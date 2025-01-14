إكويتي تحصل على الموافقة المبدئية لتقديم صندوق استثماري

خطوة جديدة تخطوها مجموعة إكويتي نحو التوسع في خدماتها من خلال إطلاق Equiti Wealth المنصة العالمية متعددة الأصول، والتي توفر خدمات إدارة الثروات عبر الصناديق لجمهور المستثمرين الأفراد بما يتناسب مع جميع الاحتياجات الاستثمارية طويلة المدى.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة إكويتي، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، عن حصولها على الموافقة المبدئية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع SCA لإطلاق صندوق إكويتي العالمي المتوازن، كجزء من منتجها الجديد Equiti Wealth.

تمكن هذه المبادرة المستثمرين وابتداء من 1000 دولار أمريكي كحد أدنى، من الوصول غير المسبوق إلى مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المدارة باحترافية عالية.

Introducing Equiti Wealth

تعمل Equiti Wealth وضمن إطار التزامها بإتاحة الفرصة لجميع فئات المستثمرين للوصول إلى منتجات إدارة الثروات، على تضمين مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار في منصة واحدة، مما يجعل من إدارة الثروات عملية يمكن للجميع الوصول إليها.

قال السيد محمد الأحمد قطماوي، الشريك المؤسس لمجموعة Equiti"إن منجزنا اليوم، يمثل لحظة محورية بالنسبة لمجموعة إكويتي، إذ أننا نعيد التأكيد على التزامنا بتوفير فرص مالية في متناول الجميع".

وأكمل "لقد صممت محفظة Equiti Wealth بتركيز على المستثمر بفكرها وفكرتها، ولتمهد الطريق أمام كل من يرغب بالتقدم في مسيرته المالية، والاستفادة من الصناديق المدارة باحترافية عالية".

أما المدير الإداري لمنصة Equiti Wealth غورانغ ديساي، فقال:"إننا نسعى ومن خلال إزالة العوائق أمام مسيرة تنمية الثروة، إلى تمكين عملائنا بالأدوات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المالية".

وأضاف:"إن التزامنا يكمن في تقديم حلول استثمارية تمتاز بالاعتمادية العالية وسهولة الاستخدام، والتي تناسب جميع مستويات المستثمرين، من المبتدئين إلى المحترفين ذوي الخبرة".

ومع موافقة السلطات الاتحادية، سيكون لمنصة Equiti Wealth التأثير الكبير على المشهد الاستثماري، ويمتد هذا الأثر ليشمل تعزيز إمكانية الوصول ورفع سوية الثقافة المالية. حيث تهدف مجموعة Equiti من خلال ما تقدمه من خدمات مبتكرة إلى إرشاد الأفراد على تنوع خلفياتهم نحو مستقبل مالي آمن.

عن Equiti Wealth

Equiti Wealth هي منصة رائدة لإدارة الأصول، مخصصة لتوفير وصول عادل لصناديق الاستثمار المدارة باحترافية عالية. حيث تقوم منصة Equiti Wealth بصقل مفهوم الاستثمار عند الناس من خلال توفير أحدث الحلول الاستثمارية، وجعل عملية صناعة الثروة أكثر شمولاً. منصة Equiti Wealth هي جزء من مجموعة Equiti العالمية.

عن مجموعة Equiti

مجموعة Equiti هي شركة عالمية للتكنولوجيا المالية متعددة التراخيص، تقدم خدمات التكنولوجيا المالية لتقنيات التداول المتقدمة، وبرمجيات الدفع، والأصول الافتراضية، والسلع الملموسة، حيث تتواجد الشركة في كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. تتمتع المجموعة بتراخيص من ولايات قضائية قوية التنظيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هيئة السلوك المالي البريطانية UK's FCA، وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة UAE's SCA، ولجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية Cyprus' CySec وغيرها.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2597585/Equiti_Wealth_2025.jpg