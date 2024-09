Mercure franchit le cap des 1 000 hôtels

PARIS, le 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Mercure Hotels, marque synonyme de découverte et d'exploration et d'immersion dans la vie locale, vient de franchir un cap historique avec l'ouverture de sa 1 000ème adresse. Un chiffre symbolique qui témoigne du parcours passionnant de cette enseigne lancée en 1973, dont la mission est de révéler les trésors qui font la singularité de chacune de ses destinations. Aujourd'hui, Mercure est l'ambassadeur mondial des découvertes et des expériences locales, immergeant les voyageurs dans l'esprit authentique de leur destination tout en leur offrant la garantie de qualité d'une marque internationale.

La barre des 1 000 hôtels a été franchie suite à l'ouverture du Mercure London Earls Court (Royaume-Uni), du Mercure Chandigarh Tribune Chowk (Inde), du Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa - ALL (accor.com) (Japon), du Mercure Marival Emotions Resort (Mexique) et du Mercure Nantong Renmin Road (Chine).

Cette année, la marque s'est fortement développée en Chine et au Japon. Près de 30 hôtels Mercure ont ainsi ouvert leurs portes en Chine, dont neuf sur le seul mois d'août, ce qui porte à plus de 180 le nombre d'hôtels de l'enseigne dans la région. En avril, Accor a ouvert 11 hôtels Mercure au Japon, doublant par là même la présence de la marque dans ce pays.

Le franchissement du cap des 1 000 adresses souligne l'engagement de Mercure à proposer un service d'excellence et des expériences authentiquement locales aux voyageurs du monde entier.

Depuis ses débuts modestes à Saint-Witz en France, Mercure a connu une croissance remarquable. Rachetée par Accor en 1975, la marque s'est rapidement développée, étendant sa présence en Europe puis au-delà de son continent d'origine. Les principales étapes de cette expansion ont été l'ouverture de son premier hôtel hors de France en 1983, à Lisbonne, et son implantation au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Australie en 1994. La marque a célébré son 50ème anniversaire en 2023 en mettant plus que jamais l'accent sur l'exploration de ses destinations. Aujourd'hui, avec plus de 1 000 hôtels dans 68 pays, Mercure réaffirme son engagement en faveur de la découverte, dans le monde entier.

« Mercure est depuis plusieurs décennies un leader mondial sur le segment milieu de gamme, un rang conforté par l'ouverture de son millième hôtel », déclare Jean-Yves Minet, Directeur général marques Milieu de gamme et Économiques, Accor. « Mercure a cette capacité à mettre en lumière ses destinations. C'est ce qui fait sa force : conserver l'authenticité et le caractère du lieu, tout en s'appuyant sur la puissance d'une marque mondiale. Cette millième ouverture témoigne de l'efficacité de notre stratégie de développement et de notre capacité à répondre aux attentes du marché tout en préservant la qualité et la cohérence de notre portefeuille. »

Jean-Yves Minet ajoute : « Ce succès témoigne du dévouement et du travail acharné de nos équipes dans le monde entier, ainsi que de la fidélité de nos clients et partenaires, qui font encore et toujours le choix de Mercure. Nos dernières ouvertures incarnent tout l'esprit de l'enseigne Mercure, qui mêle culture locale et offre hôtelière de classe mondiale. »

50 ans de découvertes locales

Au cœur de l'identité de l'enseigne Mercure se trouve le programme « Discover Local », imaginé pour approfondir les liens entre les voyageurs et leur destination. Les hôtes sont invités à découvrir les saveurs et les expériences culturelles régionales grâce à des menus à base de produits et de partenariats locaux à travers le monde. Des rues animées de Rio aux avenues historiques de Paris, chaque adresse Mercure est une porte d'accès à la culture de la région où elle est implantée.

Le nom Mercure, inspiré du dieu romain des voyageurs, symbolise l'engagement de la marque à plonger ses clients dans une atmosphère reflétant l'esprit du lieu. Élégance historique du Mercure Bordeaux Centre Gare Atlantique, niché au cœur du quartier Saint-Jean, ou oasis enchanteresse du Mercure Maldives Kooddoo, chaque adresse Mercure offre un subtil mélange de charme local et de confort contemporain.

Alors qu'elle célèbre le cap des 1 000 hôtels, la marque reste plus que jamais fidèle à sa mission, qui consiste à mettre ses clients en prise directe avec l'essence authentique de ses destinations. Avec de nouvelles ouvertures qui continuent d'enrichir son portefeuille diversifié, Mercure est prêt à poursuivre son essor et à inviter les voyageurs à explorer de nouveaux horizons.

