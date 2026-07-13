إل جي إلكترونيكس تقدم حلول التكييف القائمة على البيانات لتمكين الصيانة الاستباقية واستمرارية التبريد هذا الصيف

نظام LG BECON السحابي والصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على الانتقال من الإصلاحات التفاعلية إلى أداء التبريد المستمر والمحسن

ملخص الأخبار

إل جي تُسلط الضوء على عملياتها لأنظمة التكييف القائمة على البيانات والمدعومة بنظام LG BECON السحابي وتقنيات التشخيص بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشركات على الانتقال من الصيانة التفاعلية "لإصلاح الأعطال" إلى إدارة التبريد الاستباقية والتنبؤية.

يُشكل فصل الصيف ضغطاً هائلاً على أنظمة التبريد التجارية. وتضع الإدارة الاستباقية حداً لتوقف التشغيل المكلف وتُقلل من نفقات الإصلاح الطارئ وتُحسّن استهلاك الطاقة خلال فترات الذروة.

يتميز نظام LG BECON السحابي (نظام التحكم في طاقة المباني) بنظام إدارة شامل وخدمة صيانة شاملة تراقب باستمرار حالة المعدات ومستويات غاز التبريد وأي أعطال تشغيلية في الوقت الفعلي.

يمكن للشركات تحسين كفاءة الطاقة وإطالة عمر أنظمة التكييف وضمان الراحة المستمرة للمستخدمين خلال أشهر الصيف الحارة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- وصلت حرارة الصيف في الشرق الأوسط إلى مستويات قياسية، وتُقدم إل جي إلكترونيكس (إل جي) للتصدي لحر الصيف أحدث حلول التكييف القائمة على البيانات والمصممة لمساعدة الشركات التجارية على إدارة أداء التبريد بشكل استباقي خلال أشهر الصيف الحارة.

تُمكّن الشركة المتخصصة في أنظمة التكييف المنشآت من التحول من الصيانة التقليدية التفاعلية إلى عمليات استباقية تُحسّن كفاءة الطاقة وموثوقية النظام والراحة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والمراقبة السحابية.

LG Electronics Delivers Data-Driven HVAC Solutions to Enable Proactive Commercial Cooling This Summer

معالجة نقاط ضعف التبريد في الصيف

يُؤدي فصل الصيف إلى أحمال حرارية شديدة تختبر حدود أنظمة التكييف التجارية، وغالباً ما تُؤدي الصيانة التفاعلية التقليدية التي تعتمد على انتظار تعطل النظام قبل إصلاحه إلى تكاليف إصلاح طارئة وتعطيل العمليات التجارية وبيئات داخلية غير مريحة.

يركز نهج "إل جي" القائم على البيانات على الكشف المبكر لمعالجة هذه التحديات، حيث تقوم حلول التكييف من خلال التحليل المستمر لبيانات الأداء بتحديد الأعطال المحتملة في النظام وتراجع الأداء التشغيلي قبل أن تؤدي إلى توقفات غير متوقعة.



التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي ونظام LG BECON السحابي

يُعدّ نظام LG BECON السحابي (للتحكم في طاقة المباني) جوهر استراتيجية الصيانة الاستباقية لدى "إل جي"، وهو منصة رقمية تربط أنظمة التكييف التجارية مباشرةً ببنية المراقبة الخاصة بـ"إل جي"، مما يوفر جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي.

تشمل المزايا الرئيسية للنظام ما يلي:

مراقبة مستمرة للنظام : يتتبع نظام LG BECON السحابي معايير التشغيل الأساسية، التي تشمل الضغط ودرجة الحرارة والتيار، لتحديد مستوى الأداء الأساسي واكتشاف أي خلل بشكل مسبق.

تشخيص غاز التبريد : تراقب المنصة مستويات غاز التبريد تلقائياً. ويُسهم اكتشاف التسريبات البطيئة ومعالجتها مبكراً في منع إجهاد الضاغط وتجنب الأعطال المفاجئة للنظام خلال ذروة حرارة الصيف.

خاصية إدارة الطاقة المتكاملة ( TMS ) في نظام LG BECON السحابي : تتيح هذه الخاصية المتكاملة لمديري المرافق مراقبة وإدارة استهلاك الطاقة وحالة النظام في مناطق متعددة أو لدى مستأجرين مختلفين من خلال واجهة واحدة، مما يُحسّن كفاءة المبنى بشكل عام.

من الإصلاحات التفاعلية إلى الإدارة التنبؤية

يحلل نظام "إل جي" باستخدام التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، اتجاهات الأداء التاريخية للتنبؤ بموعد احتياج المكونات للصيانة، بدلاً من جدولة الصيانة بناءً على تواريخ تقويمية عشوائية أو انتظار تعطل أحد المكونات، مما يمنح الشركات القدرة على جدولة زيارات الخدمة الموجهة.

والأهم من ذلك، أن هذا النموذج التنبؤي يقلل من عمليات فحص الصيانة غير الضرورية ويخفض تكاليف العمالة ويضمن صيانة أو استبدال الأجزاء فقط عندما تشير بيانات التشغيل الفعلية إلى وجود حاجة لذلك.



فوائد كفاءة الطاقة والاستدامة

قد تستهلك أنظمة التكييف التي تعمل خلال وجود أعطال غير مكتشفة أو مكونات مسدودة طاقةً أكبر بكثير للحفاظ على درجات الحرارة الداخلية المطلوبة، إلا أنّ المراقبة الآنية من "إل جي" تساعد في ضمان تشغيل الأنظمة بمستويات الكفاءة المصممة لها، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويحدّ من انبعاثات الكربون خلال فترات ذروة الطلب في فصل الصيف.



قال يونغ جون (مايكل) بارك، نائب رئيس قسم أنظمة الطاقة لدى "إل جي" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "غالباً ما تجعل صيانة أنظمة التكييف التقليدية الشركات عرضة لأيام الصيف الأكثر حرارة. ونساعد شركاءنا على الانتقال إلى نموذج تنبؤي يضمن استمرارية العمليات ويقلل من تكاليف الطاقة ويضمن بيئة داخلية مريحة طوال فصل الصيف، من خلال نظام LG BECON السحابي وأدوات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

لمعرفة المزيد عن حلول التكييف الشاملة من "إل جي"، تفضلوا بزيارة: https://www.lg.com/ae/business/hvac.

نبذة عن شركة إل جي ES

تقدم شركة إل جي (ES) حلول التكييف المتطورة والمصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات والمناخات، وتلك التي توفر أداءً استثنائياً للتدفئة والتهوية والتكييف للمباني في جميع أنحاء العالم. وبالاستفادة من خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالقطاع، نعمل على تلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن حلول التدفئة والتهوية والتكييف الرقمية والصديقة للبيئة. وباعتبارنا الشريك المثالي لكم، نحن على أتم اسعداد لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتكم اليومية وتوفير الدعم المستمر لعملكم. وبالإضافة إلى حلول التدفئة والتهوية والتكييف، فإن شركة إل جي للحلول البيئية مسؤولة أيضاً عن أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة "إل جي" بهدف دفع نمو أعمال الشركات الصديقة للبيئة في قطاع التكنولوجيا، وهو مجال نمو مستقبلي رئيسي لشركة "إل جي". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.lg.com/ae/business/hvac وwww.LG.com/b2b.