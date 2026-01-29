توقعات Mitrade لسوق عقود الفروقات (CFD) لعام 2026 تسلط الضوء على تقلبات أسعار نفط برنت والذهب وسط ضغوط جيوسياسية

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 29 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تدخل أسواق السلع الأساسية عام 2026 تحت ضغط ناجم عن تخمة المعروض النفطي وتجدد الطلب على أصول الملاذ الآمن. ومع عودة التقلبات قصيرة الأجل لتتصدر اهتمامات المتداولين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، تقدم توقعات Mitrade السنوية بعنوان «الأسواق المالية لعام 2026: محفزات التقلب في الذهب والفضة والنفط والأسهم القيادية من منظور متداول عقود الفروقات»، رؤية تتمحور حول المتداول لكيفية تشكيل العوامل الاقتصادية الكلية والسياساتية والجيوسياسية لمناخ سوقي غير مسبوق.

ويسلط التقرير الضوء على محاور بدأت تتبلور بالفعل في مطلع عام 2026، بما في ذلك استمرار فائض العرض الذي يلقي بظلاله على سعر خام برنت، والزخم المتجدد في الذهب، الذي أفادت رويترز بارتفاعه فوق 4,600 دولار للأونصة في منتصف يناير.

وقال كيفن لاي، نائب رئيس مجموعة :Mitrade «مع ارتباط سعر خام برنت بكل من الاقتصادات المحلية والصدمات الخارجية، يظل التعامل التكتيكي سمة مميزة للتداول قصير الأجل». «في عام 2026، يواجه المتداولون مشهداً يتسم بتقلبات فريدة، حيث تؤدي العناوين الرئيسية، من التحولات في السياسات إلى التصعيدات الإقليمية، إلى تحريك الأسواق بشكل فوري. وتلائم هذه الظروف تداول عقود الفروقات، حيث تُعدُّ مراكز التداول قصيرة الأجل وردود الفعل السريعة أمراً حتمياً. وتوفر Mitrade منظومة متكاملة تدعم القرارات السريعة القائمة على البيانات في هذه البيئة سريعة الإيقاع».

رسخت Mitrade مكانتها في أسواق تداول عقود الفروقات الناضجة عالمياً، ودخلت مؤخراً منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بموجب ترخيص هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) الجديد الخاص بها. ومن خلال حصولها على أكثر من 50 جائزة دولية، من بينها أفضل وسيط لعقود الفروقات عالمياً، وأفضل وسيط جديد لعقود الفروقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل منصة تداول، تركّز Mitrade على الشفافية وتثقيف المتداولين ودعم مستخدميها خلال ظروف السوق المتغيرة.

نبذة عن Mitrade Group

تُعد Mitrade منصَّة تداول عالمية متخصصة في عقود الفروقات (CFD)، حائزة على جوائز عديدة ومرخصة من عدة هيئات دولية تشمل: هيئة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA – FSP 54842)، وهيئة أسواق المال في جزر كايمان (CIMA – SIB1612446)، وهيئة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC – GB20025791)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC – AFSL398528)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC – CIF438/23).

تربط المنصَّة أكثر من ستة ملايين متداول بأكثر من 900 أداة مشتقة خارج البورصة، تشمل المؤشرات والعملات والسلع وصناديق المؤشرات والأسهم. وتتميز Mitrade بتنفيذ سريع للصفقات وفروق أسعار تنافسية وواجهة استخدام سهلة الوصول من مختلف الأجهزة.

تُعد عقود الفروقات (CFDs) أدوات مالية معقدة تنطوي على مخاطر مرتفعة بفقدان رأس المال بسبب الرافعة المالية، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ينبغي عليك التأكد من فهمك لطبيعة عقود الفروقات (CFDs) ومدى قدرتك على تحمل مخاطر الخسارة التي قد تتجاوز قيمة استثمارك الأولي.

هذا المقال مُقدَّم لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكل نصيحة مالية أو عرضًا أو طلبًا للشراء أو البيع.

تفضَّل بزيارة https://www.mitrade.com/ لمزيد من المعلومات.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2641632/Mitrade_Logo.jpg