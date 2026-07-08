اتفاقية ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 يحققان التزامات تاريخية لمستقبل الطيران الإفريقي

لومي، توغو, 7 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- اختُتمت النسخة الافتتاحية من اتفاقية ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026، التي نظمتها اللجنة الإفريقية للطيران المدني (AFCAC) بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي (AUC)، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية – الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (AUDA-NEPAD)، بنجاح بعد خمسة أيام من الحوارات رفيعة المستوى، والتعاون الإستراتيجي، والالتزامات العملية الهادفة إلى تسريع تحول قطاع الطيران في إفريقيا.

شهدت الاتفاقية مشاركة أكثر من 950 مشاركًا، من بينهم 24 وزيرًا، و32 مديرًا عامًا للطيران المدني، ورؤساء دول، وهيئات تنظيمية، ومسؤولون تنفيذيون من شركات الطيران والمطارات، ومؤسسات تمويل تنموي، ومزودو تكنولوجيا، وشركاء دوليون، ما جعلها واحدة من أكبر تجمعات قطاع الطيران في القارة. أُقيم الحدث تحت الرعاية السامية لفخامة Faure Essozimna Gnassingbé، رئيس مجلس وزراء جمهورية توغو وبطل مشروع السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، كما شهد حضور شخصيات بارزة، من بينها فخامة Paul Kagame، رئيس جمهورية رواندا، والرئيس النيجيري السابق Olusegun Obasanjo.

على مدار الأسبوع، شارك المندوبون في حوارات وزارية رفيعة المستوى، وجلسات فنية، واجتماعات أعمال، ومعرض دولي ركّز على تسريع تنفيذ مشروع السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف السفر، وتعزيز الشحن الجوي وممرات التجارة، وتحسين سهولة التنقل، وحشد الاستثمارات في البنية التحتية، ودفع جهود الطيران المستدام، وتبني التحول الرقمي، وتوسيع الفرص المتاحة للنساء والشباب في قطاع الطيران.

كان من أبرز الإنجازات اعتماد "إعلان لومي" ومصفوفة تنفيذه، ما أسس لخارطة طريق قارية تهدف إلى تسريع تحرير قطاع الطيران، وتحسين الربط الجوي، وخفض تكاليف النقل الجوي، وحشد الاستثمارات، وتطوير مبادرات وقود الطيران المستدام، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا ورأس المال البشري في منظومة الطيران الإفريقية.

كما أسست الاتفاقية منصة إفريقية منسقة استعدادًا لمؤتمر النقل الجوي التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وعززت الدور الإستراتيجي للطيران في تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وشعار الاتحاد الإفريقي لعام 2027، من خلال ترسيخ النقل الجوي كمحرك رئيسي للتجارة والسياحة والتكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

قالت Adefunke Adeyemi، الأمين العام للجنة الإفريقية للطيران المدني (AFCAC): "أثبتت اتفاقية ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 أن إفريقيا مستعدة للانتقال من مرحلة الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ. إن الشراكات التي تم بناؤها، والزخم السياسي الذي تحقق، واعتماد إعلان لومي، توفر جميعها خارطة طريق واضحة لبناء قطاع طيران أكثر ترابطًا وتنافسية واستدامة، بما يحقق فوائد ملموسة للمواطنين والاقتصادات الإفريقية".

يمثل الاختتام الناجح للاتفاقية بداية مرحلة جديدة من التنفيذ المنسق، حيث تلتزم اللجنة الإفريقية للطيران المدني (AFCAC) وشركاؤها بتحويل مخرجات لومي إلى تقدم ملموس عبر تعزيز الربط الجوي، وزيادة الاستثمارات، وإقامة سوق طيران إفريقية متكاملة بحق.

نبذة عن اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)

اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) هي وكالة الاتحاد الأفريقي المسؤولة عن تنسيق وتطوير سياسات الطيران المدني في أفريقيا. بصفتها الوكالة المنفذة لمشروع السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، تقود اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) الجهود الرامية إلى تحرير سوق النقل الجوي في أفريقيا بما يتماشى مع أهداف القارة في التكامل والتنمية المستدامة ضمن أجندة 2063.