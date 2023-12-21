إفتتاح حفل تطبيق سوجو السنوي- تواصل وكون صداقات من خلال المشاركة في أجواء مليئة بالمرح والألعاب!

الرياض، المملكة العربية السعودية، 21 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- يقام الحفل السنوي لتطبيق سوجو، أحد منتجات شركة MOBILE ALPHA LIMITED، في الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري، وفيه يتنافس كل المستخدمون لحصد الجوائز والمكافآت من خلال إكمال المهام المحددة. كما يمكن للمشاركين، إلى جانب المكافآت الافتراضية داخل التطبيق، الحصول على فرصة للفوز بجوائز ضخمة مثل سيارات مرسيديس بنز وفولكسفاغن وأجهزة ايفون 15 برو ماكس، ايباد برو 11، ساعات آبل، آبل ايبودز، ومجموعة متنوعة من المنتجات الثمينة.

ويتيح تطبيق سوجو الاجتماعي الرائد الذي يركز كثيراً على خصوصية ومصداقية المستخدمين في إجراء المحادثات الصوتية ومحادثات الفيديو ومشاركتهم مع الآخرين. كما يمكن للمستخدمين استضافة غرف صوتية ذات أوضاع محددة للتسلية عبر الإنترنت، وتحديد إعداداتهم المفضلة للعثور على أصدقاء ذوي اهتمامات مماثلة ومشاركة تجارب حياتهم اليومية. ويجمع سوجو بين ألعاب الفيديو العفوية وألعاب استكمال المهام، وذلك بهدف تشجيع التفاعل الاجتماعي الفعّال، وكذلك تعزيز التفاعلات المتنوعة وتبادل الهدايا الافتراضية الجذابة والفريدة من أجل توطيد الروابط بين المستخدمين وتعميق العلاقات بينهم.

ويسهل تطبيق سوجو ، من خلال مطابقة المستخدمين والبحث على قرب الموقع لمستخدمي التطبيق، من عمليات التواصل الحقيقية وعمليات المشاركة عبر شبكة الإنترنت وخارجها. ويتضمن التطبيق كافة المزايا التي تحافظ على خصوصية المستخدمين، وذلك لضمان راحتهم والحفاظ على أمنهم.

ويهدف التطبيق، من خلال استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات بانتظام، إلى جذب المستخدمين عبر الإنترنت، وتوفير فرص مجدية للقاء مجموعة متنوعة من الأفراد.

ينطلق الحفل السنوي للتطبيق على مرحلتين في 12 و22 ديسمبر، وتقدم كل مرحلة من مراحل الحفل أحداث فريدة من نوعها ومحتوى مميز. ويمكن للمشاركين في الحفل الفوز بمكافآت خاصة عن طريق إكمال المهام الموكلة إليهم.

تتضمن فعاليات المرحلة الأولى من الحفل التي ستقام يوم 12 ديسمبر الحفل الرئيسي وحفل المستخدمين إلى جانب حفل الغرف و حفل الشحن.

ويحصل المستخدمون، من خلال استيفاء شروط معينة في الحفل الرئيسي، على حزمة هدايا الغرفة، والتي يشاهدها الجميع في الغرفة. وفي حفل المستخدمين يكتسب المستخدمون نقاطًا من خلال إرسال الهدايا، والتي يمكن تبديلها بمكافآت إضافية مع مكافأة خاصة يومية تمنح للفائزين. بينما تتضمن فعاليات المرحلة الثانية من الحفل التي ستقام يوم 22 ديسمبر كل من وحفل الملياردرات، وكذلك حفل المضيفين التي تقدم العاب مختلفة الفوز بجوائز كبرى، بالإضافة إلى وحفل البي كي حيث تتم مشاركة المكافآت بين المشاركين. وللحصول على معلومات مفصلة حول هذه الفعاليات، يمكن للمستخدمين الرجوع إلى الإعلان الرسمي للمشاركة، والفوز بالجوائز، والاستفادة من الفرصة للقاء المزيد من الأصدقاء والتواصل معهم.

استغل الفرصة للانضمام معنا إلى تطبيق سوجو خلال فترة الحفل السنوي، وأثري حياتك الشخصية واستمتع بأفضل تجارب التسلية والترفيه