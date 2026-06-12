إل جي إلكترونيكس تُطلق مكيفات DUALCOOL™ AI لتجربة تبريد متطورة وراحة منزلية معززة بالتقنيات الذكية والهواء النقي في دول الخليج

المكيفات الجديدة تمهد الطريق لعصر غير مسبوق من الراحة المخصصة بفضل تقنية Dual Vane الفريدة لتدفق الهواء المخصص وإدارة الطاقة الذكية

ملخص الأخبار

أعلنت "إل جي" عن إطلاق مكيفها الجديد DUALCOOL™ AI في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ومنطقة القوقاز، لتقدم مستوى جديداً من التبريد المنزلي الذكي.

يتميز مكيف DUALCOOL™ AI بتقنية " REAL DUAL " المبتكرة لتوفير تدفقين مختلفين للهواء وتدفق هواء قوي يصل إلى بُعد 22 متر اً والتحكم الذكي بالطاقة عبر AI kW Manager في تطبيق ThinQ .

استمتع بأقصى درجات الراحة المخصصة مع الطراز الجديد، الذي يمزج بين تدفق الهواء اللطيف " Soft Air " والتشغيل منخفض الضوضاء لضمان بقاء منزلك مريحاً وهادئاً للغاية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) مكيف DUALCOOL™ AI المتطور، في خطوة تعكس تسارع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلول التبريد المنزلية الحديثة. وتأتي هذه الخطوة لترسي معياراً جديداً للراحة والكفاءة، من خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي ونظام تدفق الهواء المزدوج المبتكر، بما يتيح تجربة تبريد أكثر ذكاءً وتخصيصاً. ويتوفر المكيف حالياً في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وأذربيجان، وجورجيا، وأرمينيا، ليوفر مستويات غير مسبوقة من الراحة وإدارة الطاقة بكفاءة أعلى.

قوة تدفق هواء مزدوجة: تقنية REAL DUAL

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تكمن إحدى أبرز ابتكارات مكيف DUALCOOL™ AI في نظام REAL DUAL الفريد، الذي يتيح تدفقين منفصلين للهواء يمكن التحكم بهما بذكاء وفقاً لاحتياجات المستخدم وظروف المكان. ويوفر هذا النظام تدفقاً مباشراً قوياً يصل مداه إلى 22 متراً، ما يضمن تبريداً سريعاً وفعالاً في المساحات الكبيرة.

وفي المقابل، وعند الرغبة في مستوى أعلى من الراحة، يقدّم تدفق الهواء غير المباشر نسيماً لطيفاً ومتوازناً يقلل من الإحساس بالتيارات الهوائية الباردة، ليخلق بيئة أكثر اعتدالاً وراحة. وبفضل هذه الميزة المزدوجة، يتيح النظام للمستخدمين تخصيص تجربة التبريد بشكل دقيق ومرن، بما يتجاوز قدرات مكيفات الهواء التقليدية.

تحكم ذكي في الراحة والطاقة

يوفّر مكيف DUALCOOL™ AI تجربة تحكم متقدمة تضع إدارة الراحة والطاقة بين يدي المستخدم، حيث يمكن لأصحاب المنازل مراقبة استهلاك الطاقة والتحكم به بشكل استباقي عبر ميزة kW Manager المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمتاحة من خلال تطبيق LG ThinQ™‎ سهل الاستخدام. ويسهم ذلك في تقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على مستوى الراحة داخل المنزل. كما يتميز النظام بأداء هادئ للغاية، ما يضمن تشغيل المكيف بمستوى ضوضاء منخفض حتى في أقوى أوضاعه، للحفاظ على بيئة منزلية هادئة ومريحة.

وتعزز طرازات مختارة من مكيفات LG DUALCOOL مستوى العناية بالهواء عبر تقنية UVnano، التي تستخدم مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المروحة الداخلية والقضاء على 99.99% من البكتيريا الملتصقة، بما يضمن توزيع هواء أنظف وأكثر صحة داخل الغرفة.

وتعكس هذه الابتكارات رؤية "إل جي" لمستقبل المنازل الذكية، حيث تعمل التقنيات المتقدمة بتناغم لتعزيز رفاهية المستخدمين، دون الحاجة إلى المفاضلة بين الراحة الشخصية وكفاءة الطاقة وجودة الهواء، إذ يجمع DUALCOOL™ AI هذه العناصر في تجربة واحدة متكاملة.

استمتع بعصر جديد من التحكم بأجواء منزلك عبر زيارة الرابط: https://www.lg.com/ae/tropical-split-air-conditioners. يُرجى العلم بأن مزايا المنتج والمواصفات الفنية قد تختلف باختلاف بلد الشراء.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة

تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.lg.com/global/business/hvac و www.LG.com/b2b .