بالشراكة مع أوبر، إكويتي تطلق أول حملة إعلانية تظهر خلال رحلات مستخدمي التطبيق في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة إكويتي، المزوِّد العالمي لخدمات التقنية المالية، عن تعاونها مع "أوبر" لتصبح أول علامة تجارية في دولة الإمارات تُطلق حملة إعلانية تظهر خلال رحلات مستخدمي تطبيق أوبر، مما يعكس نهج إكويتي في الوصول إلى الشرائح الأعلى قيمة من المستهلكين. وتعتمد الحملة على خاصية Journey Ads التي أطلقتها أوبر مؤخرًا، لتضمن حضورًا قويًا ومتواصلًا خلال اللحظات التي تشهد التفاعل الأعلى لدى مستخدمي أوبر.

وترتكز الحملة على رسالة إكويتي الجوهرية "التقدّم يبدأ من العقلية" والتي تُعبِّر عن رؤيتها القائمة على التطور المستمر. وبصفتها شركة حاصلة على لقب "سوبر براند" في الإمارات، تستهدف إكويتي الأفراد الطموحين الذين يسعون إلى تحقيق مستويات أعلى من النمو وبناء مستقبلهم المالي بثقة. كما تعكس الحملة توجّه المجموعة وحرصها على التواجد في لحظات التنقّل اليومية، من خلال الوصول إلى جمهور يقدّر الاستمرارية والنمو والثقة في قراراته المالية.

محطّة فارقة لإكويتي وأوبر

تتيح خاصية (Uber Premium Audience Signals) للعلامات التجارية استهداف شريحة أصحاب الثروات وفئات العملاء المميزين، بالاعتماد على بيانات طرف أول حقيقية، تشمل أنماط الحياة، وسلوك التنقل، ونوع المركبات المفضلة، وحضور الفعاليات، والزيارات للوجهات الفاخرة. ويتم ذلك ضمن بيئة مُسجَّلة بالكامل وبحصرية تامة لحصة الحضور الإعلاني (أو مقدار تعرض الجمهور للإعلانات)، دون الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط، ما يوفر لإكويتي نظامًا دقيقًا وموثوقًا للاستهداف. ومن خلال الجمع بين البيانات السلوكية الفعلية وتجربة الاستخدام الخالية من التشتّت، تتيح أوبر للعلامات التجارية قناةً مباشرة للتواصل مع الشريحة الثرية من مستخدمي أوبر.

وقالت شانتيل جونسون، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة إكويتي: "بصفتنا علامة تجارية حاصلة على لقب "سوبر براند" وقائمة على الابتكار، نفخر بأن نكون أول شركة تتعاون مع أوبر في دولة الإمارات. ولأن الريادة جزء من هويتنا، تعكس هذه الحملة التزامنا باستكشاف قنوات جريئة تستشرف المستقبل وتُسهم في دفع عجلة هذا القطاع وتطويره".

وأضاف ريكاردو كامون، رئيس قسم التسويق في مجموعة إكويتي: "يأتي نجاح هذه الحملة نتيجة انسجام رؤية إكويتي وأوبر حول هدف واحد يتمثّل في تسهيل الرحلات ودعم المستخدمين في تفاصيل يومهم. ومن خلال المزج بين خبرتنا المحلية مع منصة عالمية قائمة على خدمات التنقل والتواصل، تمكّنا من تقديم رسالة تعكس واقع الحياة اليومية وتلامس احتياجات الناس".

وتشكّل هذه الحملة محطةً بارزة لكل من إكويتي ومجال الإعلانات خلال الرحلات من أوبر في الإمارات. وباعتبارها الجهة المبادِرة في إطلاق هذه الحملة، ترسّخ إكويتي معيارًا جديدًا للعلامات التجارية المتخصصة بخدمات التقنية المالية في توظيف إعلام التنقّل وبيانات الطرف الأول لتحقيق أثر فعلي في حياة الناس. ومع رسالة "التقدّم يبدأ من العقلية"، تفتح إكويتي وأوبر فصلًا جديدًا من حملات التواصل عالية الجودة والمبنية على النية الحقيقية والجادّة للتفاعل

عن مجموعة إكويتي

مجموعة إكويتي شركة عالمية رائدة في تقنيات التداول المتقدمة، وبرمجيات الدفع، والأصول الرقمية، وإدارة الثروات، والسلع الملموسة. تمارس المجموعة أنشطتها في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ولديها تراخيص تنظيمية في أبرز الولايات القضائية المالية، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقبرص. وتقدّم إكويتي لعملائها من الأفراد والمتمرسين والمؤسسات تجربة مالية رفيعة المستوى

