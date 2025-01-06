إطلاق القمر الصناعي الثريا 4 التابع لشركة Space42 بنجاح في المدار

سيوفر قمر الثريا 4 الاصطناعي سعة أكبر وسرعات أعلى وتغطية أوسع في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط

سيكون إطلاق سادس قمر صناعي للشركة المستقر بالنسبة للأرض محورياً في خطط Space42 لتقديم 15 منتجاً جديداً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وكيب كانافيرال، فلوريدا ، 6 يناير/كانون الثاني 2025-- /PRNewswire/ أطلقت شركة Space42 (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية( (ADX:SPACE42) وهي شركة تكنولوجيا الفضاء التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتعمل بالذكاء الاصطناعي وتنتشر عالمياً، بنجاح قمرها الصناعي للاتصالات الثريا 4 (T4) في المدار. يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة في رحلة Space42 كمزود للبيانات الجغرافية المكانية المتميزة، ومنصات وخدمات الذكاء الاصطناعي للتحليلات الجغرافية المكانية، والشبكات غير الأرضية ((NTN، وحلول الاتصال الآمنة.

أُطلق القمر الصناعي على متن صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية في الساعة 20:26 بالتوقيت الشرقي. بعد نشر الثريا 4 في الفضاء، قام القمر الصناعي بإشعال الدافعات الكهربائية المدمجة فيه لرفع المدار الكهربائي (EOR). ستمتد هذه العملية لعدة أشهر حتى يصل الثريا 4 إلى مداره التشغيلي المستقر بالنسبة للأرض عند 44 درجة شرقاً، على ارتفاع 36000 كيلومتر تقريباً فوق الأرض.

يوسع نظام الجيل التالي من الاتصالات المتنقلة، الثريا 4، قدرات Space42 بشكل كبير. باعتباره أحد أكبر الأقمار الصناعية MSS للاتصالات التي تم إنتاجها، فإنه يكمل خطط الشركة لإطلاق أكثر من 15 منتجًا جديدًا لتلبية النمو السريع في حالات الاستخدام في مختلف القطاعات، بما في ذلك الدفاع والحكومة والمؤسسات. سيوفر قمر Space42 السادس المستقر بالنسبة للأرض (GEO) مزيدًا من الأمان وسرعات أعلى وتغطية موسعة في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.

قال سعادة منصور المنصوري، رئيس مجلس Space42: "يعد الإطلاق الناجح للجيل القادم من الأقمار الصناعية المتنقلة من Space42، الثريا 4، دليلاً واضحاً على التزامنا بدفع حدود الابتكار والمشاركة بفعالية في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع تكنولوجيا الفضاء على مستوى العالم. إن هذا الإنجاز الرئيسي في مسيرة Space42 لا يعزز من قدراتها على إعادة تشكيل مستقبل الاتصال فحسب، بل يعزز أيضاً الاستراتيجية الوطنية الطموحة للفضاء 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة."

قال ميشيل كريم صباغ، المدير التنفيذي لشركة Space42: "يمثل إطلاق الثريا 4 علامة فارقة في رحلة Space42. فهو يرسي الأساس لقدرات الجيل التالي من حلول الأقمار الصناعية المتنقلة، مما يوسع نطاق عروضنا لشركائنا وعملائنا ويخلق سبلاً جديدة للابتكار. ويعزز هذا الإطلاق مكانة Space42 الرائدة في صناعة الاتصالات الفضائية العالمية."

علّق علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة Yahsat Space42 لخدمات الفضاء Space42:

"يعد إطلاق الثريا 4 خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة لِـ Space42، استمراراً لإرثها القائم على التكنولوجيا الثورية والابتكار والاتصال. نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي حققناه اليوم في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق إحدى ركائزنا الاستراتيجية الأساسية لنصبح شركة رائدة عالمياً في مجال الشبكات غير الأرضية، والمغامرة في قطاعات الأعمال الناشئة، بما في ذلك الاتصال المباشر بالأجهزة وإنترنت الأشياء، وتنويع عروضنا للعملاء في جميع أنحاء العالم."

قال آلان فوريه، رئيس أنظمة الفضاء في Airbus: "نفتح فصلاً جديداً في قصة Airbus وSpace42: إطلاق قمر الثريا 4 بنجاح إلى الفضاء! بعد نقله من الغرف النظيفة في فرنسا إلى موقع إطلاقه في فلوريدا على متن قمرنا الصناعي Airbus Beluga، أصبح أحدث قمر صناعي للاتصالات جاهزًا الآن لتوفير مرونة أكبر لأسطول أقمار الاتصالات الصناعية لعميلنا Space42. وبالاستفادة من منصة Airbus Eurostar Neo الكهربائية بالكامل، يمثل إطلاق الثريا 4 إنجازاً كبيراً ويعزز شراكتنا الطويلة الأمد مع Space42، والتي تمتد لأكثر من 10 سنوات. وبالتعاون مع شركائنا في وكالة الفضاء الأوروبية والمركز الوطني للدراسات الفضائية (CNES) ووكالة الفضاء البريطانية ((UKSA، تواصل عائلة Eurostar Neo من أقمار Airbus للاتصالات تقديم خدماتها."

الثريا هي ذراع التنقل عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة Space42 لخدمات Yahsat الفضائية. يعمل قمر الثريا 4 من خلال منصة Airbus Eurostar Neo المتطورة، ويتميز بهوائي بطول 12 مترًا يعمل على النطاق الترددي L وحمولة مزودة بمعالجة متقدمة على متن الطائرة. تتيح هذه الإمكانات مرونة توجيه لا مثيل لها تصل إلى 3200 قناة مع تخصيص ديناميكي للطاقة عبر حزم موضعية متعددة.

يؤكد الإطلاق الناجح لشبكة الثريا 4 على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير قطاع تكنولوجيا الفضاء على مستوى العالم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

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