إطلاق أربع نسخ عالمية جديدة من جيتكس لربط أسرع منظومات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نمواً

البرازيل والهند وصربيا وتركيا تستضيف النسخ الجديدة ضمن استراتيجية لتعزيز شبكة الابتكار والاستثمار في الاقتصادات سريعة النمو

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلن جيتكس (GITEX) ، أكبر شبكة عالمية لفعاليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عن إطلاق أربع نسخ عالمية كبرى في البرازيل والهند وصربيا وتركيا، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً لربط أكثر الاقتصادات الرقمية تحولاً وتعزيز مكانة جيتكس كمنظومة الابتكار الأكثر تعاوناً على المستوى العالمي.

جاء الإعلان خلال فعاليات جيتكس جلوبال 2025 التي اختتمت هذا الشهر في مركز دبي التجاري العالمي. تمثل هذه الأسواق الأربعة مراكز عالمية مؤثرة في أبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتصنيع أشباه الموصلات، والصادرات الرقمية، وخدمات التعهيد الخارجي.

ومع تسارع التحول الرقمي في هذه المناطق وفق أجنداتها الوطنية، يوفر جيتكس منصة لربط القارات والمستثمرين والمبتكرين، ما يسرّع دمج الابتكار والاستثمار في أسرع الأسواق الناشئة نمواً. ينظم الفعاليات الجديدة مركز دبي التجاري العالمي ( DWTC ) وشركة KAOUN International المنظم العالمي لجيتكس، وقد صُممت كل نسخة لدعم طموحات الدولة المضيفة وربط منظومات الابتكار المحلية بالأسواق العالمية، مع خلق فرص جديدة للتجارة ونقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات المستقبلية.

جيتكس أمريكا اللاتينية ( GITEX LATAM ): منصة موحدة في البرازيل للاقتصادات الرقمية سريعة النمو في أمريكا اللاتينية

ينطلق جيتكس أمريكا اللاتينية من 16 إلى 17 مارس 2027 في Distrito Anhembi بساو باولو، ليمثل النسخة الأولى للمعرض في نصف الكرة الغربي. يتوقع أن يتجاوز الاقتصاد الرقمي لأمريكا اللاتينية 950 مليار دولار أمريكي في 2026 وفقاً لـ PCMI ، بينما تستهدف البرازيل وصول سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 259 مليار دولار بحلول 2033 حسب IMARC Group ، ما يضع المنطقة ضمن أكثر الأسواق ديناميكية وتأثيراً في النمو الرقمي العالمي.

يركز المعرض على قطاعات مستقبلية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والحوسبة السحابية والاتصالات والأمن السيبراني ومراكز البيانات والتكنولوجيا الصحية والطاقة المتجددة، ليربط الابتكار في أمريكا اللاتينية برأس المال والتكنولوجيا العالمية ويدعم النمو عبر الحدود في القطاعات التقنية الحيوية.

جيتكس للذكاء الاصطناعي - الهند ( GITEX AI India ): بوابة تكنولوجية جديدة في أسرع اقتصاد كبير نمواً

تدخل الهند، المرشحة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي بحلول 2028، مرحلة نمو رقمي وصناعي غير مسبوقة، حيث يتوقع تجاوز قطاع التكنولوجيا 350 مليار دولار بحلول 2026، مع طموحات لتحقيق 500 مليار دولار في تصنيع الإلكترونيات بحلول 2030، وفقاً لمكتب الإعلام الصحفي الحكومي الهندي[1].

يُعقد جيتكس للذكاء الاصطناعي - الهند في أبريل 2027 في ولاية كارناتاكا، المركز التقني للهند المسؤول عن 42% من صادرات البرمجيات الوطنية وموطن أكبر عدد من شركات اليونيكورن الهندية. يُنظم الحدث بالشراكة مع إدارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية في حكومة كارناتاكا و K-TECH و Startup Karnataka ، ليشكل حافزاً للتعاون العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتصنيع المتقدم والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الخضراء، ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والبحث والتطوير.

جيتكس للذكاء الاصطناعي - صربيا ( GITEX AI Serbia ): تمكين التحول الرقمي في جنوب شرق أوروبا ضمن إكسبو 2027 بلغراد

يُنظم جيتكس صربيا بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة التجارة والصناعة الصربية كحدث تكنولوجي رسمي لإكسبو 2027 بلغراد ( EXPO 2027 Belgrade ) في 26 و27 مايو 2027.

يساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صربيا بنسبة % 10 من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات بوصول الصادرات إلى 11.7 مليار دولار بحلول 2027، ما يضع بلغراد كممر تكنولوجي حيوي يربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. يتماشى المعرض مع خطة صربيا لتطوير الذكاء الاصطناعي بقيمة 82 مليون دولار والنمو المتوقع بنسبة % 50 في سوق مراكز البيانات الإقليمي، لدفع الصناعات الرقمية في جنوب شرق أوروبا نحو الاقتصاد العالمي للابتكار.

جيتكس للذكاء الاصطناعي - تركيا ( GITEX AI Türkiye ): منصة تربط القارات وتسرّع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عبر أوراسيا

يُنظم جيتكس للذكاء الاصطناعي - تركيا بالشراكة مع مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية Investment Office ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، ليكون أضخم ملتقى عالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في البلاد في 9 و10 سبتمبر 2026 بمركز إسطنبول للمعارض.

تعزز تركيا مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي بعد تجاوز صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية 100 مليار دولار، مدعومة بأكثر من 106 منطقة لتطوير التكنولوجيا وأكثر من 1300 مركز معتمد للبحث والتطوير والتصميم. يربط الحدث الشركات العالمية بمنظومة الابتكار التركية النابضة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والألعاب والصناعة 4.0، لتعزيز دور إسطنبول كنقطة التقاء للاستثمار والتعاون العالمي في الذكاء الاصطناعي ودفع التحالفات بين القطاعين العام والخاص والأبحاث التقنية عبر أوراسيا.

نبذة عن جيتكس جلوبال ( GITEX GLOBAL ) احتفل جيتكس جلوبال، أضخم حدث للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عالمياً، بنسخته الـ45 في 2025. نظّم الحدث مركز دبي التجاري العالمي DWTC من 13 إلى 17 أكتوبر بمشاركة أكثر من 6800 عارض منهم 2000 شركة ناشئة من 180 دولة، إلى جانب 1200 مستثمر بأصول مُدارة تبلغ 1.1 تريليون دولار وأكثر من 40 شركة يونيكورن. أُقيم بالتوازي معرض Expand North Star للشركات الناشئة التابع لجيتكس جلوبال، بتنظيم مركز دبي التجاري العالمي واستضافة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، من 12 إلى 15 أكتوبر 2025 في دبي هاربور. جمع المعرض أكبر تجمع للشركات الناشئة في مراحل النمو والشركات سريعة التوسع وأصحاب رأس المال المُخاطر والمستثمرين من الشركات ومشغلي منظومات الشركات الناشئة، وصُنّف كأكبر ملتقى عالمي يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين. في 2026، يجتمع جيتكس جلوبال وExpand North Star في موقع جديد بمركز دبي للمعارض في إكسبو سيتي دبي، بصيغة جديدة تبدأ في 7 ديسمبر بقمة GITEX Scale Summit يليها معرض تفاعلي من 8 إلى 11 ديسمبر. يُعد جيتكس أكبر علامة تجارية عالمية لفعاليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويمتد عبر 14 مدينة في قارات متعددة. مزيد من المعلومات: .www.gitex.com

