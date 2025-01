Thuraya 4-Satellit von Space42 erfolgreich in die Umlaufbahn geschossen

Thuraya 4 bietet mehr sichere Kapazität, höhere Geschwindigkeiten und breitere Abdeckung über Afrika, Europa, Zentralasien und dem Nahen Osten

Der Start des sechsten geostationären Satelliten des Unternehmens wird für die Markteinführungspläne Pläne von Space42 für 15 neue Produkte entscheidend sein

ABU DHABI, VAE, und CAPE CANAVERAL, Florida, USA, 5. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Space42 (ADX: SPACE42), das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen mit globaler Reichweite, hat seinen Telekommunikationssatelliten Thuraya 4 (T4) erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Der Start stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg von Space42 als Anbieter von erstklassigen Geodaten, KI-Plattformen und -Diensten für die Geodatenanalyse, nicht-terrestrischen Netzwerken (NTN) und sicheren Konnektivitätslösungen dar.

Der Satellit wurde an Bord einer Falcon 9-Rakete von SpaceX um 20.26 Uhr Eastern Time vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida, USA, gestartet. Nach der Ausbringung von Thuraya 4 in den Weltraum zündete der Satellit seine eingebauten elektrischen Triebwerke für das Electrical Orbit Raising (EOR). Dieser Prozess wird mehrere Monate dauern, bis Thuraya 4 seine geostationäre Betriebsumlaufbahn auf 44° Ost erreicht, etwa 36.000 Kilometer über der Erde.

Das mobile Telekommunikationssystem der nächsten Generation, Thuraya 4, erweitert die Möglichkeiten von Space42 erheblich. Als einer der größten produzierten MSS-Kommunikationssatelliten ergänzt er die Pläne des Unternehmens, mehr als 15 neue Produkte auf den Markt zu bringen, um dem raschen Wachstum der Anwendungsfälle in verschiedenen Sektoren wie Verteidigung, Regierung und Unternehmen gerecht zu werden. Der sechste geostationäre (GEO) Satellit von Space42 wird mehr Sicherheit, höhere Geschwindigkeiten und eine erweiterte Abdeckung in Afrika, Europa, Zentralasien und dem Nahen Osten bieten.

Seine Exzellenz Mansoor Al Mansoori, Chairman bei Space42, erklärt: „Der erfolgreiche Start der Mobilitätssatelliten der nächsten Generation von Space42, Thuraya 4, spiegelt unsere Anstrengungen wider, um die Grenzen der Innovation zu erweitern und aktiv die Führungsposition der VAE im weltweiten SpaceTech-Sektor zu festigen. Dieser wichtige Meilenstein auf dem Weg von Space42 treibt nicht nur die Fähigkeit des Unternehmens voran, die Zukunft der Konnektivität neu zu gestalten, sondern auch die ambitionierte nationale Raumfahrtstrategie 2030 der VAE."

Karim Michel Sabbagh, Managing Director bei Space42, kommentiert: „Der Start von Thuraya 4 ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg von Space42. Er legt den Grundstein für unsere Fähigkeiten im Bereich der mobilen Satellitenlösungen der nächsten Generation, erweitert unser Angebot für unsere Partner und Kunden und schafft neue Wege für Innovationen. Der Start konsolidiert die Führungsposition von Space42 in der globalen SatCom-Branche."

Ali Al Hashemi, CEO bei Yahsat Space Services, Space42, ergänzt:

„Der Start von Thuraya 4 ist ein bedeutender Schritt nach vorn für Space42 und baut auf einem Erbe auf, das auf bahnbrechender Technologie, Innovation und Konnektivität beruht. Wir sind stolz auf die heutige Leistung, die uns einem unserer strategischen Kernziele näherbringen, ein globaler Marktführer für nicht-terrestrische Netze zu werden, in neue Geschäftsfelder wie Direct-to-Device und Internet of Things vorzustoßen und unsere Angebote für Kunden rund um die Welt zu diversifizieren."

Alain Fauré, Head of Space Systems bei Airbus, erklärt: „Wir schlagen ein neues Kapitel in der Geschichte von Airbus und Space42 auf: der erfolgreiche Start des Thuraya 4-Satelliten ins All! Nach dem Transport von unseren Reinräumen in Frankreich zu seinem Startplatz in Florida an Bord unseres eigenen Airbus Beluga ist der neueste Telekommunikationssatellit nun bereit, die Flexibilität der Kommunikationssatellitenflotte unseres Kunden Space42 zu erhöhen. Der Start von Thuraya 4 auf der hochmodernen, vollelektrischen Plattform Airbus Eurostar Neo stellt einen wichtigen Meilenstein dar und unterstreicht unsere langjährige Partnerschaft mit Space42, die bereits seit mehr als 10 Jahren besteht. Zusammen mit unseren Partnern bei der Europäischen Weltraumorganisation, CNES und UKSA wird die Eurostar Neo-Familie von Airbus-Telekommunikationssatelliten weiterhin erfolgreich sein.

Thuraya ist der Mobilitätssatellit des Space42-Unternehmens Yahsat Space Services. Thuraya 4 basiert auf der hochmodernen Airbus Eurostar Neo-Plattform und verfügt über eine 12-Meter-Antenne für den Betrieb im L-Band sowie eine Nutzlast mit fortschrittlicher Onboard-Verarbeitung. Diese Funktionen ermöglichen eine beispiellose Routing-Flexibilität von bis zu 3.200 Kanälen mit dynamischer Leistungszuweisung über mehrere Spot-Beams.

Der erfolgreiche Start von Thuraya 4 unterstreicht das Engagement der Vereinigten Arabischen Emirate, ihren SpaceTech-Sektor weltweit voranzubringen, und steht im Einklang mit der nationalen Raumfahrtstrategie 2030.

