إطلاق شركة Mitrade في دولة الإمارات العربية المتحدة بترخيص من هيئة السوق المالية (CMA)، تزامنًا مع تقلبات حادة في أسعار النفط على خلفية تصاعد التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- تشهد أسواق النفط العالمية اضطرابات كبيرة، حيث انخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بنسبة 90% منذ أواخر فبراير، وذلك وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة (IEA). ومع تصاعد حالة التقلب في أسواق الطاقة، حصلت شركة الوساطة الإلكترونية Mitrade على ترخيص من هيئة السوق المالية (CMA) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح لها تقديم خدمات تداول عقود الفروقات (CFD) الخاضعة للتنظيم في المنطقة.

ينعكس تأثير هذه التطورات عبر فئات متعددة من الأصول. فقد ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 8% لتصل إلى 103 دولارات هذا الأسبوع، في حين تراجع الذهب بنحو 20% عن مستواه القياسي المسجل في يناير قبل اندلاع الحرب، مع صعود الدولار مدفوعًا بالطلب عليه كملاذ آمن. أدت الضربات الإيرانية على منشأة رأس لفان في قطر، أكبر مركز للغاز الطبيعي المُسال في العالم، إلى خفض الطاقة الإنتاجية بنسبة 17%، مما دفع أسعار اليوريا إلى الارتفاع بنسبة 38% خلال موسم الزراعة الربيعي.

تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة سوقًا مهمًا لتداول التجزئة في المنطقة، مدعومة بقاعدة كبيرة من المقيمين الأجانب وتنامٍ ملحوظ في المشاركة بالأسواق المالية. وبفضل ترخيص هيئة السوق المالية (CMA)، تتيح شركة Mitrade الآن الوصول إلى تداول عقود الفروقات (CFDs) على مجموعة واسعة من الأدوات، بما في ذلك العملات الأجنبية، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وغيرها، وذلك ضمن إطار تنظيمي متكامل.

قال Kevin Lai، نائب رئيس Group Mitrade: "تُمكّن خدمات تداول عقود الفروقات (CFDs) المتداولين من التفاعل مع تقلبات السوق دون امتلاك الأصل الأساسي — وهذه المرونة تصبح حاسمة عندما تتحرك الأسواق بهذه السرعة. وقد صُممت Mitrade لتوفر السرعة والموثوقية وإمكانية التداول من أي مكان، وهو تمامًا ما تتطلبه الأسواق المضطربة".

وقد حازت Mitrade مؤخرًا على جائزة "أفضل وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لعام 2026" من World Business Outlook، فيما يُعد ترخيص هيئة السوق المالية (CMA) سادس ترخيص تنظيمي تحصل عليه الشركة على مستوى العالم.

تُعد Mitrade منصَّة تداول عالمية متخصصة في تداول عقود الفروقات (CFD)، حائزة على جوائز عديدة ومرخصة من عدة هيئات دولية تشمل: هيئة السوق المالية بدولة الإمارات (CMA - 20200000397)، وهيئة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA – FSP 54842)، وهيئة أسواق المال في جزر كايمان (CIMA – SIB1612446)، وهيئة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC – GB20025791)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC – AFSL398528)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC – CIF438/23).

تربط منصة Mitrade أكثر من 6 ملايين متداول بإمكانية الوصول إلى أكثر من 1,100 من المشتقات المالية خارج البورصة (OTC)، بما في ذلك المؤشرات، والعملات الأجنبية، والسلع، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والأسهم، وقد صُممت المنصة لتوفير تنفيذ سريع للصفقات، وفروق أسعار تنافسية، وواجهة استخدام سهلة تتيح الوصول عبر أجهزة متعددة.

تُعد المشتقات المالية خارج البورصة (OTC) منتجات تعتمد على الرافعة المالية، وقد تؤدي إلى خسارة كامل رأس المال. وقد لا يكون تداول هذه المنتجات مناسبًا لجميع المستثمرين. يُرجى مراجعة نشرة المنتج، وبيان الإفصاح عن المخاطر، واتفاقية العميل قبل استخدام الخدمات، والتأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة بها. كما أنك لا تمتلك الأصول الأساسية ولا تملك أي حقوق ملكية أو مصلحة فيها.

