إطلاق برنامج PB Master لأول مرة: منصة الدعم العالمية الجديدة من Xtep لعدّائي الماراثون

بيرجن، النرويج, 1 مايو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Xtep، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال أحذية وملابس الجري عالية الأداء، رسميًا عن برنامج PB Master – المبادرة الرئيسية الجديدة ضمن برنامج X-RUN – وذلك في ظهور أول لافت وحافل بالطاقة خلال ماراثون مدينة بيرجن لعام 2026. نجح الإطلاق منذ اللحظة الأولى في كسب اهتمام العدّائين المحليين، مستقطبًا إقبالاً كبيرًا وتفاعلاً حيويًا.

Introduction to the PB Master Mechanism

وخلال يوم السباق، خطف العداء Tage Morken Augustson الأضواء مرتديًا تجهيزات Xtep، ليحسم لقب البطولة بزمن مميز بلغ 2:34:06. وأعرب العدّاؤون الذين خاضوا السباق بأحذية الجري الرائدة من Xtep عن إعجابهم الكبير بأدائها، مشيدين بقدرتها الفائقة على توفير دفع قوي وثبات موثوق طوال مسافة الماراثون.

حول برنامج PB Master

يُعد برنامج PB Master مبادرة متخصصة لدعم العدّائين، طوّرها برنامج X-RUN خصيصًا لعدّائي الماراثون حول العالم. يرتكز البرنامج على شغف العدّائين واحتياجاتهم التنافسية، حيث يقدّم أحذية سباق وملابس تقنية مجانًا. كما يقدّم البرنامج مكافآت مالية للعدّائين الذين يحققون أرقامًا شخصية جديدة (PBs)، مما يُلهم العدّائين الشغوفين من مختلف المستويات لتجربة منتجات الأداء الاحترافية من Xtep.

وبصفته جزءًا من منظومة برنامج X-RUN المتكاملة، يأتي PB Master إلى جانب برامج Global Elite و10KM Time Trial وX-Run Camp، ليمنح العدّائين فرصًا أوسع لاختبار قدراتهم، وتجاوز حدودهم، وتعزيز قوتهم وأدائهم على أرض الواقع.

بعد إطلاقه الناجح في بيرجن، سيشهد برنامج PB Master توسعًا ليشمل أكثر من 16 ماراثونًا عبر مناطق جنوب شرق آسيا، ووسط آسيا، وروسيا ودول رابطة الدول المستقلة، وأوروبا، والشرق الأوسط. يمكن للعدّائين متابعة الحساب الرسمي لشركة Xtep على Instagram@xtepofficial للاطّلاع على جداول السباقات، والتسجيل، وآخر التحديثات.

كيفية الانضمام إلى برنامج PB Master

امسح رمز الاستجابة السريعة "QR" الموجود على ملصقات السباق ضوئيًا (التي يتم إصدارها قبل شهرين من كل حدث)

قم بتقديم إثبات التسجيل للسباقات التي تم اختيارها بواسطة Xtep

قم بتحميل أفضل نتيجة شخصية لك خلال الـ 12 شهرًا الماضية (في نفس الفئة)

مزايا البرنامج

يحصل 50 عدّاءً مُختارًا في كل سباق على حزمة معدات مجانية من Xtep: تشمل الحزمة قميصًا تقنيًا واحدًا + زوجًا واحدًا من أحذية الجري عالية الأداء (ويجب ارتداؤها أثناء السباق)

يحصل أول 20 عدّاءً يحققون رقمًا شخصيًا جديدًا (PB) على مكافأة نقدية قدرها 60 دولارًا

يُطلب من المشاركين مشاركة مقطعي فيديو: فيديو فتح صندوق المعدات وفيديو ملخص السباق، مع تقديم الروابط الخاصة بهما للتحقق

ملاحظات: تخضع المقاسات للتوفُّر. سيتم إصدار رموز الاستجابة السريعة "QR" لتسجيل الفريق قبل شهرين من كل سباق.

للاستفسارات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

أحذية الجري عالية الأداء من Xtep

يدعم برنامج PB Master مجموعة أحذية الجري عالية الأداء Champion Edition من Xtep، والتي تم تطويرها هندسيًا لتلبية احتياجات العدّائين بمختلف مستوياتهم وإيقاعاتهم:

سلسلة 160X : أحذية سباق من فئة النخبة. يدعم حذاء 160X 7.0 العدّائين في فئة زمن الماراثون بين 3:30 و4:00، مع قوة دفع معزّزة بلوحة كربونية عند وتيرة تقارب 4:30/كم؛ بينما صُمم إصدار 160X 7.0 PRO خصيصًا للعدّائين الذين يحققون وقتًا أقل من 3:30 وحتى أقل من 3:00 في الماراثون.

سلسلة 260X : تدريب وسباقات متقدمة للعدّائين المستهدفين لإنهاء الماراثون قبل 4:00، مع دعم نطاق واسع من الإيقاع يمتد من 3:00/كم إلى 7:00/كم.

سلسلة 360X : حذاء تدريب يومي للمستوى المبتدئ، مزوّد بلوحة كربونية مرنة وخفيفة التأثير، يوفر راحة ودعمًا مناسبين للاستخدام اليومي.

المحطات العالمية القادمة

بعد بيرجن، سيواصل برنامج PB Master جولته في الأسواق الرئيسية:

ماراثون جاكرتا، إندونيسيا – 13-14 يونيو 2026

سباق العلمين كايرو رانرز ، مصر – 24 يوليو 2026

تدعو Xtep العدّائين حول العالم إلى الانضمام إلى برنامج PB Master، لتحقيق أرقام شخصية جديدة، والجري لمسافات أبعد وبسرعة أكبر وقوة أعلى.

