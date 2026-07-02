Lecheng تدشّن مركز خدمات للسياحة الطبية الدولية

هايكو، الصين ,2 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري صادر عن chinadaily.com.cn

تأسس مركز خدمات Lecheng للسياحة الطبية الدولية رسميًا يوم 29 مايو في منطقة بوآو Lecheng التجريبية للسياحة الطبية الدولية، الواقعة في بلدة بوآو في مقاطعة هاينان، أقصى جنوب الصين.

يمثل المركز بداية منظومة خدمات شاملة تغطي كامل سلسلة الخدمة، وتشمل الاستشارات والإحالات والنقاهة والسياحة الثقافية، بهدف دعم تطور Lecheng لتصبح وجهة عالمية للسياحة الطبية الدولية.

An exterior view of the Lecheng International Medical Tourism Service Center.

يدمج المركز موارد أكثر من 40 مؤسسة طبية داخل المنطقة التجريبية، ويؤسس آلية تنسيق بين المؤسسات لضمان تبادل المعلومات في الوقت الفعلي، وإرساء عمليات تشغيلية مترابطة، واستجابة تعاونية متعددة الأطراف، بما يوفّر تجربة سلسة للمريض.

يوفر المركز خطوطًا ساخنة متعددة اللغات ومنصة إدارة معلومات الزوار الدوليين، بما يتيح للمرضى من مختلف أنحاء العالم خدمة متكاملة من نقطة واحدة تشمل استشارات التأشيرات، والإحالات العابرة للحدود، ورعاية النقاهة، والسياحة الثقافية.

لتقديم رعاية أكثر تخصيصًا، ستطلق Lecheng نظام مسؤول الخدمة. وبموجب هذا النظام، يُعيَّن لكل مريض دولي مسؤول خدمة شخصي مخصص يرافقه طوال الرحلة العلاجية ويتولى تلبية جميع احتياجاته الصحية واحتياجات الحياة اليومية.

كما ستعمل المنطقة التجريبية على وضع معايير Lecheng لخدمات السياحة الطبية الدولية، على أن تشمل مواصفات خدمة موحدة والتدريب وإصدار الشهادات على مستوى جميع المؤسسات، بما يضمن أن تصبح «الخدمة الدافئة» السمة المميزة لعلامة Lecheng.

وحتى الآن، حصلت منطقة Lecheng التجريبية على الموافقة على إدخال أكثر من 560 من الأدوية المبتكرة والأجهزة الطبية. في عام 2025، استقبلت المنطقة ما يقرب من 10,000 سائح طبي وافد من 14 دولة ومنطقة، فيما تواصل شبكة الخدمات التابعة لها التوسع.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2996749/image1.jpg