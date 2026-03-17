إل جي تُعزز التزامها بالتبريد الذكي الموفر للطاقة لراحة مثالية ومستقبل أنظف

إل جي تمكّن العملاء من تعزيز راحة منازلهم وأماكن عملهم عبر تبني نهج شامل يجمع بين أحدث التقنيات والصيانة الذكية

دبي, 17 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- تستعد المنطقة لاستقبال فصل الصيف الحار ويزداد الطلب على حلول التكييف الفعّالة بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة. وإلى جانب التخفيف من حدة الحر، تبرز الحاجة المُلحة لأنظمة توفر الراحة الفائقة والكفاءة الاستثنائية في استهلاك الطاقة.

COOL COMFORT, CLEANER FUTURE: LG'S COMMITMENT TO ENERGY-INTELLIGENT COOLING

وتقود شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) هذا التحول عبر تبني نهج ذكي في مجال التبريد يدمج بين الصيانة الاستباقية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والعاكس الرائدة، وهي استراتيجية ستضمن راحة لا مثيل لها وستُقلل أيضاً بشكل كبير من استهلاك الطاقة وتُطيل عمر أجهزة التكييف، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية والمؤسسية.

وتُعدّ التكلفة المالية والبيئية لأنظمة التكييف المهملة باهظة جداً، حيث يمكن لأجهزة التكييف التي تتم صيانتها جيداً أن تُحقق وفورات كبيرة في فواتير الكهرباء مقارنةً بتلك التي تُهمل دون تنظيف أو صيانة. وتُهدر مشاكل شائعة، مثل انسداد فلاتر الهواء وانخفاض مستويات غاز التبريد وتراكم الأوساخ على أسلاك المكثف، الطاقة دون أن يشعر المستخدم، مما يُجبر الأجهزة على العمل بجهد أكبر. كما يؤدي انخفاض تدفق الهواء بسبب الفلاتر المتسخة أو انخفاض قدرة التبريد نتيجةً لانخفاض مستويات غاز التبريد إلى زيادة استهلاك الطاقة بشكل كبير.

ويمكن تجنب هذه المشاكل التي لا تقتصر أضرارها على زيادة فواتير الكهرباء فحسب، بل تُسرّع أيضاً من تآكل النظام، مما يُقصر عمره الافتراضي ويؤدي إلى أعطال مُفاجئة ومُكلفة خلال فترات ذروة الطلب. لذا، تُعدّ الصيانة الاستباقية بالغة الأهمية في الحماية من الأعطال غير المتوقعة وتعزيز موثوقية نظام التبريد عند الحاجة إليه.

أجهزة تكييف "إل جي" تتميز بمزيج التقنيات الذكية والرعاية الاستباقية

تستند رؤية "إل جي" للتبريد المعزز بالاستهلاك الذكي للطاقة على إطار عمل شامل يجمع بين الصيانة المبكرة والقوة التحويلية لتقنياتها المتطورة.

قال دونغ هيوك بارك، رئيس فريق وحدة أعمال حلول الطاقة لدى شركة إل جي إلكترونيكس الخليج: "نؤمن بأن الابتكار الحقيقي لا يكمن فقط في تطوير التقنيات الحديثة، بل في تمكين عملائنا من تحقيق أقصى استفادة منها عبر توفير الخيارات المدروسة والرعاية الاستباقية. وتضمن هذه الاستراتيجية المتكاملة الراحة والكفاءة وطول عمر الجهاز، مما يوفر بيئة منزلية وتجارية أكثر استدامة."

تعتبر تقنية العاكس الميزة الأساسية في حلول التبريد الفعالة من "إل جي". وعلى عكس أجهزة التبيرد التقليدية التي تعمل بنظام التشغيل والإيقاف المتقطع، تقوم ضواغط العاكس من "إل جي" بضبط سرعتها بدقة لتلبية احتياجات التبريد، مما يزيل ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ وغير الفعال في استهلاك الطاقة ويوفر راحة مستمرة مع استهلاك أقل للطاقة بشكل ملحوظ، وخاصةً عندما تكون الفلاتر نظيفة ومستويات غاز التبريد مثالية والأسلاك خالية من الشوائب، وجميعها فوائد للصيانة الدورية.

