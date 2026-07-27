قنوات LG Channels تتجاوز 60 قناة في الإمارات العربية المتحدة بعد أقل من عام على إطلاقها

خدمة LG Channles للبث التلفزيوني المجانية والمدعومة بالإعلانات من "إل جي" تواصل توسعها عالمياً مُحققةً نمواً قوياً وزيادة ملحوظة في تفاعل المشاهدين في دولة الإمارات

• تواصل قنوات LG Channels تعزيز عروضها في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 60 قناة مباشرة وأكثر من 100 خيار من محتوى الفيديو حسب الطلب، موفرةً بذلك محتوى ترفيهي مجاني يشمل طيفاً واسعاً من الأنواع.

• تجاوزت قنوات LG Channels 5000 قناة عالمياً، وهي متاحة الآن في 37 دولة، وذلك بعد توسعها الأخير في بولندا ونموها المتواصل في الأسواق الرئيسية.

• يستمر تفاعل المشاهدين عالمياً في الارتفاع، حيث زاد عدد المستخدمين النشطين شهرياً بأكثر من 30% على أساس سنوي وارتفع إجمالي وقت المشاهدة بأكثر من 45%، مما يعكس تزايد طلب العملاء على خدمات البث التلفزيوني المجانية المدعومة بالإعلانات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تواصل إل جي إلكترونيكس تعزيز مكانتها كلاعب عالمي رائد في مجال الإعلام والترفيه، مع تحسين تجربة البث المباشر للمشاهدين في الإمارات العربية المتحدة من خلال خدمة LG Channles للبث التلفزيوني المجانية والمدعومة بالإعلانات (FAST) الخاصة بها.

تتوفر خدمة LG Channels الآن على تلفزيونات "إل جي" الذكية التي تعمل بنظام webOS، وتتيح للمشاهدين في الإمارات الوصول إلى أكثر من 60 قناة مباشرة وأكثر من 100 خيار من محتوى الفيديو حسب الطلب، مما يوفر باقة متنوعة من قنوات الأخبار والأفلام والرياضة واللايف ستايل والترفيه بدون أي تكلفة إضافية.

LG Channels Surpasses 60 Channels in the UAE Less Than a Year After Launch

تجاوز عدد قنوات LG Channels عالمياً 5000 قناة، وهي متاحة الآن في 37 دولة، مما يعزز التزام "إل جي" بتقديم محتوى بث مباشر مجاني ومُخصّص لكل منطقة على نطاق واسع. ويُساهم إطلاق LG Channels مؤخراً في بولندا في توسيع نطاق تواجد المنصة في جميع أنحاء أوروبا، مما يُبرز الطلب المتزايد على تجارب الترفيه المُلائمة للمنطقة.

التوسع العالمي السريع للمحتوى المُخصّص

منذ إطلاقها عام 2015، ركّزت LG Channels على تقديم محتوى مُصمّم خصيصاً ليُلائم أذواق كل سوق على حدة. ومن خلال الجمع بين عروض الترفيه العالمية والبرامج ذات الصلة بالمنطقة، تُواصل المنصة تزويد المشاهدين بتجربة مشاهدة مخصصة ومميزة.

وتُقدّم قنوات LG Channels في الإمارات العربية المتحدة باقة مُنتقاة من قنوات البث التلفزيوني المباشر والمحتوى حسب الطلب من مُختلف الأنواع، مما يُتيح للمستخدمين اكتشاف الترفيه الذي يُناسب اهتماماتهم بسهولة من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعمل بنظام webOS.

التوسع في أوروبا مع إطلاق خدمة البث في بولندا

تواصل قنوات LG Channels تعزيز حضورها في أوروبا، حيث تتوفر الخدمة الآن في 17 دولة، بما في ذلك توسعها الأخير في بولندا.

وكجزء من استراتيجيتها للنمو الإقليمي، تجمع قنوات LG Channels بين المحتوى العالمي المرموق من الشركاء الأوروبيين الرائدين والبرامج المحلية المصممة خصيصاً لتلبية مختلف أذواق الجمهور. وتقدم المنصة في بولندا باقة واسعة من المحتوى الترفيهي، تشمل الأخبار العالمية والرياضة والموسيقى ومحتوى نمط الحياة، بالإضافة إلى إطلاق قنوات مخصصة للمحتوى الكوري مثل @K-MUSIC وNEW KFOOD من خلال شراكتها مع NEW ID.

تخطط قنوات LG Channels لمواصلة توسيع عروضها من المحتوى المحلي ودعمها للغات المتعددة لتوفير تجربة مشاهدة أكثر تخصيصاً للجمهور.

تسارع وتيرة التفاعل

تواصل قنوات LG Channels تعزيز تفاعل المشاهدين مع تزايد الطلب العالمي على خدمات البث التلفزيوني المجانية المدعومة بالإعلانات (FAST).

