Le satellite Thuraya 4 de Space42 a été mis en orbite avec succès

Thuraya 4 offrira une capacité plus sécurisée, des vitesses accrues et une couverture élargie à travers l'Afrique, l' Europe , l'Asie centrale et le Moyen-Orient.

Le lancement du sixième satellite géostationnaire de l'entreprise sera un élément essentiel des plans de Space42 visant à introduire 15 nouveaux produits.

ABOU DABI, ÉAU et CAP CANAVERAL, Floride, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Space42 (ADX : SPACE42), la spacetech émiratie basée sur l'IA, vient de mettre en orbite son satellite de télécommunications Thuraya 4 (T4). Ce lancement représente une étape importante dans le parcours de Space42 en tant que fournisseur de données géospatiales de premier ordre, de plateformes et de services d'analyse géospatiale, de réseaux non terrestres (NTN) et de solutions de connectivité sécurisées.

Le satellite a été lancé à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la station spatiale de Cap Canaveral, en Floride (États-Unis), à 20h26, heure de l'Est. Après le déploiement de Thuraya 4 dans l'espace, le satellite a allumé ses propulseurs électriques intégrés pour le relèvement électrique de l'orbite (EOR). Ce processus s'étalera sur plusieurs mois jusqu'à ce que Thuraya 4 atteigne son orbite géostationnaire opérationnelle à 44° Est, à environ 36 000 kilomètres au-dessus de la Terre.

Le système de télécommunications mobiles de nouvelle génération, Thuraya 4, renforce considérablement les capacités de Space42. Il s'agit de l'un des plus grands satellites de communication MSS produits, qui s'ajoute aux plans de l'entreprise visant à lancer plus de 15 nouveaux produits pour répondre à la croissance rapide des cas d'utilisation dans divers secteurs, notamment la défense, le secteur public et les entreprises. Le sixième satellite géostationnaire (GEO) de Space42 offrira plus de sécurité, des vitesses accrues et une couverture élargie en Afrique, en Europe, en Asie centrale et au Moyen-Orient.

Son Excellence Mansoor Al Mansoori, président de Space42, déclare : « Le lancement réussi du satellite de mobilité de nouvelle génération de Space42, Thuraya 4, témoigne clairement de notre engagement à repousser les limites de l'innovation et à participer activement au renforcement du leadership des Émirats arabes unis dans le secteur de la technologie spatiale à l'échelle mondiale. Cette étape clé dans le parcours de Space42 renforce non seulement ses capacités à remodeler l'avenir de la connectivité, mais fait également progresser l'ambitieuse stratégie spatiale nationale 2030 des Émirats arabes unis ».

Karim Michel Sabbagh, directeur général de Space42, déclare : « Le lancement de Thuraya 4 marque une étape importante dans le parcours de Space42. Il jette les bases de nos capacités en matière de solutions mobiles par satellite de la prochaine génération, en élargissant notre offre à nos partenaires et clients et en créant de nouvelles voies d'innovation. Ce lancement renforce la position de leader de Space42 dans l'industrie mondiale des télécommunications par satellite.

Ali Al Hashemi, CEO de Yahsat Space Services, Space42, déclare :

« Le lancement de Thuraya 4 est une étape monumentale pour Space42, qui poursuit un héritage fondé sur la technologie de rupture, l'innovation et la connectivité. Nous sommes fiers des résultats obtenus aujourd'hui, alors que nous poursuivons l'un de nos principaux piliers stratégiques, à savoir devenir un leader mondial des réseaux non terrestres, nous lancer dans des segments commerciaux émergents, notamment l'accès direct aux appareils et l'internet des objets, et diversifier nos offres à nos clients dans le monde entier. »

Alain Fauré, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus, déclare : « Nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire d'Airbus et de Space42. Le lancement du satellite Thuraya 4 dans l'espace est une réussite ! Après avoir été transporté de nos salles blanches en France jusqu'à son site de lancement en Floride à bord de notre propre Airbus Beluga, ce nouveau satellite de télécommunications est maintenant prêt à offrir une flexibilité accrue à la flotte de satellites de télécommunications de notre client Space42. Le lancement de Thuraya 4, qui s'appuie sur la plateforme entièrement électrique d'Airbus Eurostar Neo, représente une étape importante et renforce notre partenariat de plus de dix ans avec Space42. Avec nos partenaires de l'Agence spatiale européenne, du CNES et de l'UKSA, la famille de satellites de télécommunications Eurostar Neo d'Airbus continue de tenir ses promesses ».

Thuraya est la branche mobilité par satellite des services spatiaux Yahsat de Space42. Optimisé par la plateforme de pointe Airbus Eurostar Neo, le Thuraya 4 est doté d'une antenne de 12 mètres fonctionnant en bande L et d'une charge utile équipée d'un système de traitement embarqué avancé. Ces capacités permettent une flexibilité de routage inégalée pouvant aller jusqu'à 3 200 canaux avec une allocation dynamique de la puissance sur plusieurs faisceaux ponctuels.

Le lancement réussi de Thuraya 4 souligne l'engagement des Émirats arabes unis à promouvoir le secteur des technologies spatiales au niveau mondial, conformément à la stratégie spatiale nationale 2030.

