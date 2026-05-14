صدمة النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية تعيد تشكيل ظروف التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، بينما تطلق شركة الوساطة في عقود الفروقات Mitrade كتابًا إلكترونيًا حول "اقتصاديات ترامب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 مايو 2026 /PRNewswire/ -- في ظل تصاعد التوترات الخليجية على خلفية الحرب الإيرانية، أطلقت شركة الوساطة في عقود الفروقات (CFD) Mitrade اليوم كتابها: "فك شيفرة اقتصاديات ترامب: تقلبات التداول في عام 2026" للمتداولين الذين يراقبون تأثير الجغرافيا السياسية على الأسواق. يأتي ذلك وسط ارتفاع خام برنت عقب الاضطرابات في مضيق هرمز، بينما أعادت أرامكو السعودية توجيه شحنات النفط الخام للحفاظ على الصادرات، في وقت ما تزال فيه خطوط الشحن مقيدة.

بحسب تحليلٍ لوكالة Bloomberg، فإن مضيق هرمز يمر عبره خُمس النفط والغاز العالميين، إضافة إلى نسبة كبيرة من صادرات الأسمدة — ما يعني أن أي اضطراب يمتد تأثيره من قطاع الطاقة إلى القطاع الزراعي. لقد أدت سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب وإشارات أسعار الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة الضغوط على اقتصادات الخليج المرتبطة بالدولار، وفقًا لصحيفة The National. بالنسبة للمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبدو أسواق النفط والغاز والسلع الزراعية وأزواج العملات الأجنبية وكأنها تتفاعل في الوقت نفسه مع الأحداث الإقليمية وعناوين الأخبار القادمة من واشنطن.

فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت تشهد تداخلًا مباشرًا بين الحرب الإقليمية والسياسات الأمريكية على شاشات التداول نفسها. يستعرض الكتاب الإلكتروني الجديد من Mitrade سلسلة التأثيرات — بدءًا من سياسات ترامب السابقة، مرورًا بتداعيات أزمة مضيق هرمز، وسلوكيات المتداولين التي تضخم الصدمات، وصولًا إلى دور عقود الفروقات في دورات التقلبات.

قال Kevin Lai، نائب رئيس مجموعة Mitrade: "تقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند تقاطع أهم مسارات التصدير. وعندما يتعرض مضيق هرمز للاضطراب، فإن التأثير لا يقتصر على النفط فقط — بل يمتد إلى الغاز الأوروبي، ووقود آسيا، وإمدادات الأسمدة التي يُعاد تسعيرها جميعًا. المتداولون هنا يرون الاضطرابات أولًا، ثم يراقبون انتقال آثارها قبل أن تلحق بها عناوين الأخبار العالمية. ومن خلال استعراض أحداث سابقة، يساعد الكتاب الإلكتروني المتداولين على قراءة حالة عدم اليقين أثناء تطورها".

يتوفر كتاب "فك شيفرة اقتصاديات ترامب: تقلبات التداول في عام 2026" كمورد مجاني ابتداءً من اليوم، ضمن جهود Mitrade لدعم التداول القائم على المعرفة.

نبذة عن مجموعة Mitrade

مجموعة Mitrade هي منصَّة تداول مشهورة عالميًا وحائزة على جوائز متخصصة في تداول عقود الفروقات (CFD)، ومرخصة من هيئة السوق المالية (CMA) بدولة الإمارات العربية المتحدة (برقم 20200000397)، وهيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب أفريقيا (برقم FSP 54842)، وهيئة النقد (CIMA) في جزر كايمان (برقم SIB1612446)، ولجنة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس (برقم GB20025791)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) الأسترالية (برقم AFSL398528)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات (CySEC) القبرصية (برقم CIF438/23).

وتربط منصَّة Mitrade بين أكثر من 7 ملايين متداول بأكثر من 970 من المُشتقات المالية خارج البورصة (OTC)، تشمل: المؤشرات، والعملات الأجنبية، والسلع، وصناديق المؤشرات المُتَداولة (ETFs)، والأسهم، وهي مُصممة لتوفير تنفيذ سريع للصفقات، وفروق أسعار تنافسية، وواجهة استخدام سهلة يمكن الوصول إليها من مختلف الأجهزة.

المُشتقات المالية خارج البورصة (OTC) هي منتجات تعتمد على الرافعة المالية وقد تؤدي إلى خسارة كامل رأس المال. وقد لا يكون تداول المُشتقات المالية خارج البورصة (OTC) مناسبًا لجميع المستثمرين. يُرجى مراجعة نشرة المنتج، وبيان الإفصاح عن المخاطر، واتفاقية العميل قبل استخدام الخدمات، والتأكد من فهمك للمخاطر المرتبطة بها.

هذا المقال مُقدَّم لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكل نصيحة مالية أو عرضًا أو طلبًا للشراء أو البيع.

تفضل بزيارة https://www.mitrade.com/ للمزيد من المعلومات.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2641632/Mitrade_Logo.jpg

للتواصل: Rachel Weiss، البريد الإلكتروني: [email protected]