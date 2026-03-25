إل جي تُطلق شاشة الألعاب المتطورة UltraGear بحجم 27 بوصة في المنطقة

تضع معياراً جديداً في الأداء والسرعة والتجربة الغامرة للاعبين

توفر الشاشة وضع العرض المزدوج وتتيح للاعبين التبديل بين دقة QHD بمعدل 540 هرتز أو دقة HD بمعدل 720 هرتز باستخدام مفتاح اختصار واحد

يضمن معدل التحديث الذي يصل إلى 720 هرتز سرعة فائقة لتحقيق التفوق التنافسي واستجابةً لا مثيل لها أثناء اللعب السريع

متوفرة في منافذ بيع متعددة في الإمارات العربية المتحدة وتجمع بين التقنيات المتطورة وتنوع المزايا العملية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- ستُطلق إل جي إلكترونيكس شاشتها الجديدة للألعاب UltraGear مقاس 27 بوصة (27GX790B-B) في الشرق الأوسط، والمصممة خصيصاً لعشاق الأداء الفائق والاستجابة السريعة. وتتميز هذه الشاشة بتقنيات مبتكرة تركز على تعزيز أداء الألعاب، مثل معدل تحديث يصل إلى 720 هرتز ووضع اللعب المزدوج (FPS/RTS)، مما يوفر إعدادات لعب قابلة للتخصيص لانتقالات سلسة وسرعة فائقة.

LG Introduces Cutting-Edge 27-Inch UltraGear™ Gaming Monitor to the Region

ومن المقرر إطلاق شاشة UltraGear في أسواق البيع بالتجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة لتقدم سرعة لا مثيل لها ورسوميات مذهلة وتحسينات خاصة بأنواع الألعاب المختلفة، ولتمكّن اللاعبين من الارتقاء بمستوى المنافسة إلى آفاق جديدة.

سرعة لعب فائقة مع الوضع المزدوج

يتميز أحدث إصدار من سلسلة شاشات UltraGear من "إل جي" بوضع العرض المزدوج الذي يتيح للمستخدمين الاختيار بين دقة QHD بمعدل تحديث 540 هرتز أو دقة HD بمعدل تحديث 720 هرتز، وكلاهما قابل للتحكم عبر مفتاح اختصار بسيط. وسواء كنتم تسعون للحصول على صورة فائقة الوضوح أو سرعة مذهلة لتحقيق أهداف استراتيجية خلال اللعب، يمكنكم اختيار إعداداتكم المفضلة لاتخاذ القرارات السريعة والاستمتاع بتجربة لعب سلسة.

وصُممت هذه الميزة خصيصاً للهيمنة التنافسية، مما يُمكّن اللاعبين من التفوق في المباريات الحاسمة حيث تكون الدقة والاستجابة مفتاح النجاح.

تقنية OLED لواقعية نابضة بالحياة

تُضفي شاشة UltraGear المزودة بلوحة OLED واقعية مذهلة على كل إطار بألوان زاهية ونسب تباين لا متناهية وسطوع استثنائي. ويُمكن للاعبين بفضل تقنية HDR10 الاستمتاع برسوميات نابضة بالحياة تُعزز تجربة اللعب الغنية وتُضفي عليها طابعاً سينمائياً.

وسواء كنتم تستكشفون بيئات واسعة أو تُتقنون حركاتكم التكتيكية، فإن دقة QHD (2560 × 1440) مع تقنية Pixel Dimming Precision ستضمن لكم وضوحاً بصرياً لا مثيل له.

استجابة فائقة للاعبين المحترفين

تُزيل شاشة UltraGear ضبابية الحركة بفضل معدل تحديثها البالغ 720 هرتز مع زمن استجابة فائق السرعة يبلغ 0.03 مللي ثانية (GtG) لانتقالات سلسة أثناء الألعاب عالية السرعة. وسيختبر اللاعبون ردود فعل دقيقة ورسوميات انسيابية وتجربة لعب غامرة تُبقيهم في الصدارة خلال المنافسات.

وتُزيل خاصية التوافق التكيفي مع تقنيتيّ NVIDIA G-Sync® وFreeSync Premium تشوّه الصورة، مما يضمن أداءً ثابتاً سواء في المعارك السريعة أو الألعاب الاستراتيجية المعقدة.

مزايا التصميم الغنية لتجربة لعب مثالية

تضمن "إل جي" راحة اللاعبين خلال جلسات اللعب الطويلة بفضل الحامل المريح والقابل للتعديل لشاشة UltraGear، والذي يوفر وضعيات قابلة للتخصيص لتحقيق أقصى درجات الراحة. وتعمل تقنية DisplayHDR™ 10 على توسيع نطاق السطوع وعمق الألوان، مما يجعل اللحظات السينمائية المشوقة نابضة بالحياة.

وفي الوقت نفسه، تُضفي عناصر التصميم الحديثة، مثل الحواف النحيفة والتشطيبات الأنيقة، لمسةً راقية على إعدادات الألعاب وعملية وأناقة معززة في آنٍ واحد.

تتوفر الشاشة الآن في جميع أنحاء المنطقة

ترسي شاشة UltraGear معايير جديدة للأداء والسرعة وخصوصاً مع النمو المتسارع لثقافة الألعاب في الإمارات العربية المتحدة. وبفضل مرونتها التي تتيح التبديل بين وضوح الصورة مع معدل تحديث 540 هرتز والسرعة الفائقة مع معدل تحديث 720 هرتز، تُمكّن أحدث شاشة ألعاب من "إل جي" اللاعبين من تحقيق النصر دون أي تنازلات.

تتوفر شاشة الألعاب UltraGear الآن في منافذ بيع متعددة في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم تقنيات ذات معايير عالمية ستدعم التجارب التنافسية والغامرة للاعبين في المنطقة. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة https://www.lg.com/ae/consumer-monitors/lg-27gx790b-b.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الترفيه الإعلامي

تُعد شركة إل جي لحلول الترفيه الإعلامي (MS) مبتكرًا معترفًا به في مجال أجهزة التلفاز، وأنظمة الصوت، والشاشات، ومنصة التلفاز الذكي. تُعزز شركة MS تجربة الترفيه الإعلامي من خلال أجهزة تلفاز OLED، المعروفة بلونها الأسود المثالي وألوانها الدقيقة، بالإضافة إلى أجهزة تلفاز QNED LCD الفاخرة، والمدعومة بمنصة webOS الذكية والشخصية. كما تقدم شركة MS شاشات الألعاب، والشاشات التجارية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض (البروجكتور)، والأجهزة السحابية، والشاشات الطبية المصممة لتعزيز كفاءة عمل العملاء وتوفير قيمة كبيرة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة www.LGnewsroom.com .

