إل جي تكشف عن Wallpaper TV أنحف تلفزيون OLED لاسلكي في العالم

يعود تلفزيون Wallpaper TV الأيقوني بتصميم نحيف للغاية بسماكة 9 مم وتقنية ألوان فائقة الإشراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- كشفت إل جي إلكترونيكس (إل جي) في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 عن أحدث مجموعة من شاشات OLED، وأبرزها عودة الأيقونة المميزة LG OLED evo W6 تلفزيون Wallpaper اللاسلكي الفريد. ويُعيد W6 إحياء تصميم Wallpaper من "إل جي" الذي أطلق لأول مرة عام 2017 وأصبح يدمج الآن تقنية الاتصال اللاسلكي True Wireless وأحدث ابتكارات الشركة في مجال العرض حتى الآن، مثل تقنية Hyper Radiant Color. واحتفالاً بمرور 13 عاماً متتالياً على ريادتها في مجال شاشات OLED، تُرسّخ "إل جي" من جديد معايير التميّز في شاشاتها الحديثة من خلال سلسلة OLED evo الكاملة لعام 2026 والتي تعمل جميعها بهذه التقنية الرائدة.

LG UNVEILS THE WALLPAPER TV: THE WORLD’S THINNEST, TRUE WIRELESS OLED TV

الابتكار في أنحف صوره في تلفزيون OLED Wallpaper مع تقنية الاتصال اللاسلكي True Wireless

يتصدر مجموعة عام 2026 تلفزيون LG OLED evo W6 المصمم ليتناغم مع ديكور المكان مع الحفاظ على تجربة المشاهدة المتميزة. ويمتلك هذا التلفزيون هيكل نحيف للغاية (9 مم) بفضل تصغير دقيق للمكونات الأساسية وإعادة هندسة كاملة لبنيته الداخلية، ليقدم تصميماً أنيقاً وخفيف الوزن دون التأثير على متانته. كما يتيح حامل الحائط المُحسّن تثبيت التلفزيون بشكل كامل على الحائط من الحافة إلى الحافة، مُكملاً بذلك تصميم "ورق الحائط" المُميز.

تمنح تقنية True Wireless1 من "إل جي" العملاء حرية وضع تلفزيون Wallpaper في أي مكان تقريباً في الغرفة. وتقع جميع منافذ الإدخال ضمن صندوق Zero Connect Box، والذي يمكن وضعه على بُعد يصل إلى 10 أمتار وذلك بفضل تصميم التلفزيون النحيف والبسيط.

يُعدّ تلفزيون Wallpaper TV أنحف تلفزيون OLED لاسلكي في العالم، حيث يلتقي التصميم الراقي بالتقنية اللاسلكية المتطورة لتقديم فيديو وصوت بدقة 4K فائقة الوضوح لاسلكياً. ويُثبت هذا التلفزيون أن التصميم النحيف لا يتطلب التضحية بجودة المشاهدة، إذ يُقدّم الصورة بكامل روعتها التي تتميّز بها تلفزيونات "إل جي" الرائدة.

تقنية الألوان فائقة الإشراق: التطور الجديد لتألق شاشات OLED

تقدم "إل جي" معياراً جديداً لشاشات OLED من خلال تقنية الألوان فائقة الإشراق2 التي تعمل على تحسين درجات الأسود والألوان والسطوع إلى أعلى مستوى مع تقليل الانعكاس.

يجعل هذا التطور تلفزيون Wallpaper الأكثر سطوعاً على الإطلاق. ويحقق بفضل تقنية Brightness Booster Ultra مستويات إضاءة تصل إلى 3.9 أضعاف3 سطوع شاشات OLED التقليدية. وللحفاظ على هذا السطوع المعزز في أي بيئة مشاهدة، يستخدم تلفزيون Wallpaper شاشة مصممة خصيصاً لأقل انعكاس بين تلفزيونات "إل جي"، مما أهّله للحصول على شهادة Reflection Free Premium الأولى من نوعها في هذا المجال من Intertek4. وبفضل هذا الإنجاز، يستطيع المستخدمون الاستمتاع بدرجات الأسود5 المثالية والألوان الزاهية6 التي تشتهر بها شاشات LG OLED TV المعتمدة من UL Solutions الآن دون أي تشتيت، حتى في الغرف ذات الإضاءة الساطعة.

ويُشرف على هذه التطورات البصرية معالج الذكاء الاصطناعي الجديد α 11 من الجيل الثالث، والذي يتميز بوحدة معالجة عصبية (NPU) أقوى بـ 5.6 مرات7. وتُمكّن هذه الزيادة في قوة الحوسبة محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج الجديد. وعلى عكس المعالجات التقليدية التي غالباً ما تُضحي بالتفاصيل الطبيعية لتقليل التشويش، يُشغّل محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج خوارزميات متوازية لتنفيذ المهمتين في وقت واحد، مما ينتج صورة متوازنة تحتفظ بالتفاصيل الطبيعية مع التخلص من التشويش الزائد.

LG Gallery+: منصة متعددة الاستخدامات لتصاميم داخلية مُخصصة

تُكمّل خدمة LG Gallery+ تلفزيون Wallpaper TV، حيث تُمكّن العملاء المهتمين بالتصميم الداخلي من تخصيص مساحة معيشتهم وفقًا لأذواقهم الفريدة. وتُحوّل هذه الخدمة الشاشة إلى عنصر متعدد الاستخدامات يُضفي على الغرفة أجواءً مميزة وتُقدّم أكثر من 4500 صورة تتراوح بين المشاهد السينمائية ورسوميات الألعاب، بالإضافة إلى مجموعات الصور الشخصية للعملاء والصور التي أنشؤوها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وترتقي خدمة LG Gallery+ مع إضافة موسيقى خلفية مُلائمة للأجواء بالتلفزيون إلى أداة عملية للتعبير عن الذوق الخاص وتصميم الديكور الداخلي. والخدمة مُتاحة لجميع تلفزيونات "إل جي"، ومنها تلفزيون Wallpaper TV.

