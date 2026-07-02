فيلم وثائقي عن طريق الحرير البحري يفوز بجائزة تيلي الفضية

هايكو، الصين, 2 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من chinadaily.com.cn

حصد الفيلم الوثائقي الصيني «كنوز طريق الحرير الغارقة» جائزة تيلي الفضية في فئة الوثائقي العام (الصيغة القصيرة) الخاصة بالتلفزيون، ضمن الدورة السابعة والأربعين من جوائز تيلي العالمية، وهي إحدى أعرق الجوائز وأرفعها مكانةً في مجال الإنتاج السينمائي وإنتاج الفيديو على المستوى الدولي. تفوّق الفيلم على أكثر من 13,000 مشاركة قُدمت من أكثر من 50 دولة.

A glorious view of sunset in Hainan.

اعتمد الفيلم الوثائقي، الذي أنتجته CGTN التابعة لمجموعة الصين للإعلام، على لقطات آسرة من أعماق البحار وتفسيرات أكاديمية رصينة، ليقدّم إلى الجمهور العالمي قصة اكتشاف صيني بارز شكّل محطة فارقة في علم آثار أعماق البحار.

يستعرض الفيلم اكتشاف مواقع حطام السفن ودراستها على المنحدر القاري الشمالي الغربي لبحر الصين الجنوبي. قالت لجنة التحكيم إن الفيلم يجعل هذه الاكتشافات في متناول المشاهدين حول العالم وذات صدى وجداني لديهم، ويمثل خطوة مهمة في التعريف بماهية علم آثار أعماق البحار خارج أوساط البحث المتخصص.

في الفترة من 2023 إلى 2024، وبالتنسيق مع الإدارة الوطنية للتراث الثقافي، أجرت فرق أثرية مسوحًا منهجية رائدة لموقعي حطام سفينتين يقعان على عمق نحو 1,500 متر جنوب شرقي سانيا.

شمل المشروع 70 يومًا من العمليات البحرية و63 غوصة نفذتها الغواصة المأهولة شنهاي يونغشي (محارب أعماق البحار)، وأسفر عن انتشال 928 أثرًا ثقافيًا بنجاح.

أكدت الأبحاث الأثرية أن كلتا السفينتين كانتا سفينتين تجاريتين قديمتين، وتعودان إلى فترتي هونغتشي وتشنغده من أسرة مينغ (1368-1644).

يتجاوز العدد الإجمالي التقديري للقطع الأثرية في الموقعين 100,000 قطعة، ما يجعل هذا الاكتشاف أحد أهم الاكتشافات الأثرية تحت الماء في العالم خلال السنوات الأخيرة، ويقدّم دليلًا ملموسًا على الحيوية التجارية لطريق الحرير البحري القديم.

قال متحدث باسم Hainan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology إن مواقع حطام السفن على المنحدر القاري الشمالي الغربي لبحر الصين الجنوبي تشكل مجتمعةً موقعًا للتراث الثقافي البحري ذا أهمية محلية وعالمية، وتشهد على الجذور الراسخة للحضارة البحرية في هاينان.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2996898/image1.jpg