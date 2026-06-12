إعفاء جمركي كامل لطائرة Hainan Airlines الجديدة في سابقة تُعد الأولى ضمن ميناء هاينان للتجارة الحرة (FTP)

هايكو، الصين, 11 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من chinadaily.com.cn

تم تسليم طائرة جديدة من طراز Airbus A321neo إلى Hainan Airlines في مركز تسليم طائرات Airbus بمدينة هامبورغ الألمانية في 26 مايو.

يُعد هذا التسليم حدثًا بارزًا، فالطائرة هي أول طائرة ركاب تجارية يتم إدخالها بموجب سياسة الإعفاء الجمركي الكامل منذ إطلاق عمليات الجمارك الخاصة على مستوى الجزيرة ضمن ميناء هاينان للتجارة الحرة (FTP) في ديسمبر 2025، ما يجعلها معفاة بالكامل من الضرائب المفروضة في مرحلة الاستيراد طوال فترة تأجيرها.

A plane takes off from Haikou Meilan International Airport on May 3

وصلت الطائرة إلى هاينان في 28 مايو، وأتمت إجراءات التخليص الجمركي بسرعة في جمارك مطار هايكو ميلان، التابعة لجمارك هايكو. من المتوقع أن تساعد السياسة التفضيلية في توفير ما يقرب من 6 ملايين يوان صيني (886,700 دولار أمريكي) من الرسوم الجمركية طوال فترة تأجير الطائرة.

تخطط Hainan Airlines لإضافة ثلاث طائرات أخرى من الطراز نفسه هذا العام ضمن نموذج الإعفاء الجمركي الكامل. ووفقًا لأحد التقديرات، قد يصل إجمالي الوفورات الجمركية التراكمية لهذه الطائرات إلى نحو 18 مليون يوان صيني خلال فترات تأجيرها.

وقال متحدث باسم شؤون الجمارك في Hainan Airlines: "بفضل دعم خدمات الجمارك، استفادت هذه الطائرة المستوردة بسلاسة من سياسة الإعفاء الجمركي الكامل ضمن ميناء هاينان للتجارة الحرة أثناء إجراءات التخليص الجمركي".

وأضاف المتحدث: "استغرقت العملية بأكملها، من هبوط الطائرة حتى إتمام التخليص الجمركي، 43 دقيقة فقط، مما وفر الوقت والتكاليف بشكل كبير. وقد عزز ذلك ثقتنا في الاستفادة الكاملة من سياسة الإعفاء الجمركي الكامل في ميناء هاينان للتجارة الحرة (FTP)".

بعد دخول الطائرة الخدمة، سيتم تشغيلها فورًا ضمن العمليات الجوية — بما يسهم في تعزيز جاهزية شركة الطيران قبيل موسم السفر الصيفي المرتفع المقبل، إلى جانب المساعدة في تحسين شبكة خطوط Hainan Airlines وتعزيز قدرتها على نقل الركاب.

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