إنجاز Mercure بافتتاحها الفندق رقم 1000

باريس، 2 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- حققت Mercure Hotels، وهي علامة تجارية مرادفة للاكتشاف والاستكشاف المحليين، إنجازا تاريخيا بافتتاح فندقها رقم 1000. يمثل هذا الإنجاز فصلًا مهمًا في تاريخ العلامة التجارية الحافل، والذي بدأ في عام 1973 بمهمة الكشف عن الكنوز الفريدة لكل وجهة. اليوم، تعد فنادق Mercure سفيراً عالمياً للاكتشاف المحلي، حيث تقدم للمسافرين جودة العلامة التجارية العالمية بينما تغمرهم بالروح الأصيلة لمحيطهم.

تم تحقيق الإنجاز رقم 1000 بعد افتتاح Mercure London Earls Court(المملكة المتحدة)، وMercure Chandigarh Tribune Chowk (الهند)، وMercure Fukuoka Munakata Resort & Spa (اليابان)، وMercure Marival Emotions Resort (المكسيك)، وMercure Nantong Renmin Road (الصين).

توسعت العلامة التجارية هذا العام بشكل كبير في الصين واليابان. تم افتتاح ما يقرب من 30 فندقا من فنادق Mercure في الصين الكبرى، مع افتتاح تسعة فنادق في شهر غشت/آب وحده، مما رفع عدد فنادق العلامة التجارية إلى أكثر من 180 فندقًا في المنطقة. في أبريل/نيسان، افتتحت Accor ما قدره 11 فندقاً من فنادق Mercure في اليابان، مما ضاعف من تواجد العلامة التجارية هناك.

ويؤكد الوصول إلى 1000 عنوان التزام Mercure بتوفير خدمة ممتازة وتجارب محلية أصيلة للمسافرين في جميع أنحاء العالم.

منذ بداياتها المتواضعة في سانت ويتز، فرنسا، شهدت Mercure تحولاً ملحوظاً. استحوذت Accor على العلامة التجارية في عام 1975، وسرعان ما توسعت العلامة التجارية لتثبت وجودها في أوروبا وخارجها. تشمل المعالم الرئيسية افتتاح أول فندق دولي لها في لشبونة في عام 1983، وتوسعها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأستراليا في عام 1994. احتفلت العلامة التجارية بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها في عام 2023 من خلال مضاعفة التزامها بالاكتشاف المحلي. والآن، مع وجود أكثر من 1000 فندق في 68 دولة، تؤكد Mercure من جديد التزامها باكتشاف المحلي في جميع أنحاء العالم.

وقال جان إيف ميني، الرئيس العالمي للعلامة التجارية للفنادق المتوسطة والفاخرة في :Accor"لطالما كانت Mercure رائدة عالميًا في قطاع الفنادق المتوسطة، وهذا الإنجاز الكبير يؤكد من جديد على مكانتها". "لدى Mercure القدرة على تحديد مكان الوجهة. هذا جزء من قوتها - الحفاظ على تلك الأصالة البالغة الأهمية واللمسة المحلية ولكن مع التأثير الذي يأتي مع علامة تجارية عالمية. يظهر هذا الإنجاز الهام استراتيجيتنا التوسعية الفعالة وقدرتنا على تلبية متطلبات السوق مع الحفاظ على الجودة والاتساق في محفظتنا."

كما أضاف قائلًا: "هذا الإنجاز هو شهادة على التفاني والعمل الجاد لفرق عملنا في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ولاء ضيوفنا وشركائنا الذين يواصلون اختيارهم لفنادق Mercure. تجسد أحدث افتتاحاتنا روح علامة Mercure التجارية، حيث تجمع بين الثقافة المحلية والضيافة ذات المستوى العالمي."

50 عامًا من الاكتشاف المحلي

يقع برنامج "اكتشف المحلي" في صميم هوية Mercure المصمم لتعميق تواصل النزلاء مع الوجهة. ندعو المسافرين إلى استكشاف النكهات الإقليمية والتجارب الثقافية من خلال قوائم الطعام المحلية والشراكات في جميع أنحاء العالم. بدءا من شوارع ريو المفعمة بالحيوية والنشاط وحتى الطرق التاريخية في باريس، يعمل كل فندق من فنادق Mercure كبوابة ثقافية فريدة من نوعها في المنطقة التي يقع فيها.

