إل جي تُمهّد الطريق لمستقبل التبريد وتجلب الراحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المنازل العصرية في الشرق الأوسط

عصر جديد للتحكم في مناخ المنزل يتوقع فيه الذكاء الاصطناعي المتطور الاحتياجات الفردية ويتكيّف معها ليوفر الراحة والكفاءة وجودة هواء لا مثيل لها بذكاء وسهولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- بدأت درجات الحرارة بالاقتراب من الطقس الدافئ في المنطقة، وإل جي إلكترونيكس (إل جي) على أتم استعداد لمشاركة رؤيتها التحويلية القادمة لتُعزز الراحة في المنازل عبر مجموعة من حلول التكييف السكنية التي تدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بسلاسة كي توفّر تجربة التبريد المستقبلية.



أطلقت "إل جي" مجموعة منتجاتها الحديثة مؤخراً في جورجيا وأرمينيا وستصل إلى الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام الجاري، وتكمن في جوهرها منصة الذكاء الاصطناعي المتطورة من "إل جي" المصممة لتوفير مناخ داخلي مثالي بدقة غير مسبوقة عبر أنظمة متطورة ومصممة لتتجاوز مزايا تعديل درجات الحرارة البسيطة وتوظف قدرات الاستشعار الذكية التي تتعرف على البيئة المحيطة.

وتخطط شركة "إل جي" لتقديم نظام تبريد متطور مثل مكيّف الهواء المنفصل DualCool بسعة 2 طن، والذي يتعرف بشكل دقيق على وجود الإنسان ونشاطه داخل المنزل باستخدام أجهزة استشعار متطورة، ويقوم بضبط تدفق الهواء وشدته بشكل تلقائي لضمان الراحة المخصصة للجميع دون الحاجة إلى أي تدخل يدوي.



ويمتد هذا الوعي المتطور إلى التحكّم الدقيق باتجاه الهواء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدام تقنية الشفرات المزدوجة المتطورة التي توفر هواءً منعشاً حيثما يتم استشعار وجود الأفراد أو توزّعه بلطف لتوفير نسيم طبيعي لطيف في أنحاء الغرفة، وكل ذلك يتم تنسيقه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحقيق الراحة المثالية.



وإلى جانب توفير الراحة الفورية، ستولي حلول التبريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "إل جي" والتي سيتم إطلاقها قريباً، أولويةً للرفاهية الشاملة، حيث ستدير مستويات الرطوبة الداخلية بذكاء وفعالية للحفاظ على توازن مثالي يُسهم في توفير أجواء معيشية أكثر متعةً وصحةً. ولضمان نوم هانئ، سيعمل نظام متطور للعناية بالنوم على تحسين تغيّرات درجة الحرارة بذكاء طوال الليل، مما يُعزز نوماً أعمق وأكثر تجديداً للنشاط.



كما تمتلك الكفاءة والنظافة أهمية قصوى في نهج "إل جي" المستقبلي، حيث تتميز حلولها بالذكاء الاصطناعي المتكامل الذي يكتشف النوافذ المفتوحة بشكل استباقي ليمنع هدر الطاقة غير الضروري عن طريق إيقاف العمل مؤقتاً، مما يدل على فهم النظام الدقيق لأجواء المنزل.



إضافةً إلى ذلك، تتميز هذه الأنظمة الذكية بتقنيات تنظيف ذاتي متطورة، تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي على تحسينها وتبذل جهداً دؤوباً للحفاظ على نظافة المكونات الداخلية. ويضمن نظام العناية الداخلية الشامل هذا والمُدار بواسطة الذكاء الاصطناعي، أن يكون الهواء منعشاً ونظيفاً باستمرار، مما يُسهم في توفير بيئة منزلية صحية بأقل جهد ممكن من المُستخدم.



تتصدر شركة "إل جي" بالفعل مسيرة دمج حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في الحياة اليومية، وتواصل هذا الاتجاه من خلال تحويل أجهزة التبريد التقليدية إلى شركاء أذكياء يفهمون السلوكيات الفردية في كل منزل.



تمثل المجموعة القادمة من "إل جي" قفزة تحولية في مجال التكييف السكني، مما يبشر بمستقبل يتم فيه التحكم بالراحة وتنظيمها بذكاء أيضاً.



لمعرفة المزيد عن حلول "إل جي" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الحياة الذكية، يرجى زيارة: www.lg.com/ae/lg-ai.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة

تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.lg.com/global/business/hvac و www.LG.com/b2b .

