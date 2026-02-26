إل جي تسقط الضوء على فوائد الصيانة الاستباقية لأجهزة التكييف لتعزيز الراحة والكفاءة استعداداً للصيف

إل جي تُمكّن العملاء من تعزيز الراحة وتقليل استهلاك الطاقة وإطالة عمر المكيفات من خلال الصيانة المبكرة لتؤكد التزامها بحلول التبريد الذكية والمستدامة

دبي, 26 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- اقتربت أشهر الصيف الحارة في منطقة الخليج وأصبح الحفاظ على أنظمة التكييف ضرورةً ملحةً لضمان الراحة وكفاءة الطاقة. وتضمن الصيانة الدورية الاستباقية تبريد الأماكن وتُسهم أيضاً في توفير ملحوظ باستهلاك الطاقة. وتشير بيانات القطاع إلى أن العملاء يمكنهم خفض استهلاكهم السنوي للطاقة بنسبة تتراوح بين 30% و40% تقريباً عبر اختيار أنظمة تتم صيانتها بشكل جيد بدلاً من الأنظمة المهملة.

PREPARING FOR SUMMER: LG EXPLAINS THE BENEFITS OF PROACTIVE AC SERVICING FOR COMFORT AND EFFICIENCY

وإدراكاً لهذا التحدي والفرصة المحورية، تؤكد شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي)، الرائدة عالمياً في حلول التدفئة والتهوية والتكييف المتطورة، على أهمية الصيانة الدورية لأجهزة التكييف استعداداً لأشهر الصيف المزدحمة. ومن خلال الجمع بين الصيانة الدقيقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والعاكس المبتكرة من "إل جي"، سيتمكن العملاء من تحسين مستوى الراحة وإطالة عمر أجهزة التكييف وخفض تكاليف الطاقة واتباع نمط حياة أكثر استدامة.

تُحسّن جدولة صيانة المكيفات قبل قدوم فصل الصيف راحة المستخدم، وتُؤدي إلى توفير يصل إلى 40% من فواتير الطاقة، بالإضافة إلى إطالة عمر المُكيّف، وذلك وفقاً لتقديرات قطاع التكييف والتهوية. ومع اقتراب ذروة الموسم، تُعدّ الصيانة الاستباقية للمكيف الإجراء الأمثل الذي يُمكن للعملاء اتخاذه لضمان الأداء الأمثل وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتجنّب الأعطال المفاجئة خلال فترات التبريد الحرجة.

تُهدر أنظمة التكييف المهملة الطاقة دون شعور المستخدمين، مما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء. وبناءً على أبحاث عامة في مجال التكييف والتهوية وتقديرات القطاع، فإن التأثير التراكمي للمشاكل الشائعة قد يُخفّض الكفاءة بشكل كبير.

قد تتسبب فلاتر الهواء المسدودة بزيادة استهلاك الطاقة في جهاز التكييف بنسبة تتراوح بين 15% و20%، حيث يضطر النظام إلى بذل جهد أكبر لدفع الهواء عبر الانسدادات.

يؤدي انخفاض مستوى غاز التبريد الشائع في المكيفات التي لم تتم صيانتها إلى زيادة الضغط على الضواغط، مما قد يتسبب في ارتفاع استهلاك الطاقة بنسبة 20% أو أكثر، وفقاً لبيانات القطاع.

تعيق أسلاك المكثف المتسخة تبديد الحرارة في المكيف، مما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، حسب دراسات القطاع.

وإضافةً إلى هدر الطاقة، تُسرّع هذه المشاكل التي يُمكن تجنّبها من تآكل المنتج، مما يؤدي إلى قصر عمره الافتراضي ويزيد من خطر الأعطال المفاجئة والمكلفة، خاصةً عندما تكون الحاجة إلى التبريد في أشدّها. وتُطيل الصيانة الدورية قبل حلول ذروة فصل الصيف عمر المنتج وتُساعد على منع الأعطال المفاجئة خلال فترات الحرّ الشديد، مما يُوفّر راحة البال ويحمي استثماركم على المدى الطويل.

يُعزز التزام "إل جي" الراسخ بالابتكار فوائد الصيانة المبكرة. وتتميز حلول التبريد المتطورة بتقنية العاكس المتقدمة التي تُعدّل سرعة الضاغط بدقة لتلبية احتياجات التبريد، مما يُلغي دورات التشغيل والإيقاف غير الفعالة الموجودة في المكيفات التقليدية. ويُقلل التشغيل الذكي من استهلاك الطاقة ويحافظ على راحة ثابتة، خاصةً عندما تكون الفلاتر نظيفة ومستويات غاز التبريد صحيحة والأسلاك خالية من الشوائب بفضل الصيانة الدورية. إضافةً إلى ذلك، تتضمن أحدث طرازات مكيفات "إل جي" وظائف الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تُحلل أنماط الاستخدام لتحسين جداول التبريد ومنع هدر الطاقة. كما تتضمن التشخيصات الذكية التي تُراقب الأداء وتكشف المشكلات المحتملة مثل انخفاض تدفق الهواء أو أحمال الضاغط غير الطبيعية، وغالباً ما تُوجه المستخدمين أو التقنيين نحو اتخاذ إجراءات وقائية قبل ذروة حرارة الصيف. وتُساعد هذه المزايا الذكية المكيّف على العمل بكفاءة وإطالة عمره.

تتضمن هذه الاستراتيجية الشاملة أيضاً مزايا اتصال ذكية، فيتيح تطبيق LG ThinQ للمستخدمين التحكم عن بُعد بالمكيفات وضبط درجات الحرارة قبل وصولهم إلى المنزل وتتبع استهلاك الطاقة مع مرور الوقت. وتدعم هذه الميزة سهلة الاستخدام أنماط الحياة العصرية وتمكّن العملاء أيضاً من إدارة التكاليف بشكل أكثر فعالية وتحسين أداء مكيفاتهم، مما يقلل من هدر الطاقة عند خلوّ المساحات من السُكّان.

تدعو "إل جي" العملاء إلى إجراء الصيانة الدورية المبكرة لأجهزة التكييف، ليس فقط لإطالة عمر المنتج، بل لتمكين المستخدمين بالمعرفة والتقنيات المتقدمة. ويساعد هذا النهج العملاء على اتخاذ قرارات مدروسة توفر الطاقة وتُخفّض فواتير الخدمات وتُعزّز بيئة منزلية أو تجارية مستدامة. وتضمن الصيانة قبل ذروة الطلب في الصيف بالإضافة إلى تقنيات "إل جي" المبتكرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية العاكس، استعداد العملاء لفصل الصيف بأقصى درجات الراحة والكفاءة. وتلتزم "إل جي"، مع توجه المنطقة نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بتقديم حلول متطورة تقنياً ومسؤولة بيئياً، مؤكدةً ريادتها في مجال التبريد الذكي والمستدام.

لمعرفة المزيد عن حلول التبريد المبتكرة وفوائد الصيانة الدورية لأجهزة التكييف، يرجى زيارة https://www.lg.com/ae/tropical-split-air-conditioners.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة

تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.lg.com/global/business/hvac و www.LG.com/b2b .

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2921202/LG.jpg