Le programme PB Master débute : la nouvelle plateforme mondiale d'accompagnement pour les marathoniens de Xtep

BERGEN, Norvège, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Xtep, l'une des principales marques mondiales de course à pied de performance, a officiellement dévoilé PB Master, une nouvelle initiative phare dans le cadre du programme X-RUN, avec un début remarqué et énergique lors du Marathon de la ville de Bergen 2026. Le lancement a immédiatement touché une corde sensible chez les coureurs locaux, attirant un grand nombre de personnes et une participation active.

The wonderful moments of the champion runner Tage Morken Augustson and other runners Introduction to the PB Master Mechanism

Le jour de la course, Tage Morken Augustson, en tenue de course Xtep, a remporté le championnat avec un temps de 2:34:06. Les coureurs ayant porté les chaussures de course phares de Xtep ont fait l'éloge de la propulsion et de la stabilité exceptionnelles de ces chaussures sur toute la distance du marathon.

À propos du programme PB Master

PB Master est un programme d'accompagnement pour les coureurs créé par X-RUN pour les marathoniens du monde entier. Axé sur la passion des coureurs et les besoins de performance en compétition, le programme fournit gratuitement des chaussures de course et des vêtements techniques. Il offre également des récompenses en espèces aux coureurs qui atteignent de nouveaux records personnels, incitant ainsi les coureurs engagés de tous les jours à faire l'expérience des produits de performance professionnelle de Xtep.

Dans le cadre de l'écosystème du programme X-RUN, PB Master rejoint le Global Elite Program, le 10KM contre la montre et le X-Run Camp afin d'offrir aux coureurs davantage de plateformes pour repousser leurs limites et développer leur force sur la route.

Après son lancement réussi à Bergen, PB Master s'étendra à plus de 16 marathons à travers l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, la Russie et la CEI, l'Europe et le Moyen-Orient. Les coureurs peuvent suivre le site Instagram officiel de Xtep @xtepofficial pour connaître les horaires des courses, les inscriptions et les dernières informations.

Comment rejoindre PB Master

Scannez le code QR figurant sur les affiches des courses (diffusées deux mois avant chaque événement)

Soumettez la preuve d'inscription aux courses sélectionnées par Xtep

Téléchargez votre meilleur résultat personnel des 12 derniers mois (même catégorie)

Avantages du programme

50 coureurs sélectionnés par course reçoivent un pack d'équipement Xtep gratuit : 1 t-shirt technique + 1 paire de chaussures de course performantes (à porter pendant la course)

Les 20 premiers coureurs qui établissent un nouveau record gagnent une récompense en espèces de 60 $

Les participants doivent partager deux vidéos : déballage du matériel et récapitulatif de la course, avec des liens soumis pour vérification

Remarques : les tailles sont disponibles dans la limite des stocks. Les QR codes pour l'inscription des équipes seront mis à disposition deux mois avant chaque course.

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter [email protected].

Chaussures de course Xtep Performance

PB Master s'appuie sur les gammes de chaussures de course haute performance Champion Edition de Xtep, conçues pour tous les rythmes et tous les niveaux :

Gamme 160X : chaussures de course haut de gamme. La 160X 7.0 s'adresse aux marathoniens dont le temps se situe entre 3 h 30 et 4 h avec une propulsion à plaques de carbone à un rythme d'environ 4:30/km ; la 160X 7.0 PRO est conçue pour les coureurs qui visent un temps inférieur à 3 h 30 et à 3 h 00.

: chaussures de course haut de gamme. La 160X 7.0 s'adresse aux marathoniens dont le temps se situe entre 3 h 30 et 4 h avec une propulsion à plaques de carbone à un rythme d'environ 4:30/km ; la 160X 7.0 PRO est conçue pour les coureurs qui visent un temps inférieur à 3 h 30 et à 3 h 00. Gamme 260X : entraînement et course avancés pour les marathoniens qui terminent en moins de 4 heures, avec des allures comprises entre 3 min/km et 7 min/km.

: entraînement et course avancés pour les marathoniens qui terminent en moins de 4 heures, avec des allures comprises entre 3 min/km et 7 min/km. Gamme 360X : chaussures d'entraînement quotidien d'entrée de gamme avec une plaque de carbone plus souple et plus douce pour un confort et un maintien au quotidien.

Prochaines escales mondiales

Après Bergen, PB Master poursuivra sa tournée sur des marchés clés :

Marathon de Jakarta, Indonésie : 13-14 juin 2026

Alamein Cairo Runners, Egypte : 24 juillet 2026

Les coureurs du monde entier sont invités à rejoindre Xtep PB Master, à rechercher de nouveaux records personnels et à courir plus loin, plus vite et avec plus de force.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2969831/lQDPJw76RxskKsHNBufNDbiwqD85KpihipYJyJvdGcB8AA_3512_1767.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2969832/lQDPJw5d2CxloYHNCCTNE4iwFE7UxBZewDUJyKFXpSM5AA_5000_2084.jpg