سجلت المنصة زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في عدد المستخدمين النشطين شهرياً على مستوى العالم، بينماارتفع إجمالي وقت المشاهدة بأكثر من 45% خلال الفترة نفسها. وتُبرز هذه النتائج الدور المتنامي لخدمات البث التلفزيوني المجانية المدعومة بالإعلانات ضمن منظومة التلفزيون المتصل بالإنترنت، وتفضيل العملاء المتزايد للتجارب الترفيهية المرنة والمُخصصة.

ابتكارات المنصة الحائزة على الجوائز

تواصل "إل جي" إلى جانب توسيع نطاق المحتوى، تعزيز تجربة المستخدم من خلال التحسين المستمر للبرمجيات، ما يُحسّن أداء التطبيق وسهولة استخدامه بشكل عام.

كما تُطوّر "إل جي" خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتقديم خدمات مخصصة ومتطورة باستمرار. وتُمكّن "إل جي" العملاء من اكتشاف المحتوى المطلوب بسرعة وسهولة أكبر من خلال تعزيز توصيات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعكس تفضيلات المستخدمين وتحسين واجهة المستخدم لتكون أكثر سهولة وبديهية.

حازت قنوات LG Channels، تقديراً لتميزها التقني وتصميمها الذي يركز على المستخدم، على جائزة التقنية الجديدة في حفل توزيع جوائز OTT العالمية لعام 2026 الذي أقيم في بوسان. وتُمنح هذه الجائزة للمنصات التي تُقدّم خدمات مبتكرة مدعومة بتقنيات المعلومات والاتصالات المتقدمة.

تعزيز منظومة webOS العالمية في ظل تسارع انتشار خدمة FAST

تُواصل "إل جي" تطوير نظام webOS ليصبح مركزاً عالمياً للمحتوى والخدمات، وذلك من خلال توسيع نطاق قنوات LG Channels وتعزيز شراكاتها مع مزودي المحتوى العالميين والمحليين، وذلك لتواكب تزايد إقبال المشاهدين حول العالم على خدمات البث التلفزيوني المجانية المدعومة بالإعلانات (FAST) للاستمتاع بتجارب مشاهدة مريحة ومنتقاة بعناية.

ويعكس التوسع المستمر لقنوات LG Channels التزام "إل جي" بتقديم تجارب ترفيهية متنوعة ومتاحة وذات صلة بالثقافة المحلية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

قال كريس جو، رئيس مركز أعمال منصة webOS في شركة "إل جي" لحلول المحتوى والترفيه: "سنواصل تعزيز القدرة التنافسية للمحتوى وتوسيع منظومتنا العالمية لكي يتمكن المشاهدون في مختلف المناطق من الاستمتاع بمحتواهم المفضل وذو الصلة بالثقافة المحلية على قنوات LG Channels في المزيد من البلدان حول العالم".

نبذة عن منصة LG webOS:

تُشغّل منصة webOS تلفزيونات "إل جي" منذ أكثر من عقد، وحازت على إشادة واسعة بفضل واجهتها سهلة الاستخدام التي تتيح التصفح السلس وتجربة مشاهدة قابلة للتخصيص بسهولة. وتواصل منصة webOS مع منظومة متنامية من الشركاء العالميين، دعم مسيرة نمو "إل جي" المستقبلية عبر مجموعة واسعة من الأجهزة وتجارب الاستخدام خارج المنزل.

كما توفر خدمة LG Channels، وهي خدمة البث المجاني الحصرية من "إل جي"، مجموعة واسعة من البرامج المباشرة وأخرى عند الطلب بجودة عالية، وتشمل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأخبار والرياضة والكوميديا والأنيمي وغيرها الكثير. ومع تزايد عدد القنوات باستمرار، يستطيع مالكي تلفزيونات "إل جي" والشاشات الذكية وأجهزة العرض العثور على برامجهم المفضلة بسهولة عبر تشغيل تطبيق LG Channels. كما تتوفر خدمة LG Channels أيضاً على شاشات "إل جي" الخاصة بالسيارات والفنادق.

للاطلاع على المزيد من مستجدات منصة التلفزيونات الذكية، يُرجى زيارة: www.lg.com.

نبذة عن قنوات إل جي

قنوات LG Channels هي خدمة البث التلفزيوني المجانية المدعومة بالإعلانات (FAST) العالمية الحصرية من "إل جي"، والتي تقدم محتوى مميزاً ومجانياً يناسب جميع الأذواق.

توفر الخدمة باقة واسعة من القنوات المباشرة والمحتوى حسب الطلب في مختلف المجالات، وتشمل الترفيه والأفلام والمسلسلات والأخبار والرياضة وغيرها.

تدير قنوات LG Channels أكثر من 4500 قناة في 36 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مما يضمن تجربة مشاهدة مميزة ومحسّنة للمستخدمين حول العالم.

يمكن الوصول إلى الخدمة بسهولة عبر الأجهزة التي تعمل بنظام webOS، ومنها تلفزيونات "إل جي" الذكية والشاشات الذكية وأجهزة العرض وأنظمة المعلومات والترفيه في السيارات وتلفزيونات الفنادق.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة LG Channels.