الإطلاق العالمي لسيارة JETOUR G700: يعبر الحدود ويصنع "أسلوب حياة +Travel" بشكلٍ مشترك

ووهو، الصين, 23 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- في 18 نوفمبر 2025، عقدت شركة JETOUR فعالية الإطلاق العالمي لطراز G700 في دبي، بالإمارات العربية المتحدة. باعتباره أول طراز فاخر ضمن سلسلة G من JETOUR، فإن طراز G700 مُقدم كسيارة SUV هجينة فاخرة للطرق الوعرة ومتعددة التضاريس، لتضع معيارًا جديدًا لسيارات الطرق الوعرة الفاخرة العالمية.

لطالما ركّزت JETOUR على الاحتياجات الأساسية للمسافرين. وخلال 86 شهرًا، اكتسبت العلامة ثقة أكثر من 2 مليون عميل حول العالم. في أسواق مثل أنغولا وإثيوبيا وميانمار، تحتل JETOUR المرتبة الأولى بين جميع العلامات التجارية. وفي 16 سوقًا، منها: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وبيرو وقطر والكويت، تتصدر JETOUR جميع العلامات الصينية في فئة سيارات الـ SUV.

أشار السيد Ke Chuandeng، رئيس JETOUR International، إلى أن إستراتيجية "+Travel" هي أثمن أصول العلامة التجارية. مع طراز G700، تهدف JETOUR إلى تقديم تجربة قيادة ذكية ومريحة وقادرة حقًا على مواجهة الطرق الوعرة لتلبية احتياجات السفر.

لقد جلب Andrew، كبير المصممين سابقًا في Land Rover، خبرته العالمية في سيارات الطرق الوعرة إلى مشروع G700، ليُشكّل تصميمًا مستوحى من جبال الهيمالايا. وقد حظيت هذه الرؤية الإبداعية بتقدير عالمي، حيث حصلت G700 على جائزة "أكثر ميزة تصميم مبتكرة" ضمن جائزة Turin Automotive Design (TADA) المرموقة.

كما ستنضم أيقونة الفن المعاصر Paula Scher إلى JETOUR كمستشارة فنية لسلسلة G. بصفتها القوة الإبداعية وراء الهوية البصرية لسلسلة G، فإنها تشارك في تطوير المفاهيم البصرية والتطبيقات، لتمنح "نمط Zongheng الجمالي" في طراز G700 منظورًا فنيًا عالميًا يجمع بين الطابع القوي للطرق الوعرة والحس الفني الراقي.

تواصل JETOUR توسيع مفهوم "أسلوب حياة +Travel" عبر التعاونات العالمية. خلال حفل الإطلاق، أعلنت الشركة عن شراكة مع مهرجان Liwa JETOUR العالمي للمشجعين لخوض تحدي "تل مرعب" الشهير عالميًا، مما يُتيح للمستخدمين اختبار قوة وثبات G700 في الظروف القاسية.

تواصل "ثقافة +Travel" من JETOUR التوسع، محققةً اعترافًا متزايدًا من النُخب العالمية. فقد انضم نجم موسيقى الرقص الإلكترونية (EDM)، Alan Walker، وبطل العالم في ركض الماراثون، السير/ محمد فرح، إلى أوائل مالكي G700.

منذ عام 2024، تتعاون الشركة مع صندوق حماية الفهود (CCF) لإطلاق المنفعة العامة "عودة الفهد". حيث تُجري هذه المبادرة أبحاثًا ميدانية متعمقة لتتبّع موائل الفهود البرية ودعم حماية التنوع البيولوجي.

وبالاعتماد على ثقة مستخدميها البالغ عددهم 2 مليون مستخدم حول العالم، عززت JETOUR فلسفتها الفريدة "+Travel" عبر منتجاتها وأسلوب حياتها. يُمثل هذا النهج متعدد المجالات خطوة مهمة في الرحلة العالمية للعلامة التجارية، مُقدّمًا تجربة سفر تتجاوز التوقعات في مختلف أنحاء العالم.