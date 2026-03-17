إل جي تحتفي برحلة الأمومة عبر الأجيال مع حملة "ما في زي الأم"

حملة إل جي الجديدة تحتفي بالقوة والحب والصمود وما يربط الأمهات عبر الأجيال.

تستكشف الحملة كيف تُحوّل الأمومة العلاقات وتُسقط الضوء على التفاهم المتبادل والتضحيات المشتركة بين الأجيال.

LG Electronics Honors Motherhood Across Generations with ‘A Mother Like No Other’ Campaign

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 مارس 2026: يحتفل عيد الأم بالحب الدائم والرابطة التي تتجاوز الأجيال. وتفخر إل جي إلكترونيكس بهذه المناسبة بتكريم هذه الرحلة المميزة من خلال حملتها المؤثرة "ما في زي الأم"، التي تُسلّط الضوء على الدور المتطور للأمهات العصريات والروابط الوثيقة بين الأجيال. وانطلاقاً من التعاطف والابتكار والدفء، تواصل "إل جي" التزامها بدعم الأمهات على مدار العام بتقنيات مصممة لتجعل حياتهن اليومية أكثر سهولة وتوازناً وانسجاماً.

تسلط "إل جي" الضوء من خلال حملتها المؤثرة على الفهم الفريد الذي تتشاركه الأمهات، والذي يتجاوز حدود الأجيال. وتضم الحملة فيديو لطيف يُجسّد لحظة تحوّل الإبنة إلى أم ورؤيتها لأمها من منظور جديد. وتحتفي هذه القصة المؤثرة باستمرارية الأمومة وتطوّرها، داعيةً المشاهدين إلى التأمل بالتجارب المشتركة والتضحيات والحب غير المشروط الذي يرسم قصة كل عائلة.

تتّسم الأمومة على مرّ الأجيال بالمرونة والنمو والقدرة على التكيّف. وأصبحت تُوازن الأمهات العصريات اليوم بين أدوارٍ عديدة، بدءاً من العمل إلى رعاية الآخرين وأن يكنّ قدوةً حسنة، بينما يسعَين في الوقت نفسه للحفاظ على هويتهن الخاصة. وتُدرك "إل جي" ذلك وتقدم ابتكارات ذكية تُلبي الاحتياجات اليومية للأمهات، لتكون شريكاً موثوقاً في تخفيف الجهد المبذول في المنزل ومنح الأمهات مزيداً من الوقت للتركيز على الأسرة والرفاهية وطموحاتهن الشخصية.

تناقش إحدى الرسائل الأساسية للحملة المخاوف والشكوك التي تُساور جميع الأمهات. فكثيراً ما تتساءل الأمهات الشابات: "هل أقوم بهذا الدور على أكمل وجه؟ هل أنا كافية؟" هذه المشاعر التي عبّرت عنها أمهاتهن من قبل، تُعزّز تضامناً عميقاً بين الأجيال. وتُرسل حملة "إل جي" تذكيراً مهماً إلى الأمهات في كل مكان: "أنتِ أقوى وأكثر قدرة مما تتصورين".

ويُبرز الفيديو أيضاً كيف أن الأمومة بالنسبة للشابات ليست مجرد تحولهن إلى شخص يقدم الرعاية لطفله، بل هي أيضاً لحظة لفهم أمهاتهن بطريقة جديدة، ليس فقط كأمهات بل كنساء لهن أحلامهن وطموحاتهن ومخاوفهن وآمالهن الخاصة. ويُعمّق هذا الإدراك الرابطة بين الأجيال، حيث تُدرك الشابات أن كفاح أمهاتهن وتضحياتهن كان مدفوعاً بحبٍّ كبير ونكران للذات.

تشجع حملة "ما في زي الأم" في جوهرها الأمهات على اغتنام لحظات التأمل هذه والنظر بتعاطف لمعاناتهن وإلى النساء الرائعات اللواتي ربّينهن. وهي احتفاءٌ بكيفية عبور الحب للزمن وتشكيله للعائلات من خلال التجارب المشتركة والتفاهم الضمني العميق.

تستكشف "إل جي" من خلال حملة "ما في زي الأم" كيف أنّ الأمومة هي رحلة اكتشاف بحد ذاتها، تتيح لكل جيل فهم وتقدير تضحيات وقوة الجيل الذي سبقه. وهي تذكير بأن جوهر الأمومة رغم تطور التقنيات، يبقى خالداً وعميقاً ومتجذراً في الحب والتواصل.

احتفلوا بالأمومة هذا العام مع حلول "إل جي" المبتكرة، وشاركوا في الحوار عبر مشاهدة فيديو الحملة هنا. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة https://www.lg.com/ae.

