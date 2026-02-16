« Dealing » fait son apparition pour rendre les marchés mondiaux accessibles à la création de richesse à long terme

Soutenue par le groupe Finvasia, Dealing permet aux investisseurs d'accéder à plus de 30 000 actifs financiers dans plus de 120 pays et sur plus de 10 bourses du monde entier à partir d'un seul compte.

DUBAI, UAE, 16 février 2026 /PRNewswire/ -- Dealing , une nouvelle plateforme d'investissement mondiale, a été lancée avec pour mission de changer la façon dont les investisseurs accèdent et participent aux marchés financiers mondiaux. Conçue comme une plateforme d'investissement, Dealing s'adresse aux investisseurs à long terme qui privilégient la diversification, la discipline et la création de richesse durable.

Dealing Team at the launch event

Dealing permet d'investir dans plus de 30 000 actifs financiers sur plus de 10 marchés mondiaux dans des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, Hong Kong, Singapour, l'Allemagne, le Canada et l'Australie, opérant sous plus de 30 licences et enregistrements, le tout par le biais d'un seul compte unifié comprenant des actions, des ETF, des produits dérivés et d'autres instruments mondiaux.

La plateforme d'investissement mondiale est la première offre destinée aux consommateurs de Dealing Investment Banking Services, dont le siège social est situé sur l'île Maurice. Cette entreprise fournit des services de conseil en finance d'entreprise, de structuration et de distribution de produits, de conseil en investissement et en gestion de patrimoine, de tenue de marché, de courtage et d'exécution par l'intermédiaire de la plateforme d'investissement mondiale.

Tajinder Virk, cofondateur et PDG du groupe Finvasia et de Dealing, a déclaré : « Dealing est née d'une idée simple : L'investissement mondial n'est pas un manque d'opportunités, c'est la complexité et la fragmentation qui retiennent la plupart des investisseurs. Aujourd'hui encore, environ 90 % des actions mondiales restent hors de portée des investisseurs individuels. Dealing supprime ces obstacles, en combinant les marchés mondiaux, les opportunités et les actifs en une expérience unique et transparente, afin que les investisseurs puissent participer en toute confiance et se focaliser sur la création de richesses à long terme. Faisant partie de Dealing Investment Banking Services, cette plateforme ambitionne de révolutionner la banque d'investissement. Il s'agit là de notre première initiative visant à la rendre accessible au grand public. »

Soutenue par le groupe Finvasia , Dealing Investment Banking Services opère dans un cadre réglementaire mondial solide, comprenant une licence bancaire d'investissement délivrée par la FSC Mauritius, la réglementation de la CySEC, et l'UAE Securities and Commodities Authority (SCA), ainsi que d'autres enregistrements internationaux, au service d'investisseurs dans plus de 120 pays.

Dealing a été lancée à l'occasion de l'IFX Dubai Expo, un forum mondial de premier plan sur les fintechs et le commerce, et s'étendra d'abord dans le CCG, puis en Europe, en Afrique – y compris en Afrique du Sud – et sur d'autres marchés clés.

À propos de Dealing Global Investing Platform :

Dealing est une plateforme d'investissement mondiale conçue pour rendre l'investissement multi-marchés simple, transparente et accessible grâce à une expérience mobile et web harmonieuse. Soutenue par le groupe Finvasia, Dealing offre un accès aux actions mondiales, aux ETF, aux produits dérivés et aux instruments alternatifs par le biais d'un compte unique, avec l'appui d'une licence réglementaire directe et d'un ensemble de technologies en propriété exclusive. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://dealing.com/en-NL .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2904520/Dealing_Team_Launch_Event.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2904519/Dealing_Logo.jpg