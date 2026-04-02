إل جي تعيد تعريف تجربة العمل المريحة من المنزل مع شاشات LG StanbyME

شاشات ذكية ومثالية لأسلوب العمل الهجين وإعدادات المكاتب المنزلية المتطورة

LG StanbyME و StanbyME 2 شاشتان ذكيتان متعددتا الاستخدامات، مصممتان لتوفير الانتقال السلس بين أماكن العمل ومناطق الترفيه والأنشطة المنزلية.

يُتيح كلا الطرازين مساحات معيشة مرنة مع إمكانيات عمل هجينة، مما يجعلهما مثاليين للمكاتب المنزلية والبيئات المنزلية متعددة الوظائف، حيث يوفران سهولة التنقل والتصميم العصري.

تُقدم كلتا الشاشتين تقنية تتكيف مع أنماط حياة المستخدمين، بفضل سهولة استخدام شاشة اللمس والاتصال الذكي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تُعيد إل جي إلكترونيكس تعريف مفهوم المكتب المنزلي مع شاشتيها الذكيتين والمبتكرتين StanbyME وStanbyME 2، اللتين توفران مرونةً وسهولةً في التنقل وتقنيات متطورة مصممة خصيصاً لأسلوب الحياة العصري. ومع استمرار العمل الهجين في ترسيخ مكانته كمعيار جديد للعمل، أصبحت تجهيزات المنزل المرنة ضرورة أساسية لتحقيق التوازن بين العمل والترفيه، وتسعى "إل جي" إلى وضع معيار جديد في هذا القطاع.

Redefining Work-from-Home Comfort with LG StanbyME series

وسواء كنتم تعملون على عروض تقديمية مهمة أو تشاركون في اجتماعات افتراضية أو تنعمون بقسط من الراحة بعد ساعات العمل مع برامجكم الترفيهية المفضلة، تتكيف هذه الشاشات مع جميع جوانب الحياة المنزلية. وتجعل "إل جي" الانتقال من العمل إلى الترفيه أكثر سلاسة وكفاءة ومتعة، محولةً المساحات المنزلية إلى مراكز متعددة الوظائف.

شاشة LG StanbyME: مرونة أينما احتجتم إليها

توفر شاشة LG StanbyME الذكية مرونة فائقة للمنازل متعددة الاستخدامات. ويمكن للمستخدمين وضع الشاشة بسهولة في أي غرفة من غرف منزلهم بفضل شاشة اللمس عالية الدقة بالكامل مقاس 27 بوصة وحاملها المتحرك وإمكانية تعديل ارتفاعها ودورانها.

صُممت شاشة StanbyME لسهولة التنقل، وتتناسب تماماً مع بيئات العمل المنزلية الحديثة. وسواء وُضعت بجانب مكتبكم لحضور الاجتماعات الافتراضية أو نُقلت إلى غرفة المعيشة لمشاهدة برامجكم التلفزيونية المفضلة، تتكيف الشاشة مع احتياجات العمل والترفيه على حد سواء. ويضمن اتصالها اللاسلكي وظائف سلسة ومنظمة، مما يُسهّل أداء المهام ويُحافظ على أناقة المساحات.

وتُسهّل خاصيتا عكس الشاشة وAirPlay مشاركة المحتوى بشكل فوري وسهل، سواء في الاجتماعات أو خلال جلسات التركيز الفردية. كما تُمكّن واجهة المستخدم سهلة الاستخدام للشاشة الذكية من إجراء العمليات عبر اللمس، مما يوفر وصولاً سريعاً إلى التطبيقات والمستندات ومنصات البث، وكلها قابلة للتخصيص لتناسب روتينكم اليومي.

LG StanbyME 2: ميزات ذكية مبسطة وحرية التنقل

تُضفي LG StanbyME 2 مزيداً من المرونة وسهولة التنقل على الحياة المنزلية. وصُممت هذه الشاشة لسهولة الاستخدام، حيث توفر تحكماً سلساً باللمس واتصالاً بشبكة Wi-Fi، بالإضافة إلى ميزة عكس الشاشة وتقنية AirPlay، مما يضمن بيئة عمل متصلة وتجربة ترفيهية سلسة.

وبفضل إمكانية تعديلها المرنة، تتكيف شاشة StanbyME 2 بسلاسة مع البيئات المتغيرة، سواء لتحسين مكتبكم المنزلي بدقة هندسية أو لاستضافة جلسات مشاهدة الأفلام الممتعة لجميع أفراد العائلة. ويجعلها تصميمها اللاسلكي الذي يعمل بالبطارية، بالإضافة إلى خيارات المشاهدة الذكية المثالية للمنزل العصري حيث المرونة أساسية.

اعملوا وشاهدوا الفيديو واستمتعوا باللعب على الشاشات الذكية والمتطورة

صُممت كل من StanbyME و StanbyME 2لتناسب أنماط الحياة العصرية. وهما مزودتان بأدوات مثالية للموظفين الذين يعملون بنظام العمل الهجين ومن يبحثون عن حلول ذكية تدعم بيئات العمل الديناميكية وتلبي احتياجاتهم الترفيهية. وتُوازن شاشات "إل جي" بين الإنتاجية والاسترخاء وتندمج بسلاسة في ديكور المنزل الأنيق، وتمكن المستخدمين من إجراء مكالمات الفيديو وتشغيل عروض المستندات والاستمتاع بالألعاب ومتابعة البث المباشر.

ميزات ذكية مع سهولة التنقل

للمنازل التي تتطلب المرونة، تجمع شاشتا LG StanbyME وStanbyME 2 بين أحدث المزايا والتصميم الذي يركز على تلبية احتياجات المستخدم، مما يضمن سهولة التنقل في جميع الأوقات:

تحكم ذكي عن بُعد عبر اللمس لإجراء تعديلات سريعة وتعزيز سهولة الاستخدام.

خيارات اتصال متقدمة تشمل AirPlay و Wi-Fi وعكس الشاشة، مما يُسهّل مشاركة المحتوى عبر مختلف المنصات والأجهزة.

تعمل شاشة StanbyME 2 بالبطارية، مما يضمن للمستخدمين حرية نقلها دون القلق بشأن منافذ الطاقة أو تشابك الأسلاك.

إعادة تعريف مساحات العمل والترفيه المنزلي الهجينة

تطور العمل الهجين اليوم وتحولت الحياة متعددة الوظائف إلى نمط سائد، لذلك تُقدم شاشة LG StanbyME الذكية ابتكاراً يلبي متطلبات هذا التحول في نمط الحياة. فمن خلال تمكين المستخدمين من تصميم مساحات عملهم وبيئة الترفيه الخاصة بهم، توفر "إل جي" المرونة والأناقة والتقنيات المتطورة التي تُناسب وظائف المنازل العصرية.

تتوفر شاشتا StanbyME وStanbyME 2 من "إل جي" في أسواق التجزئة في جميع أسواق "إل جي" الخليجية، لتوفر حلاً لا مثيل له للأسر المرنة التي تسعى إلى تحقيق أداء متميز وتناغم في ديكورات منازلها.يرجى زيارة https://www.lg.com/ae/tvs-soundbars/stanbyme

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com.

