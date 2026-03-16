إل جي ترتقي بتجربة الترفيه المنزلي مع صور لا مثيل لها وإمكانية الوصول الحصرية والمشوقة لخدمة بث شهيرة

إل جي تضع معياراً جديداً لتجارب المشاهدة المنزلية الغنية وتجمع بين أحدث تقنيات التلفزيون والوصول المجاني إلى منصة البث العربية الرائدة MBC Shahid

دبي، 16 مارس 2026: تعزز "إل جي" إرثها الطويل في الابتكار وتقدم جودة صورة لا مثيل لها ووظائف ذكية عبر مجموعة تلفزيوناتها المتنوعة، مع عرض جديد لفترة محدودة يجمع عدداً من التلفزيونات الجديدة مع اشتراك لمدة ستة أشهر في خدمة MBC SHAHID.

LG ELEVATES HOME ENTERTAINMENT WITH UNRIVALLED VISUALS AND EXCITING, EXCLUSIVE STREAMING ACCESS

تقدم خدمة MBC SHAHID الأولى والرائدة في مجال بث المحتوى العربي، مكتبة ضخمة من المسلسلات الأصلية والأفلام والبرامج التلفزيونية والمباريات المباشرة الحصرية، بالإضافة إلى الأعمال الأصلية من إنتاج MBC Shahid، لتلبية مختلف الأذواق في جميع أنحاء المنطقة من خلال توفير مجموعة متنوعة من المحتوى العربي المتميز. وسيتمكن العملاء الذين يشترون تلفزيون "إل جي" حتى نهاية شهر مارس من الاستمتاع بعالم من القصص المشوقة والترفيه بفضل هذا التعاون الحصري مع "إل جي".

وتضم الشاشات الرائدة المشمولة في العرض، شاشة LG OLED evo G5 الجديدة كلياً، والتي تقدم صور ذات وضوح فائق بفضل وحدات البكسل ذاتية الإضاءة التي تُنتج لوناً أسود مثالياً وألواناً نابضة بالحياة، مما يوفر صورة واقعية ومذهلة بتباين معزز. وتعمل الشاشة بمعالج α9 AI من الجيل السادس وتتميز أيضاً بتقنية Brightness Booster Max للحصول على صورة أكثر سطوعاً وتصميم أنيق يندمج بسلاسة مع أي مساحة معيشة، بالإضافة إلى دمج تقنيتيّ الصوت Dolby Vision وDolby Atmos الغامرتين.

ولمن يبحثون عن ألوان زاهية وسطوع استثنائي، يستخدم تلفزيون LG QNED MiniLED المزود بمنصة MBC SHAHID تقنية Quantum Dot NanoCell Color مع إضاءة خلفية MiniLED لتحقيق دقة مذهلة وألوان نابضة بالحياة على شاشته الواسعة. وتتحكم تقنية Precision Dimming في مناطق الإضاءة الخلفية بدقة، بينما يعمل معالج α7 AI من الجيل السادس على تحسين المحتوى في الوقت الفعلي، مما يوفر معدلات تحديث عالية مثالية للألعاب الديناميكية وتجربة سلسة عبر منصة webOS 25 الذكية وسهلة الاستخدام.

وتُكمل مجموعة تلفزيونات LG UHD عروض "إل جي" المتميزة، حيث تقدم دقة 4K آسرة ومعالجة ذكية لجمهور أوسع، مما يضمن عرض كل مشهد بتفاصيل وعمق مذهلين. وتأتي مدعومة بمعالج α5 AI من الجيل السادس ومزودة بتقنية HDR10 Pro ووضع Filmmaker Mode لتجربة مشاهدة نابضة بالحياة، وكل ذلك ضمن تصميم أنيق وسهل الاستخدام عبر واجهة webOS 25، وتقدم تقنيات "إل جي" الاستثنائية ومجموعة واسعة من وسائل الترفيه المشوقة والتي تناسب جميع الميزانيات.

سيحصل عملاء "إل جي" من الآن وحتى 31 مارس في الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان الذين يشترون تلفزيوناً جديداً متضمناً في العرض على اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في MBC SHAHID، يتيح لهم الوصول السلس إلى مكتبة ضخمة من المحتوى العربي والعالمي للاستمتاع بشاشات "إل جي" الرائعة.

وبالنسبة للعملاء في الإمارات العربية المتحدة، ستتم إدارة عملية الاسترداد بسهولة مباشرة من خلال تطبيق MBC SHAHID على تلفزيونات "إل جي" الجديدة لديهم، بينما يمكن تفعيل العرض بسهولة في قطر وسلطنة عمان في متاجر "إل جي" المشاركة.

تؤكد هذه الشراكة مع خدمة MBC SHAHID التزام "إل جي" ليس فقط بتوفير تقنية عرض فائقة، بل أيضاً بتحسين تجربة المستخدم بشكل عام من خلال دمج المحتوى المميز الذي يلامس مشاعر جمهورها. وستتمكن العائلات مع تلفزيون "إل جي" واشتراك قناة MBC SHAHID لمدة ستة أشهر من تحويل غرف معيشتها إلى مركز ترفيهي لا مثيل له.

لمعرفة المزيد عن أحدث تلفزيونات "إل جي"، يرجى زيارة: https://www.lg.com/ae/tvs-soundbars

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com .

نبذة عن منصة webOS

تُشغّل منصة webOS تلفزيونات "إل جي" منذ أكثر من عقد في 190 دولة. وحظيت المنصة بإشادة واسعة بفضل واجهتها التي تتميز بسهولة الاستخدام وتتيح التصفح والتخصيص بسلاسة وبساطة. ومن المتوقع أن تُسهم منصة webOS في دفع عجلة النمو المستقبلي لدى "إل جي" عبر التجارب الترفيهية الغنية على الأجهزة المتعددة، وخصوصاً مع وجود منظومة متنامية من الشركاء العالميين ومحتوى مُوجّه للجمهور يُقدّم عبر خدمات مثل LG Channels التلفزيونية المجانية المدعومة بالإعلانات وبوابة "إل جي" للألعاب LG Gaming Portal وLG Gallery+ وبوابة "إل جي" الرياضية LG Sports Portal وغيرها. لمزيد من المعلومات حول منصة webOS الترفيهية، تفضلوا بزيارة www.lg.com .

نبذة عن MBC SHAHID:

MBC SHAHID هي المنصة العربية الرائدة عالمياً للبث المباشر، وتضمّ مسلسلات وأفلام أصلية عالية الجودة من العالم العربي ومجموعة واسعة من المسلسلات والأفلام الحصرية، بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية مباشرة وبرامج رياضية ومحتوى للأطفال ومحتوى عالمي، وغيرها الكثير.

تُقدّم MBC SHAHID محتوى مجانياً عبر خدمة الفيديو حسب الطلب (VoD) وعروضاً إضافية حصرية عبر خدمة الفيديو حسب الطلب بالاشتراك (SVOD). وتشمل باقة برامجها المتنوعة أعمالاً أصلية حصرية تستحق المشاهدة المتواصلة وعروضاً أولى وأفلاماً عربية حديثة وقنوات MBC التلفزيونية المباشرة بجودة عالية الوضوح (HD) ومحتوى عالمي بلغات متعددة وبرامج رياضية ومحتوى للأطفال، فضلاً عن أكثر من 30 قناة سريعة.