وتُعزز وظائف الذكاء الاصطناعي المتطورة من "إل جي" هذه الميزة، حيث تتجاوز قدرات أحدث طرازات المكيفات من "إل جي" مجرد ضبط درجة الحرارة، إذ تستخدم قدرات استشعار ذكية للتعرف على البيئة المحيطة. وتوفر ضبط تدفق الهواء وشدته بناءً على وجود الأشخاص ونشاطهم، مما يضمن راحة مخصصة دون تدخل يدوي. كما تمتد دقة الذكاء الاصطناعي لتشمل توجيه الهواء من خلال تقنية الشفرات المزدوجة المتقدمة، لتوفير هواء منعش في المكان المطلوب تماماً أو توزيعه ليكون نسيم طبيعي لطيف.

وإلى جانب توفير الراحة الفورية، تُدير هذه الأنظمة مستويات الرطوبة الداخلية بذكاء وتحافظ على الظروف المثالية لنوم هانئ وتكتشف النوافذ المفتوحة لإيقاف التشغيل مؤقتاً، مما يمنع هدر الطاقة غير الضروري.

إضافةً إلى ذلك، تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي المتكاملة على تحسين أداء تقنيات التنظيف الذاتي، مما يضمن مكونات داخلية نظيفة وهواءً نقياً ومنعشاً باستمرار بأقل جهد من المستخدم، مع تشخيصات ذكية تراقب الأداء وتكتشف المشكلات المحتملة وتوجه المستخدمين أو التقنيين نحو الإجراءات الوقائية المناسبة، مما يحمي أجهزة التكييف بشكل استباقي من ضغوط ذروة الصيف.

تُمكّن العملاء من خلال الاتصال الذكي

يتجلى التزام "إل جي" بتمكين العملاء من خلال تطبيق ThinQ الذي يوفر تكاملاً سلساً للتكنولوجيا، مما يمنح المستخدمين مستوىً جديداً من التحكم والفهم لم يكن متاحاً من قبل. ويحوّل هذا التطبيق الذكي التبريد من مجرد أداة سلبية إلى شريك ذكي وفعّال، يتيح للمستخدمين التحكم عن بُعد في المكيفات وضبط درجات الحرارة قبل الوصول إلى المنزل وتتبع مستويات استهلاك الطاقة مع مرور الوقت. وتدعم هذه المزايا أنماط الحياة العصرية وتُمكّن أيضاً من إدارة التكاليف وتحسين الأداء بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من هدر الطاقة عند خلوّ المساحات.

التزام "إل جي" بمستقبلٍ أنظف

تسعى "إل جي" من خلال التشجيع على الصيانة الدورية وتوفير المتانة والكفاءة العالية في منتجاتها المتطورة، إلى المساهمة في إطالة عمر المنتجات وتقليل الأعطال لتوفر راحة البال وتحمي استثمارات العملاء ولتَحدّ في الوقت نفسه من النفايات والأثر البيئي الناتج عن الاستبدال المتكرر.

وأضاف بارك: "لا يقتصر التزامنا على توفير حلول التبريد فحسب، بل يتعداه إلى ابتكار حلول رائدة تُسهم في كوكب أكثر صحة وحياة أكثر راحة للجميع، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الطموحة في المنطقة".

تسعى المنطقة نحو بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتواصل "إل جي" التزامها بتقديم حلول متطورة تقنياً وصديقة للبيئة، وتستعد من خلال توعية العملاء بفوائد التبريد الذكي الموفر للطاقة وحثّهم على تبني عادات ذكية وتبني الصيانة الدورية قبل الصيف، لاستقبال فصل الصيف بأقصى درجات الراحة والكفاءة، مما يُسهم في بناء مستقبل لا تقتصر فيه الراحة على مجرد التحكم بل يتم تصميمها بذكاء.

للمزيد من المعلومات عن حلول التبريد المبتكرة وفوائد الصيانة الدورية لأجهزة التكييف، يُرجى زيارة: https://www.lg.com/ae/air-conditioning

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة

تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.lg.com/global/business/hvac و www.LG.com/b2b .

