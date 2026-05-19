استمتعوا بمشاهدة كل هدف بتفاصيله الواقعية مع شاشة LG OLED evo التي تُحدث نقلة نوعية في تجربة مشاهدة المباريات الكبرى

تلفزيونات إل جي OLED evo المزودة بحلول "إل جي" المخصصة توفر وضوحاً لا مثيل له وحركة سلسة وألواناً نابضة بالحياة لأجواء شبيهة بالملاعب في المنزل

تُعتبر تلفزيونات LG OLED evo الخيار الأمثل لعشاق الرياضة، حيث توفر تجربة مشاهدة سينمائية لأهم مباريات كرة القدم وتجمعات مشاهدة المباريات.

تضمن المزايا المتطورة، مثل معالج α 9 AI وتقنية Brightness Booster Max وتقنية OLED Motion ، رؤية كل حركة سريعة بوضوح استثنائي وألوان نابضة بالحياة وتباين مثالي للون الأسود.

يحوّل تلفزيون LG OLED evo أي غرفة معيشة إلى ملعب خاص، مما يجعله القطعة المركزية المثالية لتوفير لحظات مشاهدة مشتركة لا تُنسى خلال أهم المباريات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ --

تزداد الرغبة في تجارب المشاهدة الغنية أكثر من أي وقت مضى، وخصوصاً مع تجمع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة لمشاهدة أهم اللحظات الرياضية العالمية. فكل تمريرة وكل تدخل وكل هدف يستحق أن يُرى بوضوح تام.

Experience Every Goal in Lifelike Detail: LG OLED evo Transforms the Big Game Viewing Experience

وانطلاقاً من ذلك، تعمل شركة إل جي إلكترونيكس على إثراء تجربة الترفيه المنزلي من خلال مجموعة تلفزيونات LG OLED evo، المصممة لنقل الأجواء الحماسية في الملعب مباشرةً إلى غرفة المعيشة وضمان عدم تفويت أي لحظة من التشويق.

OLED توفر رؤية مثالية للملعب

غالباً ما تواجه التلفزيونات التقليدية صعوبة في عرض الحركة السريعة للرياضة، مما يؤدي إلى تشويش الحركة الذي قد يحجب رؤية الكرة المتحركة بسرعة أو اللعب السريع. وتتغلب تقنية OLED من "إل جي" على ذلك بفضل وحدات البكسل ذاتية الإضاءة. وعلى عكس التلفزيونات ذات الإضاءة الخلفية، يمكن تشغيل وإيقاف كل بكسل من ملايين البكسلات في تلفزيون "إل جي" OLED بشكل فردي، مما يوفر مستويات مثالية للون الأسود ونسبة تباين لا نهائية. ويُبرز ذلك اللون الأخضر النابض بالحياة للملعب والألوان الزاهية لقمصان الفِرَق بواقعية مذهلة.

تتيح هذه التقنية للتحكم على مستوى البكسل استجابة فورية تقريباً، مما يزيل التشويش تماماً ويضمن عرض أسرع الحركات في الملعب بدقة ووضوح فائقين. ويستطيع الجماهير رؤية ألوان قمصان فريقهم بشكل مثالي بفضل دقة الألوان الكاملة.

المعالجة الذكية: العقل المدبر وراء الصورة المثالية

يُعدّ معالج α9 AI القوي العقل المدبر للتلفزيون، حيث يقوم بتحليل الصورة وتحسينها بذكاء في الوقت الفعلي. وبالنسبة للرياضة، يضمن ذلك توفير صورة فائقة الجودة باستمرار بغض النظر عن جودة البث.

صُممت تقنية OLED Motion في المعالج خصيصاً للمحتوى السريع، مما يوفر حركة سلسة للغاية مع الحفاظ على وضوح كل التفاصيل. ويوفر التلفزيون بفضل معالجه بالإضافة إلى تقنية Brightness Booster Max التي تُنتج صورة أكثر سطوعاً وحيوية، رؤية واضحة لكل لقطة، من الملاعب المضاءة بأشعة الشمس إلى المباريات الليلية. والنتيجة هي تجربة مشاهدة فائقة الوضوح والسلاسة، تُشعركم وكأنكم تنظرون من خلال نافذة إلى أرض الملعب.

القطعة المركزية المثالية لكل ليلة مشاهدة

تُجسّد الأحداث الرياضية الكبرى الشغف المشترك والروح الجماعية. وصُممت تلفزيونات LG OLED evo لتكون محور هذه التجمعات. ويحظى كل من في الغرفة برؤية مثالية وألوان دقيقة بفضل زوايا الرؤية الواسعة بغض النظر عن مكان جلوسهم. كما يضمن التصميم الأنيق فائق النحافة في طراز OLED G5 أن يكون التلفزيون إضافة فاخرة لأي مساحة معيشة.

تُعدّ شاشة LG OLED evo الخيار الأمثل لعشاق كرة القدم الذين يتطلعون إلى الأفضل ويرغبون في عيش كل لحظة من لحظات الحماس والتشويق، فهي تُحوّل المشاهدة العادية إلى تجربة غنية وتوفر ذكريات لا تُنسى في كل ليلة مباراة.

للاطلاع على المجموعة الكاملة من تلفزيونات LG OLED والارتقاء بتجربة مشاهدة الأحداث الرياضية، تفضلوا بزيارة: https://www.lg.com/ae/why-lgoled/overview .

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2983013/LG_OLED_evo.jpg