Karelle Lamouche, Directrice générale Commercial, Marques premium, milieu de gamme et économiques, Accor, ajoute : « Le fait de franchir le cap des 1 000 établissements témoigne de la permanence de l'attractivité de la marque Mercure et de notre engagement à offrir des expériences authentiques et enrichissantes. Chaque hôtel Mercure est une porte d'accès à une destination et la garantie d'un séjour unique et mémorable. Nous nous engageons à sublimer l'expérience de nos hôtes en renforçant les liens qui unissent Mercure, ses clients, ses voisins et les propriétaires de ses hôtels. Nous avons hâte de poursuivre, au cours des prochaines années, cette aventure faite de découvertes et d'enrichissement mutuel, au sein des communautés du monde entier. »

Mercure fêtera comme il se doit cette étape majeure au Mercure Dubai Deira, l'un de ses derniers hôtels phares en date, dans le courant de l'automne. Parmi les invités figureront des membres des équipes Accor et Mercure, des propriétaires d'hôtels, des investisseurs et des partenaires, des fournisseurs clés et des médias hôteliers. L'événement soulignera tout l'engagement de Mercure en faveur d'un accueil exceptionnel et d'expériences d'inspiration locale.

Des ouvertures récentes qui témoignent d'une croissance dans le monde entier

L'ouverture du 1 000ème établissement s'accompagne de celle de plusieurs nouveaux hôtels remarquables. La famille Mercure accueille désormais :

Le Mercure Dubai Deira (ouvert en janvier 2024) : attaché à l'authenticité de la culture dubaïote, l'hôtel Mercure Dubai Deira, qui compte 152 chambres, dispose d'une piscine sur le toit et de restaurants qui servent des produits locaux. Les clients peuvent y découvrir le riche patrimoine et les saveurs de Dubaï.

(ouvert en janvier 2024) : attaché à l'authenticité de la culture dubaïote, l'hôtel Mercure Dubai Deira, qui compte 152 chambres, dispose d'une piscine sur le toit et de restaurants qui servent des produits locaux. Les clients peuvent y découvrir le riche patrimoine et les saveurs de Dubaï. Le Mercure Tirana (ouvert en mars 2024) : le premier hôtel Mercure d'Albanie fait découvrir le riche patrimoine culturel de la Méditerranée. Il dispose de 64 chambres bien aménagées et d'un sky bar offrant un panorama sur les toits pittoresques de Tirana.

(ouvert en mars 2024) : le premier hôtel Mercure d'Albanie fait découvrir le riche patrimoine culturel de la Méditerranée. Il dispose de 64 chambres bien aménagées et d'un sky bar offrant un panorama sur les toits pittoresques de Tirana. Expansion de Mercure au Japon (ouvertures en avril 2024) : la marque s'est considérablement développée au Japon avec 11 nouvelles ouvertures cette année, dont le Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa, le Mercure Miyagi Zao Resort & Spa, le Mercure Urabandai Resort & Spa et le Mercure Kyoto Miyazu Resort & Spa. Chacun de ces établissements mêle habilement charme local et équipements modernes.

(ouvertures en avril 2024) : la marque s'est considérablement développée au Japon avec 11 nouvelles ouvertures cette année, dont le Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa, le Mercure Miyagi Zao Resort & Spa, le Mercure Urabandai Resort & Spa et le Mercure Kyoto Miyazu Resort & Spa. ces établissements mêle habilement charme local et équipements modernes. Le Mercure ICON Singapore City Centre (ouvert en avril 2024) : le plus grand hôtel Mercure au monde, avec 989 chambres aménagées avec soin. Cet établissement s'inspire du quartier chinois de Singapour et de son quartier central des affaires. Il propose six restaurants et, dans les chambres, des produits respectueux de l'environnement.

(ouvert en avril 2024) : le plus grand hôtel Mercure au monde, avec 989 chambres aménagées avec soin. Cet établissement s'inspire du quartier chinois de Singapour et de son quartier central des affaires. Il propose six restaurants et, dans les chambres, des produits respectueux de l'environnement. Le Mercure Bangkok Surawong (ouvert en mai 2024) : cet hôtel de 219 clés offre une vue panoramique sur la ville de Bangkok . Ses moindres recoins s'inspirent du caractère de son quartier, autrefois important district commercial le long du fleuve Chao Phraya. La décoration intérieure fait appel au bois recyclé, à l'acier moderne et à la pierre, créant une atmosphère ancrée dans le riche patrimoine de la région.

(ouvert en mai hôtel de 219 clés offre une vue panoramique sur la ville de . Ses moindres recoins s'inspirent du caractère de son quartier, autrefois important district commercial le long du fleuve Chao Phraya. La décoration intérieure fait appel au bois recyclé, à l'acier moderne et à la pierre, créant une atmosphère ancrée dans le riche patrimoine de la région. Le Mercure London Earls Court (ouvert en juillet 2024) : ce nouvel hôtel Mercure, qui compte 12 étages dans un édifice partagé avec la marque ibis, offre une vue impressionnante sur les gratte-ciels londoniens. Son design s'inspire du célèbre Tardis, vaisseau spatio-temporel de la série culte britannique Doctor Who, dont une réplique trône devant la gare d'Earl's Court, à proximité de l'hôtel. Celui-ci dispose de 282 chambres et d'un bar-restaurant, le Barnaby's, qui allie grands classiques de la cuisine britannique et saveurs du monde.

