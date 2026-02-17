إطلاق منصة "Dealing" لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية وبناء الثروة على المدى الطويل

بدعم من مجموعة Finvasia، تتيح Dealing للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 30,000 أصل مالي عبر أكثر من 120 دولة وأكثر من 10 بورصات عالمية من خلال حساب واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أُطلِقت منصة Dealing، منصة الاستثمار العالمية الجديدة، وعلى عاتقها مهمةُ إحداث ثورة في طريقة وصول المستثمرين إلى الأسواق المالية العالمية والمشاركة فيها. لقد طُوِّرت Dealing لتكونَ منصةً للاستثمار أولًا، وهي مُصممة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يركزون على التنويع والانضباط وبناء ثروة مستدامة.

Dealing Team at the launch event

تُمكّن Dealing من الاستثمار في أكثر من 30,000 أصل مالي عبر أكثر من 10 أسواق عالمية من دول مثل: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وألمانيا، وكندا وأستراليا، بموجب أكثر من 30 ترخيصًا وتسجيلًا تنظيميًا — وكل ذلك عبر حساب موحد واحد يشمل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والمشتقات المالية، وأدوات استثمارية عالمية أخرى.

منصة الاستثمار العالمية هذه هي أول مُنتج موجه مباشرة للمستهلك من قِبل شركة Dealing Investment Banking Services، ومقرها موريشيوس، التي تقدم خدمات الاستشارات في تمويل الشركات، وهيكلة المنتجات وتوزيعها، والاستشارات في إدارة الثروات والاستثمار، وصناعة السوق، والوساطة، وخدمات التنفيذ عبر منصة الاستثمار العالمية.

قال Tajinder Virk، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Finvasia ومنصة Dealing: "انطلقت Dealing من رؤية بسيطة: أن المشكلة في الاستثمار العالمي ليست في نقص الفُرَص، بل في التعقيد والتجزئة اللذين يُعيقان معظم المستثمرين. وحتى اليوم، لا يزال نحو 90% من الأسهم العالمية خارج متناول المستثمرين الأفراد. تعمل Dealing على إزالة هذه الحواجز من خلال توحيد الأسواق والفرص والأصول العالمية ضمن تجربة واحدة شفافة، مما يتيح للمستثمرين المشاركة بثقة والتركيز على بناء الثروة على المدى الطويل. وبصفتها جزءًا من Dealing Investment Banking Services، تهدف المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الاستثمارية — كخطوة أولى لنا نحو إتاحتها للجماهير".

وبدعم من مجموعة Finvasia، تعمل Dealing Investment Banking Services ضمن إطار تنظيمي عالمي قوي، يشمل ترخيص الخدمات المصرفية الاستثمارية من هيئة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC Mauritius)، وتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (SCA)، إلى جانب تسجيلات دولية أخرى، لخدمة مستثمرين في أكثر من 120 دولة.

تم إطلاق Dealing خلال معرض IFX Dubai Expo، أحد أبرز المنتديات العالمية للتكنولوجيا المالية والتداول، على أن تبدأ المنصة توسعها أولًا في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، ثم في أوروبا وأفريقيا — بما في ذلك جنوب أفريقيا — ثم إلى أسواق رئيسية أخرى.

نبذة عن منصة Dealing العالمية للاستثمار:

منصة Dealing هي منصة استثمار عالمية صُممت لجعل الاستثمار في أسواق متعددة أكثر بساطة وشفافية وسهولة، من خلال تجربة سلِسة عبر تطبيقات الهاتف المحمول والويب. وبدعم من مجموعة Finvasia، تتيح Dealing الوصول إلى الأسهم العالمية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والمشتقات المالية، والأدوات الاستثمارية البديلة عبر حساب واحد، بفضل التراخيص التنظيمية المباشرة والبنية التقنية الحصرية بالكامل. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://dealing.com/en-NL.

