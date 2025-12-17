الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومجموعة إكويتي توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار في التقنيات الزراعية من خلال الابتكار الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة إكويتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار جهودهما الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتسريع التحول الرقمي في قطاعات الاستثمار الزراعي والغذائي.

وقد وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والسيد إسكندر عاكف نجار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة في 16 ديسمبر 2025.

Equiti Group signs MoU with AAAID. The MoU was signed by His Excellency Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi, Chairman of the Board of AAAID, and Mr. Iskandar Akef Najjar, Group Chief Executive Officer of Equiti, at AAAID’s head office.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في عدد من المجالات الرئيسية، بما يشمل تبادل المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد دراسات الجدوى، والتوقعات المالية، ومتطلبات رأس المال، وخطط التشغيل، بما يدعم إنشاء بنية تحتية متقدمة للأسواق تخدم الشركات العاملة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والقطاعات ذات الصلة.

كما تتضمن الاتفاقية دراسة تطوير وإطلاق منصة رقمية تعتمد على تقنيات السجل الموزّع (DLT) وتقنيات البلوك تشين وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرات تحليل الاستثمارات وإدارة المشاريع لشركات محفظة الهيئة، وتمكين تعبئة رأس المال بكفاءة أكبر وتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين المعتمدين.

وصرَّح سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، قائلاً: "تمثّل هذه المبادرة محطة مهمة في ترسيخ التزام الهيئة بالاعتماد على الابتكار كركيزة أساسية للتنمية. فهي تعزّز جهودنا الرامية إلى تطوير منظومة أمن غذائي أكثر مرونة وشمولية، وتوسيع نطاق الاستثمارات الزراعية المستدامة من خلال حلول تكنولوجية متقدمة".

وقال السيد إسكندر نجار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي: "يسعدنا التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تُسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي. ونؤمن بأن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، ويعزز التحول الرقمي في القطاعات الحيوية على مستوى المنطقة".

ويُشكّل هذا التعاون فرصة مهمة لمجموعة إكويتي لتوظيف خبراتها في التكنولوجيا المالية بحيث تدعم من خلالها القطاعات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا ومجتمعيًا طويل المدى. وقد أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون عبر مبادرات مستقبلية تهدف إلى توسيع نطاق الاستثمارات الاستراتيجية، ودعم النمو المستدام ضمن منظومة الأمن الغذائي في المنطقة.

عن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

تأسست الهيئة عام 1976 كمؤسسة مالية عربية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة عبر الاستثمار والابتكار والشراكات الاستراتيجية في 21 دولة عضو.

عن مجموعة إكويتي

مجموعة إكويتي شركة عالمية رائدة في تقنيات التداول المتقدمة، وبرمجيات الدفع، والأصول الرقمية، وإدارة الثروات، والسلع الملموسة. تمارس المجموعة أنشطتها في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ولديها تراخيص تنظيمية في أبرز الولايات القضائية المالية، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقبرص. وتقدّم إكويتي لعملائها من الأفراد والمتمرسين والمؤسسات تجربة مالية رفيعة المستوى.

