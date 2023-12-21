SUGO Yıllık Tören Açılışı: Oyun Atmosferinde Bağlantı Kurun ve Arkadaş Edinin!

News provided by

MOBILE ALPHA LIMITED

21 Dec, 2023, 08:00 ET

RİYAD, Suudi Arabistan, 21 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- MOBILE ALPHA LIMITED'in bir ürünü olan SUGO,  Yıllık Töreninin resmi açılışını 12 Aralık'ta yapacak ve bu etkinlikte oyuncular görevleri tamamlayarak çeşitli ödüller kazanabilecek. Oyun içi sanal ödüllerin yanı sıra katılımcılar yeni Araçlar, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro 11, iWatch, AirPods ve çeşitli fiziksel ödüller kazanma şansı elde edecekler.

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Gizlilik ve özgünlüğe odaklanan öncü bir sosyal uygulama olan SUGO, kullanıcılara görüntülü ve sesli sohbetler yapma imkânı sunuyor. Kullanıcılar, çevrim içi eğlenceye yönelik konulu sesli odalar açabilir, benzer düşüncede arkadaşlar bulmak için tercihlerini belirleyebilir ve günlük hayat deneyimlerini paylaşabilir. SUGO, proaktif sosyalleşmeyi desteklemek, etkileşimlerin çeşitliliğini ve bağları derinleştirmek için zarif ve havalı sanal hediyeler alıp vermeyi güçlendirmek için günlük oyun unsurlarını ve görevleri bir araya getirir.

Uygulama, kullanıcı kimliği doğrulama ve yakındaki SUGO kullanıcılarını mesafeye göre arama gibi özellikleriyle gerçek bağlantıları ve hem çevrim içi hem de çevrim dışı aktivitelere katılımı kolaylaştırıyor. SUGO, kullanıcıların güvende hissetmesi için gizlilik özelliklerine sahiptir.

Düzenli olarak çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan SUGO, çevrim içi kullanıcıları dahil etmeyi, onlara farklı kişilerle tanışmaları için anlamlı fırsatlar vermeyi amaçlamaktadır.

Yıllık Tören, 12 ve 22 Aralık'ta olmak üzere her biri benzersiz etkinlikler ve içerikler sunan iki basamaktan oluşuyor. Katılımcılar, görevleri tamamlayarak kolayca özel ödüllerin kapısını açabilir.

12 Aralık etkinlikleri arasında Ana Alan, Kullanıcı Alanı, Oda Alanı ve Dinlenme Alanını içerir. Ana Alanda belirli koşulları karşılayan kullanıcılar odada herkesin erişebileceği bir oda hediye paketi kazandırır. Kullanıcı Alanında, kullanıcılar hediyeler göndererek günlük özel bir ödülle birlikte ilave ödüller için takas edilebilecek puanlar kazanırlar. Dünyaca ünlü Yüksek Rütbeli VIP Alanını, büyük bir ödül çekilişi yapılacak olan Ev Sahibi Alanını ve ödüllerin katılımcılar arasında paylaşıldığı PK Alanını 22 Aralık'ta görebilirsiniz. Bu etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek, katılmak, ödül kazanmak ve daha fazla arkadaşla tanışıp bağlantı kurma şansı elde etmek isteyen kullanıcılar resmi duyuruya göz atabilir.

Yıllık Tören boyunca SUGO'ya katılarak hayatınıza renk katma ve çevrim içi sosyalleşme eğlencesini en iyi şekilde tatma fırsatını kaçırmayın.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2302971/MECATR_PR.jpg

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