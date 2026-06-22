إل جي إلكترونيكس تُطلق شاشة LG MAGNIT Micro LED الجديدة لبيئات غرف التحكم

الطراز الجديد يوفر وضوحاً بصرياً استثنائياً ويدعم التثبيت لمسافات طويلة ويبسط عمليات صيانة الشبكة والأمن وإدارة حركة المرور وتطبيقات القيادة والتحكم

ملخص الأخبار

تُقدّم إل جي إلكترونيكس شاشة العرض LG MAGNIT Micro LED لعام 2026 طراز LMPB المصممة خصيصاً لبيئات غرف التحكم الاحترافية.

تتميز شاشة LMPB بنسبة تباين فائقة تبلغ 40,000:1، مما يوفر درجات لون أسود عميقة وألواناً زاهية ودقيقة للغاية، وهي عناصر أساسية للمراقبة الدقيقة التي تدعم مراكز عمليات الشبكة وغرف التحكم الأمنية ومرافق إدارة حركة المرور وغرف القيادة ذات المهام الحرجة.

كما أنها حاصلة على شهادات اعتماد صارمة من القطاع، تشمل تصنيف EMC من الفئة B لانخفاض الإشعاع الكهرومغناطيسي وتصنيف BS 476 الجزء 7 الفئة 1 للسلامة من الحرائق وتصنيف IEC 62368-1 للسلامة الكهربائية وشهادات معتمدة لراحة العين.

تعمل تقنية Line-to-Dot (LTD) الجديدة على تقليل التأثير البصري لعيوب البكسل، مما يدعم استمرارية العرض في بيئات التشغيل التي تعمل لفترات طويلة باستمرار ودون انقطاع.

يتيح وضع وحدة التحكم على بُعد يصل إلى 10 كيلومترات إدارة مركزية لبنية العرض التحتية من مركز عمليات منفصل.

صُمم نظام المحاذاة الأمامي الحاصل على براءة اختراع وبنية الكابلات المبسطة لتقليل وقت التركيب في عمليات النشر واسعة النطاق.

دبي، الإمارات العربية المتحدة

22 يونيو / حزيران 2026

/PRNewswire/ -- أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) شاشة LG MAGNIT Commercial Micro LED لعام 2026 (طراز LMPB)، وهي حل عرض احترافي لبيئات غرف التحكم. وتم تصميم الطراز الجديد لمراكز عمليات الشبكة وغرف التحكم الأمني ومرافق إدارة حركة المرور وغرف قيادة المهام الحرجة. وتجمع الشاشة بين أداء Micro LED عالي الوضوح مع مزايا تلبي متطلبات التشغيل والتركيب للإعدادات الاحترافية على مدار الساعة.

LG Electronics Introduces New LG MAGNIT Micro LED Display for Control Room Environments

تتطلب غرف التحكم بنية تحتية للعرض قادرة على إدارة تدفقات المعلومات المتنوعة بدقة صورة ثابتة. وتلبي شاشة LG MAGNIT هذه الحاجة من خلال توفير تباين عميق وزوايا رؤية لونية واسعة ووضوح حركة عالٍ، وهي عناصر أساسية حيث تؤثر دقة الصورة على استجابة المشغل. وبفضل نسبة التباين المذهلة التي تبلغ 40,000:1، تُنتج الشاشة درجات لون أسود عميقة وغنية وتعبيراً لونياً نابضاً بالحياة، مما يضمن عرض البيانات والنصوص ومقاطع الفيديو المهمة بوضوح فائق. علاوةً على ذلك، يضمن دعم تقنية HDR (HDR10 وHDR10 Pro) صوراً مفعمة بالحياة وغنية بالتفاصيل لمختلف أنواع المحتوى.



لتمنح الأولوية لصحة المشغل والسلامة التشغيلية، حصلت شاشة LG MAGNIT أيضاً على شهادات دولية رئيسية، شملت شهادة EMC من الفئة B، التي تقلل من الإشعاع الكهرومغناطيسي لمنع التداخل مع المعدات القريبة وحماية المشغلين في مكان قريب، وشهادة السلامة من الحرائق BS 476 الجزء 7 الفئة 1، والتي تفي بمعايير السلامة الكهربائية الصارمة IEC 62368-1، بالإضافة إلى كونها معتمدة لراحة العين لتقليل إجهاد عين المشغل أثناء فترات العمل الطويلة التي تتطلب تركيزاً عالياً.

قال رامي كيم، مدير قسم شاشات العرض التجارية B2B في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "صُممت شاشة LG MAGNIT التجارية الجديدة بتقنية Micro LED للبيئات التي يكون لأداء الشاشة فيها تأثير مباشر على العمليات التشغيلية. ويجعلها مزيج جودة صورة Micro LED وإمكانية التركيب عن بُعد وسهولة الصيانة، خياراً مثالياً لتطبيقات غرف التحكم حيث لا مجال للتنازل عن الموثوقية والدقة".

الموثوقية ومرونة التركيب

تتميز شاشة LG MAGNIT Micro LED بتقنية الخط إلى نقطة (LTD). ففي شاشات LED التقليدية، قد يؤثر عيب بكسل واحد على خط العرض بأكمله. أما تقنية LTD، فتحوّل هذه العيوب المحتملة على مستوى الخط إلى عيوب معزولة على مستوى النقطة، مما يقلل من التشويش البصري ويضمن استمرارية الأداء في بيئات العمل التي تتطلب وقت تشغيل عالٍ.

إضافةً إلى ذلك، يتيح نظام LG MAGNIT وضع وحدة التحكم على بُعد يصل إلى 10 كيلومترات من الشاشة عبر كابلات الألياف الضوئية. ويُمكّن هذا الإدارة المركزية من منطقة عمليات بعيدة، مما يجعلها مثالية للمنشآت متعددة المواقع والشركات التي تُوحّد إدارة الشاشات.

تركيب وصيانة أكثر بساطةً

تُبسط شاشة LG MAGNIT Micro LED عملية التركيب والصيانة. ويتيح نظام المحاذاة الأمامي الحاصل على براءة اختراع ضبطاً دقيقاً على مستوى الخزانة من الأمام، مما يقلل وقت التركيب في عمليات النشر واسعة النطاق. وبالمثل، تُغني بنية نقل الإشارة عن الحاجة إلى الكابلات بين الخزائن، حيث لا تتطلب سوى توصيلات بوحدة تحكم النظام ومصدر الطاقة. كما يتيح الوصول الأمامي إجراء الصيانة الدورية دون الحاجة إلى الوصول إلى هيكل الشاشة من الخلف.

تتوفر شاشة LG MAGNIT Micro LED بتكوينات تباعد البكسل 0.78 و0.93 و1.25 مم وتتميز ببنية معيارية قابلة للتطوير لأحجام الشاشة المخصصة.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة حلول شاشات LED الكاملة من "إل جي"، يرجى زيارة https://www.lg-informationdisplay.com/products-solutions/led-signage/.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2998140/LG_LMPB_Series.jpg