يرمز اسم Mercure، المستوحى من عطارد، إله المسافرين عند الرومان، إلى تفاني العلامة التجارية في غمر النزلاء في أجواء مستوحاة من البيئة المحلية. من الأناقة التاريخية لِـMercure Bordeaux Centre Gare Atlantic، الذي يقع في قلب منطقة سان جان في بوردو، إلى واحة Mercure Maldives Kooddoo، يقدم كل عنوان من عناوين Mercure مزيجًا فريدًا من السحر المحلي والراحة العصرية.

وبينما تحتفل Mercure بهذا الإنجاز الرائع، تظل العلامة التجارية ثابتة في مهمتها لربط الضيوف بالجوهر الأصلي لوجهاتهم. مع استمرار الافتتاحات الجديدة في تعزيز محفظتها المتنوعة، تستعد Mercure لتحقيق المزيد من الإنجازات، ودعوة المسافرين لاستكشاف آفاق جديدة.

وأضاف كاريل لاموش، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للعلامات التجارية الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في Accor: "الوصول إلى إنجاز 1000 فندق هو دليل على جاذبية Mercure الدائمة والتزامنا بتزويد الضيوف بتجارب ثرية حقا. يعتبر كل فندق من فنادق Mercure بوابة إلى الوجهة المحلية، حيث يوفر للمسافرين إقامة فريدة لا تنسى. نحن ملتزمون بتعزيز تجربة النزلاء من خلال تعزيز الروابط بين Mercure ونزلائنا وجيراننا وأصحاب الفنادق. نتطلع إلى مواصلة رحلتنا في الاكتشاف والنمو معًا في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم في السنوات المقبلة."

ستستضيف Mercure احتفالًا كبيرًا في أحد أحدث فنادقها الرئيسية، Mercure Dubai Deira، في وقت لاحق من هذا الخريف للاحتفال بهذا الإنجاز. سيشمل الضيوف أعضاء فريق Accor وMercure ومالكي الفنادق والمستثمرين والشركاء والموردين الرئيسيين ووسائل الإعلام. سيسلط الحدث الضوء على التزام Mercure بالضيافة الاستثنائية والتجارب المستوحاة من البيئة المحلية.

إفتتاحات جديدة تسلط الضوء على النمو العالمي

ويكتمل افتتاح فندق Mercure رقم 1000 بافتتاح العديد من الفنادق الجديدة البارزة. تشمل الإضافات الأخيرة إلى عائلة Mercure ما يلي:

ملاحظة للمحرر:

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نُبذة عن Mercure

تقدم فنادق Mercure المستوحاة من عطارد، إله المسافرين الروماني، أكثر من مجرد مكان للنوم، فهي بوابة إلى الوجهة، ودعوة دافئة لاكتشاف واستكشاف المكان. منذ تأسيسها في عام 1973، كرست Mercure جهودها للكشف عن الكنوز المحيطة بكل عنوان، وتقديم معايير عالية الجودة مفعمة بالإحساس العميق بالمكان. من خلال برنامجها "اكتشاف المحلي"، ترحب Mercure بضيوفها في كل مكان سواء كان ذلك في ريو، وباريس، وبانكوك والعديد من الوجهات الأخرى في جميع أنحاء العالم. كل التفاصيل، بدءا من الفنون الزخرفية إلى شغفنا بالكشف عن أشهى المأكولات والمشروبات المحلية يتم تنسيقها لتعكس الجوهر الفريد لكل وجهة. تقع فنادق Mercure في مواقع ملائمة وسط المدن، أو على سواحل البحار أو في الجبال، مع أكثر من 1000 فندقًا في أكثر من 65 دولة. تُعد Mercure هي جزء من Accor، وهي مجموعة ضيافة رائدة عالميا تضم أكثر من 5700 فندق في أكثر من 110 دول، وعلامة تجارية مشاركة في برنامج ALL - Accor Live Limitless، وهو برنامج ولاء لأسلوب الحياة يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب.

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للتواصل الإعلامي: كارولين بونومارينكو، مديرة الاتصالات والعلاقات العامة، العلامات التجارية الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية، Accor، بريد إلكتروني: [email protected]