أداء ألعاب متطور

تواصل "إل جي" ريادتها في قطاع تلفزيونات الألعاب الإلكترونية بمزايا مصممة خصيصاً لأداء لعب فائق. ويدعم تلفزيون Wallpaper TV إلى جانب طرازات8 OLED evo لعام 2026، مستوى تحديث بدقة 4K ومعدل 165 هرتز، إضافةً إلى تقنية NVIDIA G-SYNC® المتوافقة وتقنية AMD FreeSync Premium، المصممة لتوفير تجربة لعب سلسة للغاية وخالية من التقطيع. وتوفر الشاشات الاستجابة التي يبحث عنها اللاعبون بفضل زمن استجابة البكسل البالغ 0.1 مللي ثانية ووضع زمن الاستجابة المنخفض التلقائي (ALLM).

تجربة تلفزيون مُخصصة بتقنية الذكاء الاصطناعي المتعدد وأكثر أماناً بفضل نظام LG Shield

تتمثل رؤية "إل جي" لتجربة التلفزيون في التخصيص الفائق من خلال منصة webOS الحائزة على الجوائز. وسيتمكن المستخدمون هذا العام من الوصول إلى صفحتهم الرئيسية المُخصصة "صفحتي" عبر ميزة التعرف على الصوت. وبمجرد إصدار أمر صوتي، يتعرف التلفزيون على هوية المشاهد ويُغير واجهة المستخدم تلقائياً لتتوافق مع ملف تعريف المتحدث، ويشمل الأدوات والتطبيقات الشخصية، مما يضمن أن يكون المحتوى مناسباً دائماً للمستخدم الحالي، حتى لو كان أحد أفراد العائلة يشاهده سابقاً.

تُثري إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتعددة تجربة المستخدم، حيث تدمج تقنيتيّ Google Gemini وMicrosoft Copilot لتمكين المستخدمين من طرح الأسئلة صوتياً وتلقي إجابات مُخصصة. كما يُعزز نظام المساعدة الذكية المُطوّر تجربة المشاهدة، إذ يُساعد المستخدمين على استكشاف المعلومات المتعلقة بالمحتوى بسلاسة وبأقل قدر من الانقطاع عن المشاهدة. ويستطيع المستخدمون، عبر الأوامر الصوتية أو جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote، الوصول إلى ميزة "في هذا المشهد" In This Scene الجديدة للاطلاع على تفاصيل الممثلين والمحتوى ذي الصلة، مع ميزة جديدة تتمثل في توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويدير أمان هذه المنظومة الشاملة بأكملها LG Shield الحائز على جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026، والذي يحمي البيانات من خلال التشفير المتقدم والإجراءات الأمنية المُحكمة، مما يُتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب مُخصصة وراحة بال تامة.

قال بارك هيونغ سي، رئيس شركة إل جي لحلول الترفيه والوسائط: "يمثل تلفزيون Wallpaper TV مزيجاً رائعاً لريادتنا في تقنية العرض اللاسلكية True Wireless وابتكارنا في تصميم الشاشات و13 عاماً من الخبرة في تقنية OLED. وتواصل إل جي الارتقاء بمعايير تلفزيونات OLED، واضعةً بذلك معياراً جديداً للمستقبل".

يستطيع زوار معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 تجربة تلفزيون Wallpaper TV الجديد ومجموعة OLED evo الكاملة في جناح شركة إل جي إلكترونيكس (رقم 15004، في مركز مؤتمرات لاس فيغاس) من 6 وحتى 9 يناير. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.lg.com/global/newsroom/news/.

1 يشير مصطلح "تلفزيون OLED لاسلكي" إلى الاتصال بين جهاز Zero Connect والشاشة. ويتميز هذا التلفزيون بجودة صورة فائقة الوضوح، استناداً إلى نتائج اختبارات داخلية وفقاً لمعيار ISO/IEC 29170-2، وقد تختلف نتائج القياس تبعاً لحالة الاتصال.

2 ينطبق على سلسلة W6 وG6 (باستثناء طرازات 97 بوصة) وسلسلة C6 (ينطبق على طرازات 88 و77 بوصة).

3 قد يختلف السطوع باختلاف الطراز وحجم الشاشة والمنطقة الجغرافية. وتبلغ ذروة السطوع 3.9 أضعاف سطوع شاشات OLED التقليدية عند نسبة عرض 3%، وذلك وفقاً للقياسات الداخلية.

4 شاشة LG OLED معتمدة من Intertek لكونها خالية من الانعكاسات، وذلك وفقاً لمعيار IDMS 11.2.2 (تطبيق مجال أخذ العينات). وينطبق هذا على سلسلتيّ W6 وG6 (باستثناء طرازات 97 و48 بوصة).

5 شاشة LG OLED معتمدة من UL لتقديمها مستويات سواد ≤ 0.24 شمعة/م² حتى 500 لوكس، استناداً إلى معيار IDMS 11.5 (قياس انعكاس الضوء الحلقي).

6 شاشة LG OLED معتمدة من قبل UL لتقديمها مستويات ثبات ألوان تزيد عن 99% حتى 500 لوكس، استناداً إلى قياس انعكاس الضوء الحلقي وفقاً للقسم 11.5 من معيار IDMS.

7 مقارنةً بطرازات OLED evo من العام السابق (معالج α9 AI من الجيل الثامن).

8 باستثناء طرازات G6 مقاس 97 بوصة.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة www.LGnewsroom.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2855495/LG_WALLPAPER_TV.jpg