مجموعة Equiti تُعيّن Albert Lotter رئيسًا للإبداع

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 مايو 2026 /PRNewswire/ -- يَسر مجموعة Equiti، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، الإعلان عن تعيين Al Lotter في منصب رئيس الإبداع، وهو دور قيادي رفيع يعزّز التزام Equiti بتقديم قصة مميزة للعلامة التجارية والتميّز الإبداعي عبر الأسواق العالمية. يعكس هذا التعيين تركيز المجموعة المستمر على تطوير طرق تواصلها مع العملاء من خلال أساليب أكثر سلاسة وواقعية.

Equiti Group appoints Albert Lotter as Head of Creative

يتمتع Al بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قيادة العمل الإبداعي على المستوى الدولي، حيث بدأ مسيرته المهنية في بيئة غُرف الأخبار والمجلات في جنوب أفريقيا، بما في ذلكDrum وSunday Sun، قبل أن ينتقل إلى مناصب قيادية في تونس وقطر والبحرين والأردن والإمارات العربية المتحدة. وقد حصل على 17 جائزة دولية، من بينها جائزة Loerie لأفضل موهبة جديدة، ويُعرف بفلسفته "التصميم عكس التيار" التي تتحدى الجمال التقليدي في قطاع الخدمات المالية، لصالح تصاميم بصرية ملموسة وأصيلة واتجاهات إبداعية تعزز التواصل مع الجمهور. في منصبه لدى مجموعة Equiti، يقود Al الرؤية الإبداعية العالمية للمجموعة، ويعمل على تشكيل الهوية البصرية وسردية العلامة التجارية عبر جميع نقاط التواصل.

صرّحت Chantelle Johnson، رئيسة التسويق في مجموعة Equiti، تعليقًا على هذا التعيين: "يسعدنا انضمام Al إلى Equiti. يعزّز هذا التعيين فريقنا بينما نوسّع حضورنا العالمي. ومن خلال دمج عمقه الإبداعي مع رؤيتنا التحليلية، نرتقي بسردية علامتنا التجارية لتكون دقيقة وإنسانية بشكلٍ عميق في آنٍ واحد. إنه يضيف بُعد الرؤية اللازم لضمان بقاء علامتنا التجارية ذات صلة ثقافيًا وقادرة على الاستمرار في كل سوق".

وقال Al Lotter، رئيس الإبداع: "الانتقال من حياة الوكالات إلى Equiti كان تجربة مُجزية للغاية، إذ أتاح لي فرصة العمل كوصي إبداعي على علامة تجارية واحدة والمساهمة في تشكيل مستقبلها ضمن قطاع التكنولوجيا المالية المثير. إن ثقافة Equiti التي تضع الإنسان أولًا وثقتها في الإبداع أمر نادر، وتركيزي ينصب على المهنية والناس، من خلال بناء فِرق عالمية تحوّل إستراتيجية العلامة الواضحة إلى أعمال تلامس الجمهور بشكل حقيقي".

يمثّل هذا التعيين خطوة مهمة في تعزيز التوجه الإبداعي لمجموعة Equiti، وتقوية قدرتها على تقديم تجارب علامة تجارية مميزة وعالية التأثير للعملاء حول العالم.

نبذة عن مجموعة Equiti

مجموعة Equiti هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا التداول المتقدمة وبرامج الدفع والأصول الافتراضية وإدارة الأصول وحلول السلع المادية. تتواجد المجموعة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهي مرخصة في الولايات القضائية المالية الرئيسية بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقبرص. تقدم المجموعة تجربة مالية هي الأفضل في فئتها للعملاء في قطاع التجزئة، والخبراء، والمؤسسات. اعرف المزيد على www.equiti.com

