إل جي إلكترونيكس تعيّن أحمد عابد رئيساً تنفيذياً للعمليات في شركة حلول الطاقة قسم التكييف في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

يعكس هذا التعيين التزام إل جي الاستراتيجي بتوسيع عمليات حلول التدفئة والتهوية والتكييف وتطوير حلول التكييف الذكية والموفرة للطاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا

ملخص الأخبار

• عيّنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) أحمد عابد في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة حلول الطاقة قسم التكييف في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

• يتمتع عابد بخبرة تقترب من عقد في شركة "إل جي"، تشمل منصبه الأخير كمدير مبيعات الخليج لشركة إلى جي لحلول التدفية والتهوية والتكييف، حيث قاد العمليات التجارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

• يدعم هذا التعيين استراتيجية "إل جي" الأوسع نطاقاً لتعزيز أعمالها في مجال أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنمو الشركة في قطاع الأعمال، مع التركيز على حلول التبريد الذكية والموفرة للطاقة والقائمة على التقنيات الرقمية.

• سيشرف عابد في منصبه الجديد على الاستراتيجية التشغيلية والأداء التجاري وتطوير الأعمال لقسم أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف في "إل جي" بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- عيّنت شركة إل جي إلكترونيكس أحمد عابد رئيساً تنفيذياً جديداً للعمليات في قسم حلول التكييف الهواء بشركة حلول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويسري هذا التغيير على الفور، ويهدف إلى تعزيز نمو أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف من "إل جي" في منطقة تشهد ارتفاعاً مستمراً في الطلب على حلول التبريد المتطورة والموفرة للطاقة.

LG Electronics Appoints Ahmad Abed as Chief Operating Officer for ES Company, Air Conditioning, MEA

يمتلك عابد ما يقرب من عشرين عاماً من الخبرة في مجال التدفئة والتهوية والتكييف، حيث تدرّج في العديد من المناصب القيادية العليا في مجال التجارة والمبيعات في منطقة الخليج. وبصفته مدير مبيعات الخليج لشركة "إل جي" لحلول التدفئة والتهوية والتكييف، اكتسب في الآونة الأخيرة معرفة متعمقة بمشاريع البناء والبنية التحتية في المنطقة، فضلاً عن احتياجات المشتريات للمطورين والمقاولين والاستشاريين. كما لديه فهم عميق بمتطلبات الأداء لأنظمة التبريد المناسبة لمناخ الخليج. وتغطي خبرته الأسواق الرئيسية التي تضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر.

قال أحمد عابد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إل جي لأنظمة التكييف في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مرحلة محورية في تطورها، حيث تؤثر مشاريع البنية التحتية الكبرى وجهود التوسع الحضري وتزايد توقعات كفاءة الطاقة على كيفية تعامل الشركات مع أنظمة التبريد. ويسرني التعاون مع فِرَق إل جي وشركائها في جميع أنحاء المنطقة والاستمرار بمسيرتنا القائمة على أساس متين ومساعدة العملاء على تحقيق أقصى استفادة من حلول التدفئة والتهوية والتكييف".

التدفئة والتهوية والتكييف باعتبارها ركيزة النمو الأساسية لشركة "إل جي"

يتوافق تعيين "إل جي" الجديد مع تركيزها المستمر على حلول التدفئة والتهوية والتكييف باعتبارها مجالاً أساسياً لنمو الأعمال بين الشركات. وأعلنت الشركة في أواخر عام 2025 عن تعديلات تنظيمية تهدف إلى تعزيز حلول المركبات وقطاعات التدفئة والتهوية والتكييف. وشمل ذلك تشكيل أقسام جديدة داخل شركة حلول الطاقة المخصصة لحلول التدفئة والتهوية والتكييف التطبيقية وأنشطة الاندماج والاستحواذ والمبيعات الدولية. وتُظهر هذه التحولات الهيكلية هدف "إل جي" المتمثل في توسيع نطاق أعمالها في مجال التدفئة والتهوية والتكييف والحضور العالمي لها، مع تحديد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها سوقاً رئيسياً للنمو.

رسّخ قسم أنظمة التكييف والتهوية في شركة "إل جي" بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حضوراً قوياً في تطبيقات متنوعة تشمل أنظمة تدفق المبرد المتغير (VRF) واسعة النطاق المستخدمة في مشاريع الضيافة والتجارة والمشاريع متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى المبردات التي تعمل بالهواء وأنظمة إدارة الطاقة في المباني. ومن أبرز منتجاتها نظام LG MULTI V 5 VRF، الذي يوفر تبريداً تكيفياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي للمباني الكبيرة ومنصة BECON التي تعزز قدرة فرق الصيانة على مراقبة استهلاك الطاقة والتحكم به.

من جانبه قال مايكل بارك، نائب رئيس شركة إل جي لحلول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "يعكس تعيين عابد استثمارنا في عملياتنا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وثقتنا بالإمكانات طويلة الأمد للمنطقة. وتؤهله معرفته العميقة بمجموعة منتجات إل جي إلى جانب سجله الحافل في بناء العلاقات التجارية في جميع أنحاء الخليج لقيادة أعمالنا في مجال التكييف والتهوية خلال المرحلة التالية من النمو".

مستقبل التكييف في السوق الإقليمي

توفر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فرصاً كبيرة لحلول التدفئة والتهوية والتكييف المتطورة. وتعمل مشاريع البنية التحتية والتوسع في قطاع الضيافة وزيادة التركيز التنظيمي والشركات على كفاءة الطاقة وأداء المباني على زيادة الطلب على أنظمة التبريد الأكثر ذكاءً في جميع أنحاء منطقة الخليج وأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا على نطاق أوسع.

يهدف قسم التكييف في شركة "إل جي" لحلول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحت قيادة أحمد عابد إلى توسيع حضور "إل جي" في الأسواق الإقليمية التي تفتقر إلى الخدمات وتعزيز التعاون التقني والتجاري مع المقاولين والاستشاريين ومزودي خدمات تركيب الأنظمة، ومواصلة الترويج لحلول التدفئة والتهوية والتكييف الذكية من "إل جي" للعملاء الذين يرغبون بتعزيز كفاءة الطاقة في المباني الخاصة بهم.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة حلول التدفئة والتهوية والتكييف الكاملة من "إل جي"، يرجى زيارةhttps://www.lg.com/ae/business/hvac.

نبذة عن شركة إل جي ES

تقدم شركة إل جي (ES) حلول التكييف المتطورة والمصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات والمناخات، وتلك التي توفر أداءً استثنائياً للتدفئة والتهوية والتكييف للمباني في جميع أنحاء العالم. وبالاستفادة من خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالقطاع، نعمل على تلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن حلول التدفئة والتهوية والتكييف الرقمية والصديقة للبيئة. وباعتبارنا الشريك المثالي لكم، نحن على أتم اسعداد لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتكم اليومية وتوفير الدعم المستمر لعملكم. وبالإضافة إلى حلول التدفئة والتهوية والتكييف، فإن شركة إل جي للحلول البيئية مسؤولة أيضاً عن أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة "إل جي" بهدف دفع نمو أعمال الشركات الصديقة للبيئة في قطاع التكنولوجيا، وهو مجال نمو مستقبلي رئيسي لشركة "إل جي". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.lg.com/ae/business/hvac وwww.LG.com/b2b.