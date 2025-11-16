ظهور مرتقب لسيارة JETOUR G700 لأول مرة على مستوى العالم في دبي، وإعادة تعريف لمعايير السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة للطرق الوعرة المبنية على بنية GAIA

ووهو، الصين ، 16 نوفمبر ، 2025 / PRNewswire / -- في 18 نوفمبر ، ستقوم سيارة JETOUR G700 ، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة الهجينة للطرق الوعرة الصالحة للسير على كافة الأراضي، بأول ظهور عالمي لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة ، تحت شعار "وراء الأفق". باعتبارها النموذج الأول في سلسلة G ، يمثل الإطلاق بداية رحلة JETOUR في قطاع السيارات الفاخرة للطرق الوعرة.

تستند JETOUR G700 إلى الجمالية الكلاسيكية القاسية للطرق الوعرة ، حيث تقدم منظورها الفريد. بما أنها مستوحاة من "جماليات زونغهنغ" لجبال الهيمالايا المهيبة ، فإنها تمزج صورة ظلية قوية مع الصنعة الراقية. من حيث الأداء ، تم تجهيز G700 بنظام ( iDM-O ) "ثنائي المحركات الهجين الذكي للطرق الوعرة" الرائد في الصناعة ، والذي يوفر طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 665 كيلوواط ، مما يوفر تجربة قيادة قوية وشاملة.

أثناء متابعة الأداء القوي ، تركز G700 أيضًا على راحة الركوب والقيادة. مع تخطيط واسع من ستة مقاعد مبني على قاعدة عجلات بحجم 2870 مم ، تضم السيارة مقاعد على طراز الخطوط الجوية للصف الثاني تدعم الانحناء بمقدار 145 درجة ، مما يقلل من التعب بشكل فعال في الرحلات الطويلة. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن النظام التفاعلي المكون من أربع شاشات شاشة Skyline بحجم 35.4 بوصة ، وشاشة للتحكم المركزي بحجم 15.6 بوصة ، وشاشة ترفيه عالية الدقة للصف الثاني بحجم 17.3 بوصة ، وشاشة لمس بحجم 8.88 بوصة للتحكم في المناخ الخلفي ، ما يوفر للركاب تجربة سلسة وذكية.

تسعى G700 إلى جعل تجارب الطرق الوعرة أسهل. وبما أنها مجهزة بنظام رؤية معتمد على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، يمكنها اكتشاف ظروف الطريق في الوقت الفعلي. جنبًا إلى جنب مع أنماط القيادة الذكية السبعة على الطرق الوعرة (نظام XWD للقيادة الذكية على أربع عجلات) الحصرية في الصناعة والوضع التلقائي عبر المحاور ، فإنه يساعد السائقين على التعامل مع مختلف التضاريس المعقدة بثقة ، واستكشاف طرق الرحلات المجهولة بسهولة.

تركز G700 أيضًا على جودة الحياة في الهواء الطلق. تعمل وظيفة الطاقة الخارجية بقدرة 6.6 كيلوواط كـ "محطة كهرباء متنقلة" ، حيث تعمل بسهولة على تشغيل الأجهزة مثل آلات القهوة ومواقد الحث وأجهزة الإسقاط الضوئي، مما يخلق حياة خارجية مريحة.

جميع هذه القدرات مبنية على بنية GAIA . وقد أثبتت قوتها من خلال تحديات العالم الحقيقي. في السابق ، أكملت المركبات القائمة على بنية GAIA بنجاح عبور اختبار لنهر اليانغتسي في الصين ، مما وسّع إمكانيات السفر مع بنية " GAIA Ark Tech ". بالإضافة إلى ذلك ، يقدم نظام GAIA Patrol Tech ، المدمج مع تفاعل الطائرات بدون طيار ، منظورًا فريدًا للسفر لتجربة سفر خاصة. يتم تنفيذ هذه التقنيات تدريجيًا على مستوى سلسلة G .

يمثل إطلاق G700 العالمي في دبي في 18 نوفمبر بداية رحلتها إلى السوق العالمية. كما أنه يدل على الدخول الرسمي لشركة JETOUR إلى سوق السيارات الفاخرة على الطرق الوعرة ، ويعيد تعريف المعيار الجديد للسيارات العالمية الفاخرة على الطرق الوعرة.