إل جي ترتقي بتجربة مشاهدة المباريات الكبرى مع باقة الأجهزة الترفيهية المثالية

سيحصل العملاء الذين يشترون جهاز عرض LG CineBeam لفترة محدودة على مكبر صوت xboom مجاني للاستمتاع بأجواء غنية لا مثيل لها في ليلة المباراة

ملخص الأخبار

ستطلق "إل جي" عرضاً ترويجياً جديداً في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من هذا الأسبوع، حيث تُقدم مكبر صوت LG xboom Grab مجاناً عند شراء جهاز عرض LG CineBeam المحدد في العرض.

صُممت هذه الباقة لتوفير تجربة مشاهدة مثالية لكأس العالم، إذ تجمع بين جودة صورة تصل إلى 4K وصوت محيطي غامر بزاوية 360 درجة.

يُتيح هذا العرض المحدود جهازين محمولين مثاليين لمشاهدة المباريات في أي مكان وللرحلات الصيفية القادمة مثل التخييم والسفر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- يزداد الحماس لكرة القدم في الإمارات، وتسعى إل جي إلكترونيكس (إل جي) لمنح المشجعين تجربة مشاهدة مباريات لا تُنسى من خلال عرض ترويجي جديد لفترة محدودة. سيحصل العملاء الذين يشترون جهاز عرض LG CineBeam المحدد في العرض على مكبر صوت LG xboom المحمول مجاناً ابتداءً من الأسبوع الجاري. ويجمع هذا الجهاز بين شاشة عرض ضخمة عالية الجودة وصوت غني يملأ أرجاء الغرفة، وهو مُصمم لنقل أجواء الملعب الحماسية مباشرةً إلى المنازل والحدائق والتجمعات في جميع أنحاء المنطقة.

تجربة مشاهدة لا مثيل لها في أي مكان

LG Elevates the Big Game Experience with New World Cup Projector and Speaker Offer

يُقدّم هذا العرض جهازَي عرض من أحدث وأكثر أجهزة العرض أناقةً من إل جي، وهما LG CineBeam Q وLG CineBeam S، المصممان لتحويل أي مساحة إلى تجربة سينمائية استثنائية. ويُعتبر جهاز LG CineBeam Q تحفة فنية في التصميم، إذ يتميّز بصغر حجمه وبساطته بالإضافة إلى مقبض قابل للدوران 360 درجة، مما يجعله سهل الحمل والتنقل. ورغم صغر حجمه، فإنه يعرض صورة فائقة الوضوح بدقة 4K UHD تصل إلى 120 بوصة، ليُقدّم تفاصيل مذهلة في كل لحظة من المباراة.

ولتوفير الراحة القصوى، يتميز جهاز العرض LG CineBeam S بتصميم ذو إسقاط قصير المدى للغاية، قادر على عرض صورة فائقة الوضوح بدقة 4K وحجم 100 بوصة من مسافة لا تتجاوز بضع بوصات من الجدار. ويجعله هذا مثالياً لأي غرفة، بغض النظر عن حجمها، مما يزيل أي مخاوف بشأن المساحة أو الظلال. وكلا جهازيّ العرض مزودان بمنصة webOS الشهيرة من "إل جي" التي توفر وصولاً فورياً إلى خدمات البث الرئيسية لمتابعة كل مباراة بسلاسة. وويوفر تجربة تعديل سهلة مع المزايا المتطورة مثل ضبط الشاشة التلقائي، مما يضمن الحصول على صورة مثالية خلال ثوانٍ.

صوت غامر يواكب الحدث

لتوفير تجربة شاملة، يتضمن العرض الترويجي مكبر صوت LG xboom Grab مجاني، وهو جهاز صوتي قوي وسهل الحمل، وليس مجرد مكبر صوت عادي، بل مصمم خصيصاً لتقديم صوت عميق وقوي. ويتميز xboom Grab بمُضخم صوت جهير ومكبر صوت عالي التردد مخصصين مع مشعات سلبية مزدوجة، مما يوفر صوت جهير قوي ونغمات عالية واضحة. وتم ضبط صوته باحترافية بالتعاون مع الفنان ورائد الأعمال التقني will.i.am لضمان الشعور بكل هتاف من الجمهور في الملعب.

صُمم مكبر الصوت xboom Grab ليمنحكم تجربة الترفيه المثالية في أي مكان، كما أنه يرتقي إلى مستوى معزز من الراحة بفضل مقبضه المرن وبنيته المتينة. ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بالحفلات في الهواء الطلق دون القلق من تناثر الماء أو الغبار بفضل تصنيفه IP67 لمقاومة الغبار والماء.

مزيج رائع للحاضر والمستقبل

لا يقتصر عرض "إل جي" الترويجي هذا على تقديم تجربة كأس عالم مذهلة فحسب، بل يوفر أيضاً جهازين محمولين عاليي الجودة، مثاليين لنمط حياة عصري متنقل. فبينما يُعدّان مثاليين لتوفير أجواء لا تُنسى لمشاهدة المباريات هذا الموسم، تجعلهما سهولة حمل كل من جهاز عرض CineBeam ومكبر الصوتxboom رفيقين مثاليين لمغامراتكم المستقبلية. ويُمكن للمستخدمين اصطحابهما بسهولة في رحلات التخييم الصيفية أو قضاء ليلة سينمائية ساحرة تحت النجوم أو إضافة لمسة ترفيهية لأي تجمع عائلي.

العرض متوفر لفترة محدودة وحتى نفاد الكمية. ننصح عشاق كرة القدم الراغبين في تحسين تجربة مشاهدة المباريات بزيارة أقرب متجر إلكترونيات في أقرب وقت ممكن للاستفادة من العرض.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة أجهزة العرض من "إل جي"، يرجى زيارة: https://www.lg.com/ae/projectors.

About LG Electronics Media Entertainment Solution Company

The LG Media Entertainment Solution Company (MS) is a recognized innovator in televisions, audio, displays and smart TV platforms. The MS Company enhances the media entertainment experience with its OLED TVs, renowned for perfect black and perfect color, and premium LCD QNED TVs, all powered by the personalized webOS smart TV platform. The MS Company also offers Information Technology solutions (gaming monitors, business monitors, laptops, projectors, cloud devices and medical displays) as well as Signage solutions (Micro LED signage, digital signage, hospitality displays and signage software solutions) that are designed to maximize customers' work efficiency and deliver strong value. For more news on LG, visit www.LGnewsroom.com.