Lancement de l'Alliance sino-africaine pour l'entrepreneuriat des jeunes du Jiangxi

NANCHANG, Chine, 24 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Reportage du Centre de communication internationale du Jiangxi (JXICC) : L'Alliance sino-africaine pour l'entrepreneuriat des jeunes du Jiangxi a été officiellement lancée le 21 janvier dans les locaux de Jiangxi Daily Press. Accueilli par la presse, cet événement a été organisé par le Centre de communication internationale du Jiangxi.

Zhang Feng, président de Jiangxi Daily Press, a déclaré que la conclusion de cette alliance était d'une importance capitale pour la mise en œuvre du consensus du Forum sur la coopération sino-africaine, qui vise à renforcer l'économie ouverte intérieure du Jiangxi en réponse au thème de 2026, Année des échanges entre les peuples Chine-Afrique. Il a ajouté que la presse soutiendrait pleinement le développement de l'alliance, en servant à la fois de témoin et de moteur de la coopération sino-africaine.

Des représentants d'organisations de soutien, parmi lesquelles le ministère provincial de l'éducation du Jiangxi, le bureau des affaires étrangères du gouvernement populaire de la province de Jiangxi, la succursale de la Banque de Chine dans la province du Jiangxi et la société China Jiangxi International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd., ont partagé leurs connaissances dans leurs domaines de compétence respectifs. Exprimant leur soutien en faveur du développement de l'alliance, ils ont expliqué comment les initiatives relevant des services des affaires étrangères ou en matière d'éducation, de soutien financier et d'engagement des entreprises pouvaient contribuer à la réalisation de sa mission.

La cérémonie a rassemblé près de 100 participants, notamment des représentants d'entreprises du Jiangxi actives en Afrique et d'universités locales, ainsi que des jeunes délégués chinois et de pays africains. L'alliance a également publié un appel à propositions relatif au programme sino-africain pour l'entrepreneuriat des jeunes de la génération Z. Cet appel à propositions est ouvert aux étudiants des universités internationales et aux candidats de la génération Z qui sont de nationalité chinoise ou qui sont citoyens d'un pays africain. Les équipes interdisciplinaires transfrontières de 3 à 5 membres sont encouragées. La date limite de soumission des candidatures est fixée au 31 mars 2026, heure de Pékin.

Les lauréats seront annoncés en juillet 2026, lors de la cérémonie de remise des prix qui conclura la tournée finale. Les récompenses comprennent un prix d'or (20 000 RMB), deux prix d'argent (10 000 RMB chacun), trois prix de bronze (5 000 RMB chacun) et dix prix visant à distinguer des projets remarquables. Tous les lauréats recevront un certificat. Des organisations et des mentors exceptionnels seront aussi honorés.

En se concentrant sur la « coopération sino-africaine » et la « capacité d'innovation de la génération Z », les candidats sont invités à développer leur proposition autour des domaines suivants : l'autonomisation grâce au numérique, l'économie verte, la créativité culturelle, l'enseignement professionnel, la technologie agricole, les soins de santé et l'économie du sport. Les candidats peuvent télécharger les formulaires de candidature sur le site internet officiel (www.meetjiangxi.net), et doivent envoyer une copie numérisée du formulaire d'inscription dûment signé avec les propositions de projet sous pli cacheté à l'adresse [email protected] avant la date limite.

