالميًا جديدًا مع بنية GAIA

ووهو، الصين, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- في 18 نوفمبر ، ظهرت سيارة JETOUR G700 لأول مرة عالميًا في دبي. باعتبارها الطراز الأول في سلسلة G ، تم بناؤها على أساس بنية GAIA وتم تقديمها كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة للطرق الوعرة لكافة الأراضي، حيث تمزج الأداء الميكانيكي القوي مع الذكاء الكهربائي المتقدم.

بالنسبة للطرق الوعرة، فإن الطاقة هي الأساس. تتكامل بنية GAIA بعمق مع نظام iDM للطرق الوعرة الهجين الفائق ، مما يوفر إنتاج طاقة إجمالية تبلغ 665 كيلوواط و 904 حصانًا ، أي ما يعادل محرك V12 باثنتي عشرة أسطوانة؛ حيث يمكن أن تتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 4.6 ثانية فقط.

في جوهر نظام الطاقة ، يوفر محرك الشحن الفائق الهجين المحدد بإزاحة 2 لتر على بنية GAIA (GAIA 2.0TD) طاقة قصوى قدرها 155 كيلوواط ، و 340 نيوتن متر عزم دوران بحد أقصى، وكفاءة حرارية بنسبة 45.95٪، مع معدل لاحتراق الوقود عند انخفاض الشحن بنسبة 8.95 لتر/100 كم فقط. يُبقي ذلك سيارة G700 تعمل في نطاق معدل عدد اللفات في الدقيقة الأكثر كفاءة واقتصادية أثناء القيادة لمسافات طويلة.

تم تجهيز محرك الشحن الفائق الهجين المحدد بإزاحة 2 لتر على بنية GAIA (GAIA 2.0TD) بستة أنظمة مقاومة للماء لتحقيق حماية على مستوى IP68 ضد البيئات القاسية. ويشمل ذلك فتحات التهوية البوليمرية، والسيور المغلفة بالكامل، ومولّد بتصنيف IP68، وملفات الإشعال رباعية الإغلاق.

كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة للطرق الوعرة ، يعتبر النظام الكهربائي الثلاثي لسيارة G700 محوريًا لأدائها؛ حيث يستخدم ناقل حركة هجين مخصص أمامي ثنائي بعشر سرعات رائد على مستوى الصناعة يوفر عزم دوران للعجلة الأمامية قدره 6،314 نيوتن متر، مع استجابة بزمن 10 ملي ثانية ، مقترنًا بمحرك بقدرة 210 كيلوواط بتقييم P3، بالإضافة إلى التحكم الدقيق في درجة الحرارة لتقليل فقدان الطاقة والحفاظ على طاقة كافية بالبطارية.

تم تجهيز سيارة G700 بقابض بنظام للقفل التشابكي (التعشيق) يتم التحكم فيه إلكترونيًا من الأمام والخلف ، وقفل مركزي افتراضي لتشكيل نظام قوي. يمتاز هذا النظام بثلاث نقاط قوة أساسية. فهو يوفر عزم دوران للقفل يتجاوز 20،000 نيوتن متر ، ما يضع معيارًا رائدًا على مستوى الصناعة. بالإضافة إلى أن وقت الاستجابة هو 20 ملي ثانية فقط ، مما يسمح للنظام بمعالجة انزلاق العجلات على الفور. كما اجتازت السيارة اختبار المتانة لأكثر من مليون دورة ، مما يضمن لها أداءً موثوقًا طوال فترة عمرها.

تم تحسين عمق الغمر في سيارة G700 بشكل أكبر ، ليصل إلى 970 مم. تتميز السيارة أيضًا بوظيفة التنظيف الذكي لأقراص المكابح الرائدة على مستوى الصناعة. فعندما تدخل السيارة في الماء على عمق 200 مم ، يقوم النظام بتنشيط وظيفة التنظيف الذكي لأقراص المكابح لضمان سلامة المكابح.

من نظامها التقني إلى تجربة المنتج ، لا تُظهر سيارة G700 الإمكانات القوية لبنية GAIA فحسب ، بل تمثل أيضًا قفزة JETOUR الشاملة إلى المساحة المتميزة والذكية ، مما يوفر تجربة عالية المستوى غير مسبوقة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.